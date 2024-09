Horoscope du dimanche 8 septembre 2024

Alerte lunaire

Il n’y a aucune restriction en ce qui concerne les achats ou les décisions importantes aujourd’hui. La Lune est en Scorpion.

Bélier (21 mars – 19 avril)

« Et comme ça, tout s’est mis en place. C’est une journée beaucoup plus facile ! Et elle peut être productive pour vous. Beaucoup d’entre vous feront de grands progrès en faisant des recherches ou en travaillant dans l’ombre parce que vous êtes encouragés par le soutien pratique et financier de quelqu’un.

Taureau (20 avril – 20 mai)

Aujourd’hui, vous ferez mieux de coopérer avec les autres. En fait, il sera sage d’aller plus loin que la moitié du chemin dans vos relations avec quelqu’un. En attendant, c’est une excellente journée pour socialiser ! Profitez de sorties ludiques, découvrez les événements sportifs et passez des moments agréables avec les enfants. L’amour semble prometteur !

Gémeaux (21 mai – 20 juin)

Vous accomplirez beaucoup de choses aujourd’hui parce que vous le voulez. (La motivation est primordiale.) Vous vous sentez galvanisé et avez la persévérance nécessaire pour terminer ce que vous commencez. Les discussions avec vos parents ou un membre plus âgé de la famille seront positives.

Cancer (21 juin – 22 juillet)

C’est une journée merveilleuse pour les artistes et pour tous ceux qui s’impliquent dans des projets créatifs. Cela inclut le travail avec les enfants et votre implication dans le sport. Vous êtes prêt à vous entraîner et ainsi à perfectionner une compétence aujourd’hui en travaillant sur quelque chose avec diligence. Vous avez ce qu’il faut.

Lion (23 juillet – 22 août)

Les discussions avec les membres de la famille, peut-être un parent, se dérouleront bien aujourd’hui car tout le monde est dans un état d’esprit pratique et prêt à coopérer. Le soutien financier que vous espérez sera là. Tout se met en place à merveille.

Vierge (23 août – 22 septembre)

Les discussions avec vos partenaires et amis proches seront sérieuses aujourd’hui car elles porteront sur des préoccupations et responsabilités pratiques. Néanmoins, vous serez content. Un conjoint, un partenaire ou un ami est prêt à vous aider, ce qui fera toute la différence pour vous.

Balance (23 septembre – 22 octobre)

Aujourd’hui, vous vous sentez rassuré financièrement parlant en ce qui concerne votre travail, mais aussi votre capacité à faire quelque chose. Vous réalisez que vous avez le savoir-faire et l’endurance nécessaires pour y parvenir, ce qui signifie qu’il n’y a aucun problème. (Vous pourriez également vous concentrer sur les possibilités de voyage !)

Scorpion (23 octobre – 21 novembre)

Aujourd’hui, la Lune est dans votre signe et danse agréablement avec le Soleil ainsi qu’avec le sévère Saturne. Cette connexion particulière ne se produit pas toujours, et quand elle se produit, cela signifie que vous pouvez réaliser ce que vous voulez faire. Les gens vous aideront même si vous avez beaucoup à faire. Vous êtes prêt à le faire !

Sagittaire (22 novembre – 21 décembre)

Vous êtes très visible en ce moment. En fait, les gens vous admirent. Néanmoins, aujourd’hui, vous pourriez choisir de travailler seul ou dans les coulisses où vous tirerez les ficelles avec beaucoup d’habileté. Quoi que vous fassiez, cela peut contribuer à sécuriser votre base et à solidifier votre monde domestique.

Capricorne (22 décembre – 19 janvier)

Une discussion avec un ami, peut-être plus âgé ou plus expérimenté, vous sera utile aujourd’hui. Il pourra vous proposer de l’aide pour voyager, poursuivre vos études ou vous intéresser à l’édition et aux médias. En attendant, vous avez envie d’apprendre le plus possible !

Verseau (20 janvier – 18 février)

Sachez que les gens vous remarquent aujourd’hui, au point que certains d’entre eux connaissent des détails personnels sur votre vie privée. Cela peut être dû au fait que vous effectuez des transactions financières, ce qui signifie que vous devez révéler certaines informations. C’est ainsi que fonctionnent les transactions.

Poissons (19 février – 20 mars)

Vous aurez plaisir à apprendre ou à étudier quelque chose aujourd’hui. C’est aussi une excellente journée pour faire des projets de voyage ou discuter avec des personnes d’autres pays et d’horizons différents. Un partenaire ou un ami proche vous aidera dans vos efforts, ce qui est rassurant pour vous. Faites quelque chose de différent pour pouvoir vivre une aventure !

Si aujourd’hui c’est ton anniversaire

L’acteur Gaten Matarazzo (2002) partage votre anniversaire. Vous êtes sûr de vous et avez des opinions bien arrêtées. Beaucoup n’ont pas l’occasion de voir votre personnalité privée car vous vous fondez souvent dans le groupe. C’est une année d’apprentissage et d’enseignement. Vous pourriez renouveler vos croyances spirituelles ou religieuses. Explorez des idées qui vous permettent de mieux vous connaître.