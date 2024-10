Horoscope hebdomadaire : du 13 octobre au 19 octobre 2024

Votre horoscope hebdomadaire est ici. Le cycle lunaire se prépare à la plus grande super-lune de l’année, cette fois en Bélier énergique et impatient. Si vous vous sentez nerveux, allez courir ou relevez un défi personnel. Vous passez devant cette salle de boxe et vous vous demandez ce que cela ferait d’enfiler des gants et d’entrer dans votre ère Rocky Balboa ? Entrez-y et essayez-le ! Il s’agit d’une énergie classique de guerre et de paix alors que nous nous efforçons de trouver l’équilibre entre l’harmonie et la défense aux niveaux personnel et national. Puisque la poussée lunaire est en faveur de l’indépendance et de l’affirmation de soi, agissez directement pour faire de vos ambitions une réalité. Soyez audacieux, habillez-vous pour le travail ou la vie que vous souhaitez et agissez comme si vous étiez déjà cette personne, parce que vous l’êtes.

Lisez la suite pour découvrir votre horoscope hebdomadaire et ce qui attend votre signe pendant la semaine du 13 au 19 octobre 2024.

Bélier

Nous bénéficions tous d’une pleine lune dans notre signe une fois par an lorsque le soleil est à l’opposé de notre signe du zodiaque, et cette semaine, c’est vous ! La plus grande super pleine lune de 2024 culmine jeudi, et c’est en Bélier, alors sentez celle-ci allumer votre feu. Notez ce qui vous arrive, surtout émotionnellement. Que vous sentez-vous obligé de faire, d’être, d’agir ou de livrer ? Qui attise votre feu ou vous rend peut-être un peu sensible ? Celui-ci comporte quelques éléments mobiles, il est donc complexe, alors que vous préférez un plan d’action simple et direct. Et ça va. Faites ce que vous pouvez tout en devenant aussi conscient que possible de ce qui se cache derrière vos émotions ou vos impulsions. Élaborez un plan pour les résultats à long terme que vous ne pouvez pas obtenir avec une courte poussée d’énergie. Découvrez le modèle des « cycles vertueux » utilisé par les marques de Patagonia à Ryanair. Et chronométrez vos réponses pour garder le contrôle plutôt que de donner le cadre à quelqu’un d’autre.

Taureau

Mercure se déplace vers votre signe opposé dimanche, ce qui rend la communication moins directe et plus discrète. Donc, si quelqu’un parle avec un code que vous ne pouvez pas déchiffrer, demandez-lui de jouer cartes sur table et d’arrêter d’être aussi énigmatique. C’est le moment idéal pour creuser sous la surface et aller à la racine des problèmes ou créer une intimité. La pleine lune de jeudi dans votre zone de rêves, votre subconscient et le collectif suggère qu’un moment seul pour faire le tri dans vos sentiments est indispensable. Il s’agit d’une grande énergie et elle s’accompagne d’un peu de poussée, alors soyez physique pour relâcher toute tension. Jouez un rôle actif et aventureux autour de la spiritualité ou de l’espace liminal. Votre vie intérieure est précieuse et source d’une grande inspiration ; enfilez votre chapeau d’explorateur et partez en safari dans votre jungle intérieure.