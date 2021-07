Horoscope du 9 juillet par Astro Sundeep Kochar : Faites-vous chouchouter par les Taureaux, quittez les Gémeaux du passé ! | Actualités culturelles

C’est un nouveau jour, un nouveau départ. Il s’agit de recommencer la vie. Alors que vous commencez un nouveau voyage, découvrez ce que les étoiles vous réservent aujourd’hui. Il existe douze signes du zodiaque et chacun a ses caractéristiques distinctes. Que ce soit Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poissons – chacun des signes a quelque chose d’unique à dire.

bélier

Les finances sont en votre faveur aujourd’hui Bélier. Si vous vous inquiétez pour votre travail et votre situation financière, cela va changer aujourd’hui. Vous allez prendre un nouveau départ. Prenez le temps de jeter un œil aux erreurs que vous avez commises afin de ne pas les répéter. Si vous envisagez de changer d’emploi ou de démarrer une nouvelle entreprise, c’est aujourd’hui le jour pour le faire. Mais n’oubliez pas de planifier d’abord !

Taureau

Aujourd’hui, tout est question de plaisir pour vous Taureau ! Sortez du marché du travail et promenez-vous, admirez la nature, faites quelque chose que vous n’avez pas eu le temps de faire ces derniers temps. Vous vous sentez surmené et cela va changer aujourd’hui. C’est une bonne journée pour une séance de soins personnels. N’oubliez pas de vous offrir quelque chose de bien !

Gémeaux

Un nouveau regard sur la vie vous est réservé. Oubliez le passé et essayez d’avancer et de regarder vers l’avenir. De nouveaux amis et de nouvelles relations ne manqueront pas de vous rencontrer aujourd’hui. Au lieu d’être surveillé, sortez et permettez à ces nouvelles relations de former un lien dans votre vie. Cela pourrait être celui qui pourrait changer votre vision de la vie pour le mieux.

Cancer

Vous êtes l’assistant aujourd’hui Cancer. Faites tout votre possible pour parler à vos proches et aidez-les avec les choses auxquelles ils pourraient être confrontés. Vos conseils seront très importants pour eux, car ils vous considèrent aujourd’hui comme leur guide personnel. Cela vous apportera forcément un bon karma. Mettez vos connaissances et votre chaleur entre de bonnes mains aujourd’hui et prenez le temps d’aider un ami.

Leo

Dites oui à tout aujourd’hui. Qu’il s’agisse d’amour ou de carrière, quelle que soit l’opportunité qui s’offre à vous aujourd’hui, c’est pour le mieux, et une vie qui change. Ne dites non à rien. Gardez votre côté dominant à l’écart pendant un moment et essayez d’accepter les nouvelles offres qui vous parviennent. Vous réaliserez que c’est quelque chose que vous avez toujours voulu une fois que vous aurez accepté ces offres.

Vierge

Faites un geste Vierge. Rester au même endroit tout le temps limite votre productivité et votre créativité. Il est temps de voyager. Faites un roadtrip dans un endroit où vous n’êtes jamais allé ou, si possible, prenez un vol vers une autre ville ou un autre pays. Cela vous ouvrira les yeux sur de nouvelles choses qui vous attendent et vous serez inspiré pour faire des choses que vous n’auriez jamais pensé faire. Considérez-le comme un moyen d’élargir vos horizons.

Balance

Vous pouvez être submergé par les émotions aujourd’hui. N’accumulez pas beaucoup de choses dans votre assiette aujourd’hui Balance, essayez plutôt de prendre un jour de congé et de réduire votre activité au minimum. Ne stressez pas trop. Asseyez-vous, détendez-vous et trouvez le temps de méditer aujourd’hui. Méditer vous aidera à calmer vos nerfs et à voir le côté positif dont vous avez besoin, surtout aujourd’hui.

Scorpion

Personne ne ramera votre bateau pour vous mais vous. Essayez d’être un peu moins confiant aujourd’hui et prenez les choses en main. Cela vous amènera à un poste de direction au travail et vos efforts seront certainement reconnus. Cependant, n’oubliez pas qu’il y a des gens qui se battent pour être là où vous êtes. Gardez votre garde et ne les laissez pas vous atteindre.

Sagittaire

Vous aimez beaucoup bouger et aujourd’hui est le jour idéal pour le faire. Si vous avez l’impression d’être au même endroit depuis trop longtemps, vous avez raison. Faites un voyage à la plage ou à la station balnéaire la plus proche si possible. Faites ressortir le véritable Sagittaire en vous et partez faire la pause et l’aventure dont vous rêvez depuis un moment.

Capricorne

Si vous vous en tenez à ce que vous connaissez le mieux, vous n’apprendrez jamais rien. Desserrez un peu Cap, votre état d’esprit rigide pourrait être votre perte aujourd’hui. Au lieu de cela, essayez quelque chose de nouveau et essayez d’apprendre une nouvelle compétence. Vous pourriez rencontrer quelqu’un de spécial tout en le faisant, et essayer de garder votre esprit à l’aise et de vous ouvrir également avec elle.

Verseau

Arrêtez de fouiller dans le passé. Le passé ne peut pas être changé. L’avenir, cependant, est entièrement entre vos mains. Prenez très soigneusement les décisions concernant votre santé et votre carrière, car ces deux-là mènent actuellement votre vie. Essayez d’oublier tout ce qui s’est passé dans le passé et commencez à avoir le contrôle sur vous-même et sur vos décisions pour l’avenir. La meilleure façon serait de s’asseoir et de faire un plan et de s’en tenir à vos objectifs.

Poissons

Avez-vous l’impression d’être mis en doute dans votre relation ? Parfois, votre partenaire peut ne pas comprendre votre amour pour eux. Au lieu de vous lancer dans des tiffs en essayant de vous expliquer, mettez des actions en cours. Montrez à votre partenaire un peu d’amour en lui faisant son plat préféré ou en lui offrant quelque chose qu’il a envie de faire depuis un certain temps. L’action a plus de poids que les mots.

Les prédictions astrologiques sont du Dr Sundeep Kochar.