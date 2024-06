Horoscope hebdomadaire de chaque signe du zodiaque du 10 au 16 juin 2024

La semaine commence avec la Lune en Lion le 10 juin 2024, canalisant l’énergie de la saison des Gémeaux avec son éclat et son optimisme. Le 12, on devient sérieux avec la Lune en Vierge, qui nous rappelle qu’il faut se structurer quand on a trop d’idées. Bien que cette saison des Gémeaux ait été inspirante, la Lune en Vierge peut nous ramener à la concentration et nous permettre d’agir. Mars est également officiellement en Taureau (ce qui donne aux signes de la Terre quelque chose à espérer), ce qui rend encore plus facile de faire avancer les choses au cours des prochains jours.

Le vendredi 14, la Lune en Balance nous prépare pour le week-end, apportant une énergie cardinale au mélange. La semaine peut nous rendre joviaux et reconnaissants envers notre famille, nos amis et nos relations.

Découvrez l’impact de ces transits sur vos signes Levant, Soleil et Lune.

Horoscope hebdomadaire du 10 au 16 juin 2024

Bélier

La semaine à venir vous aidera à en apprendre davantage sur vos amitiés. L’optimisme s’épanouit avec la Lune en Lion, vous aidant à vous connecter avec votre communauté et vos amis. S’ouvrir aux personnes en qui vous avez confiance devient plus facile pendant cette période. La planification est prioritaire lorsque la Lune entre en Vierge plus tard dans la semaine. Les réconciliations pourraient être importantes une fois que la Lune entrera en Balance.

Taureau

Si vous souhaitez prendre des décisions en matière de décoration intérieure, la Lune en Lion offre de nombreuses opportunités de faire quelque chose d’excitant pour vous sentir beaucoup plus engagé à la maison. La Lune en Vierge apporte une énergie romantique qui vous permettra d’ouvrir votre cœur à l’amour et à la romance. Des thèmes similaires se poursuivent pendant la Lune en Balance.

Gémeaux

C’est une semaine de récupération après la Nouvelle Lune dans votre signe. La Lune en Lion porte les thèmes du transit de la Lune Gémeaux, vous permettant de socialiser et de découvrir de nouvelles choses à explorer. L’impact de la Lune Vierge vous permettra de vous sentir plus connecté à votre style de communication avant que la Lune en Balance n’apporte plaisir, optimisme et enthousiasme. Le transit vénusien peut être agréable, surtout avec Vénus dans votre signe.

Cancer

Mettre les choses en ordre est votre thème pour la saison des Gémeaux jusqu’à ce que le Soleil entre dans votre signe. L’accent est mis sur la guérison avec la Lune en Lion, en ajoutant quelques périodes de réflexion sur le passé. La Lune en Vierge ajoute de l’ancrage et du bonheur lorsque vous partagez vos idées avec vos amis et votre famille. Enfin, la Balance Lune vous rappelle d’intégrer les soins personnels.

Leo

Cela peut ressembler à une semaine triomphale avec la Lune dans votre signe, vous faisant atteindre le sommet. Vos objectifs sont prioritaires et vous vous sentez motivé pour les atteindre, en particulier avec Mars au point le plus élevé de votre thème, ce qui vous rend plus diligent et discipliné. La Lune en Vierge structure vos routines et vous apporte une dose de praticité qui profitera à votre succès imminent.

Vierge

Le repos peut être optimal lorsque la Lune entre en Lion. Mars en Taureau dynamise les signes de Terre, vous faisant vous sentir plus protégé, plus confiant et plus tactique. Tous les regards seront tournés vers vous lorsque la Lune entrera dans votre signe, vous donnant élan et enthousiasme lors de sa connexion avec Mars. L’énergie de Vénus vous aidera à raviver l’amour-propre nécessaire à votre voyage.

Balance

La Lune en Lion vous aidera à trouver votre voix et votre courage, car l’énergie contribuera à ajouter plus de composants au message de la Nouvelle Lune. La Lune en Vierge vous permet de vous concentrer, de planifier et d’être ouvert aux changements nécessaires. Même si vous pouvez faire confiance à votre processus, il est toujours important de procéder à quelques révisions. Lorsque la Lune entre dans votre signe, puiser dans l’énergie de la semaine semble accessible et réalisable grâce à votre capacité à effectuer plusieurs tâches à la fois.

Scorpion

Avec la Lune du Lion au point le plus élevé de votre thème, vous pouvez avoir l’impression que les messages sont plus importants et plus apparents ce mois-ci, vous rappelant que vous êtes une star. Alors que la saison des Gémeaux continue de vous transformer, c’est le moment de vous redécouvrir et de vous célébrer. La Lune en Vierge ajoute une énergie plus réjouissante pour stimuler votre ego lorsque vous socialisez et établissez potentiellement de nouvelles connexions cette saison.

Sagittaire

Alors que nous nous remettons tous de la Nouvelle Lune sous l’impact des Gémeaux, vous verrez comment votre maison relationnelle continue d’être activée. La Lune du Lion déplace votre attention sur la croissance et l’expansion, mais vous donnerez également la priorité à votre apprentissage, pendant une courte période où vous pourrez découvrir et tomber amoureux de quelque chose de nouveau et d’engageant à étudier et à rechercher. La Lune en Vierge et en Balance vous mettra au sommet. Célébrez chaque victoire !

Capricorne

La Lune en Lion peut sembler tendue car elle débloque l’une des parties cachées de votre thème, vous permettant de vous sentir renforcé lorsque vous combattez des souvenirs passés. Votre armure est renforcée pendant cette période. L’agréable Lune en Vierge vous rend plus ouvert à de nouvelles expériences et à la rencontre de nouveaux mentors. Lorsque la Lune entrera en Balance, vous voudrez prendre en compte votre croissance et votre potentiel tout en réfléchissant à la manière de continuer à être pionnier.

Verseau

La semaine commence avec la Lune en Lion qui alimente votre maison relationnelle. Vous vous sentez vivant, préparé et enthousiasmé par le potentiel que cela peut apporter alors que vous expérimentez des relations florissantes pour ce bref transit. La Lune en Vierge peut être une période de calme et de réflexion, tandis que la Lune en Balance vous aligne avec votre but, vos objectifs et votre potentiel.

Poissons

Les conversations sur le travail et les amitiés peuvent être liées à la Lune en Lion. Lorsque la Lune entre en Vierge, elle peut susciter de nombreuses discussions sur les amitiés et les partenaires amoureux. C’est un moment où vous pouvez être disposé à faire des compromis et à écouter votre partenaire. La Lune en Balance vous permettra de vous pencher sur le passé pour bâtir votre avenir.

AT Nunez est un astrologue afro-latina et philosophe vivant à New York. Elle adore l’astrologie et souhaite continuer à écrire davantage sur l’observation des étoiles à l’avenir.