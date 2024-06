Horoscope pour chaque signe du zodiaque du 1er juin 2024 — Lune en Bélier

La lune Bélier en transit inspire le courage et la bravoure. Pour le collectif, la lune dans ce signe favorise l’action rapide. Là où la lune en Poissons nous a incités à être plus introspectifs, lorsque la lune est en Bélier, c’est le moment de prendre des mesures pratiques pour concrétiser nos rêves. Découvrez où la lune Bélier vous pousse à agir.

Horoscope quotidien de chaque signe du zodiaque du samedi 1er juin 2024 :

Bélier (21 mars – 19 avril)

Vous vous posez peut-être la question importante : « Quel est le but de ma vie ? » Vous constaterez peut-être que la réponse à cette question, d’une part, évolue constamment comme vous l’êtes, et d’autre part, elle ne peut souvent pas être trouvée assis dans vos pensées, mais en travaillant activement sur les choses dans votre vie et en suivant où les choses vous mènent. La Lune entre dans votre signe, Bélier, activant votre maison solaire de développement personnel. Ce que vous vouliez il y a cinq ans n’est peut-être pas la même chose que vous désirez aujourd’hui. Vous évoluez et avec les Nœuds du Destin dans votre signe toute l’année, votre motivation pour le changement est renforcée. Essayer de nouvelles choses. Cherchez des moyens de vous améliorer pour vous rendre heureux.

Taureau (20 avril – 20 mai)

Vous pouvez savoir quand quelqu’un n’est pas authentique avec vous, et lorsque la Lune entre en Bélier, les personnes qui sont des ennemis deviennent évidentes pour vous. Faites attention à la façon dont les actions des gens révèlent leur véritable intention à votre égard. Comme le disait Maya Angelou : « Quand les gens vous montrent qui ils sont, croyez-les. » Si vous repérez un drapeau rouge, notez-le mentalement ; ne l’ignorez pas. Les situations peuvent être antagonistes sous une Lune Bélier. Essayez de minimiser les facteurs de stress et d’apporter des changements à votre routine qui vous conviennent et ne demandent pas beaucoup d’efforts.

Gémeaux (21 mai – 20 juin)

La Lune entrera dans votre secteur de réseautage professionnel, attirant l’attention sur les personnes avec lesquelles vous travaillez et ce que vous avez l’intention de faire. C’est le moment idéal pour restructurer les responsabilités et laisser la place au compromis ou à la collaboration. Si vous êtes à la recherche d’un emploi, contactez votre réseau professionnel étendu à l’aide d’outils comme LinkedIn ou Facebook. La Lune Bélier apporte un sentiment d’urgence, alors ne cédez pas à l’impulsivité. Passez en revue tout ce que vous prévoyez d’envoyer par SMS, e-mail ou DM. Vous voulez vous présenter sous le meilleur jour possible.

Cancer (21 juin – 22 juillet)

Vous apprenez à gravir les échelons et, selon le type d’entreprise dans laquelle vous travaillez, cela peut sembler très compétitif. La Lune entre en Bélier, votre maison solaire de carrière et de statut social, qui vous permet d’être vous-même et de créer des souvenirs impérissables. Possédez qui vous êtes, Cancer, parce que vous êtes unique et individuel. Travaillez à renforcer la confiance en vous et en vos capacités, et observez comment les autres perçoivent votre valeur.

Lion (23 juillet – 22 août)

Vous suivez des cours ou vous avez un examen final à venir ? La Lune commence à transiter par votre maison d’enseignement supérieur, ce qui peut vous aider pendant cette période. À l’heure actuelle, votre esprit ouvert et réceptif est un outil essentiel pour tout domaine d’apprentissage. Même au-delà des études universitaires, il s’agit pour vous d’une période privilégiée d’apprentissage et d’immersion dans l’expérience, car vous êtes une éponge de connaissances.

Vierge (23 août – 22 septembre)

La façon dont les gens s’occupent des autres en dit long sur eux-mêmes. La Lune entre en Bélier, votre maison solaire de secrets et de ressources partagées. Il peut y avoir des gens qui gardent le contrôle ou négligent de donner librement ce qu’ils ont à offrir pour aider les autres à passer au niveau supérieur. Cependant, vous pouvez vous en libérer en réalisant que les victoires des autres ne sont pas vos pertes. Lorsque vous libérez le sentiment de compétition ou de menace, vous pouvez vivre dans un monde de soutien et de réussite globale !

Balance (23 septembre – 22 octobre)

Votre temps et votre attention ont tellement de valeur, Balance. La Lune entre en Bélier, votre maison solaire d’engagement. Cela met l’accent sur ce à quoi vous dites oui et non ; Y a-t-il des choses auxquelles vous vous êtes engagé et que vous n’aviez pas l’intention de faire, et des choses auxquelles vous préféreriez consacrer votre temps ? Votre oui à une chose peut être un non à autre chose, alors évaluez votre dévouement.

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)

Vous pouvez ajouter du jazz et de l’étincelle à votre vie là où vous êtes, Scorpion ! La Lune entre en Bélier, votre maison solaire des tâches quotidiennes. Nous ne pouvons pas changer la présence de responsabilités ; ils seront toujours là pour être soignés. Cependant, nous pouvons changer la façon dont nous les percevons et interagissons avec eux. Cela peut ressembler à la diffusion d’une émission, d’un podcast ou de la musique que vous aimez tout en effectuant vos tâches ménagères. De plus, il faut les considérer comme des bénédictions ou des choses à gérer plutôt que comme un fardeau. C’est également une période idéale pour s’occuper de tout ce que vous avez reporté, comme désencombrer la maison ou attaquer un projet.

Sagittaire (22 novembre – 21 décembre)

Comment entrez-vous personnellement dans un état de fluidité et de créativité, Sagittaire ? La Lune entre en Bélier, votre maison solaire de créativité. Les facteurs de stress de la vie peuvent vous laisser sérieux et votre muse au sec. Cela peut nécessiter de l’intentionnalité pour revenir aux choses que vous aimez. Peut-être que la musique, la méditation ou le débranchement de tous les stimuli peuvent vous aider à développer votre imagination. Vous constaterez peut-être qu’il ne s’agit pas du produit, mais du processus d’immersion dans quelque chose qui est si beau pour vous !

Capricorne (22 décembre – 19 janvier)

Votre présence fait une différence dans les espaces que vous occupez, Capricorne. La Lune entre en Bélier, votre maison solaire et votre famille. Cela soulève la question de savoir comment vous pouvez nourrir ce que vous avez et être une lumière ici. Cela peut ressembler à faire de votre maison un endroit que vous aimez et à faire des choses pour qu’elle reste ainsi. Ou vous investir dans vos relations, y compris celles qui constituent votre famille sélectionnée.

Verseau (20 janvier – 18 février)

L’honnêteté peut être difficile ; cependant, vous pouvez avoir des conversations difficiles lorsque vous accordez plus d’importance à ce qui se trouve de l’autre côté que de craindre l’inconfort. La Lune entre en Bélier, votre maison solaire de communication. C’est le bon moment pour vous entraîner à parler ouvertement pour la santé de vos relations. Ou discutez avec vos proches de ce à quoi cette communication ouverte pourrait ressembler pour vous.

Poissons (19 février – 20 mars)

Vous entrez peut-être dans une période charnière dans votre façon de gérer vos finances. La Lune entre en Bélier, votre maison solaire de l’argent. Cela n’est peut-être pas seulement tangible mais mental. Vos perspectives concernant l’argent influencent votre relation avec lui et la façon dont vous interagissez avec lui. Par exemple, il peut y avoir des façons de penser que vous êtes prêt à vous libérer, Poissons.

Aria Gmitter, MS, MFA, est le rédacteur en chef des horoscopes et de la spiritualité de YourTango. Elle étudie à la Midwestern School of Astrology et est membre de la South Florida Astrological Association.