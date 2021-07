Horoscope du 8 juillet par Astro Sundeep Kochar : De bonnes choses vous arriveront Sagittaires, engagez la conversation Poissons ! | Actualités culturelles

C’est un nouveau jour, un nouveau départ. Il s’agit de recommencer la vie. Alors que vous commencez un nouveau voyage, découvrez ce que les étoiles vous réservent aujourd’hui. Il existe douze signes du zodiaque et chacun a ses caractéristiques distinctes. Que ce soit Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poissons – chacun des signes a quelque chose d’unique à dire.

bélier

Votre productivité est à son apogée aujourd’hui. Si vous n’avez pas pu faire quelque chose sur votre lieu de travail ces derniers temps, cela va changer aujourd’hui. Vous pourriez vous sentir innovant et avoir de nouvelles idées qui vous traversent toute la journée. N’oubliez pas de partager vos idées avec vos collègues car c’est aujourd’hui le jour où elles seront appréciées.

Taureau

Vous pourriez ressentir beaucoup de pression aujourd’hui. Cependant, cela ne va pas durer longtemps. Essayez de trouver du réconfort chez un ami ou un collègue et essayez de vous retirer dix minutes de votre journée pour méditer. Cela vous aidera à rester calme et à mieux vous concentrer sur vos objectifs, et vous n’aurez plus le sentiment d’anxiété que vous avez.

Gémeaux

Cupidon est dans votre maison aujourd’hui Gémeaux. Votre partenaire va vous faire sentir aimé aujourd’hui, tout comme vous le méritez. Si vous êtes célibataire, vous pourriez avoir un admirateur secret à venir. Et si vous avez eu les yeux sur cette personne spéciale, alors vous allez voir les choses s’épanouir du côté romantique.

Cancer

L’activité est la clé d’un mode de vie sain. Vous pourriez vous sentir extrêmement léthargique aujourd’hui Cancer, mais ce n’est pas le jour pour rester au lit. Au lieu de cela, allez courir ou pour une courte séance d’entraînement. Vous pourriez finir par rencontrer de nouvelles personnes et vous faire de nouveaux amis qui vous pousseront hors de votre zone de confort et vous garderont actif et en vie toute la semaine.

Leo

Il est super important pour vous d’apprécier les petites choses de la vie aujourd’hui. Vous pourriez avoir l’impression que les choses ne vont pas dans votre sens, mais ce n’est pas le cas. Vous venez de trop travailler et vous avez besoin de prendre une pause. Prenez le temps de vous asseoir et soyez reconnaissant pour les petits jalons que vous avez franchis jusqu’à présent. Accordez-vous du crédit.

Vierge

Vous voudrez peut-être rester seul aujourd’hui Vierge. Oui, vos amis sont formidables, mais ils pourraient vouloir que les choses restent les mêmes. Pour vous, par contre, vous devez prendre la vie en main aujourd’hui, faire de gros changements et sortir de votre zone de confort. Prenez dix minutes de votre journée pour méditer afin de vous donner une idée claire de ce que vous voulez réellement faire de vous-même.

Balance

Vous êtes peut-être introverti dans l’âme, mais vous devez sortir aujourd’hui. Sortez et rencontrez de nouvelles personnes, ou faites des projets avec des amis que vous n’avez pas vus depuis un moment. Rencontrer les autres vous éloignera des pensées qui vous tracassent et vous serez dans un bien meilleur espace de tête. Vous serez paisible, calme et heureux.

Scorpion

Gardez votre santé sous contrôle aujourd’hui Scorpion. Si vous envisagez de manger au restaurant ou de profiter d’une soirée, changez vos plans car votre système immunitaire est très sensible aujourd’hui. Au lieu de cela, restez à la maison et profitez d’un peu de solidarité, et essayez de méditer pour rester calme et en bonne santé.

Sagittaire

Aujourd’hui est en votre faveur. S’il y a quelque chose que vous attendiez ou que vous attendiez avec impatience sur le plan de la carrière ou du romantisme, alors aujourd’hui est le jour où cela viendra à vous. Gardez un œil sur ce que vous recherchez et gardez l’esprit ouvert. Vous remarquerez automatiquement que le bien vient à vos côtés.

Capricorne

Détendez-vous Cap, tout va bien aujourd’hui. Votre esprit bourreau de travail peut être mis en paix car aujourd’hui, vous recevrez de bonnes nouvelles au travail. Il peut s’agir d’une promotion ou d’un succès dans une entreprise que vous attendiez depuis un certain temps. Gardez votre calme et essayez de prendre les idées des autres, car cela vous aidera à comprendre différentes perspectives et ne fera que contribuer à votre excellence.

Verseau

Vous recherchez l’aventure et le changement. Aujourd’hui est le meilleur jour pour aller dans ce sens. Détournez-vous de votre routine quotidienne et faites quelque chose de complètement hors de la boîte. Essayez de parler à différentes personnes de différents endroits. Essayez de manger des choses que vous ne mangeriez pas habituellement, ou si vous vous sentez particulièrement risqué, suivez un cours d’aventure pour faire monter votre adrénaline.

Poissons

Une conversation assise avec votre partenaire éliminera les problèmes de communication qui se sont produits. Faites le premier pas et initiez la conversation. Cela aidera certainement à purifier l’air et à vous mettre, vous et votre partenaire, dans une bien meilleure position. Rappelez-vous Poissons, la communication est toujours la clé, et parfois il vaut mieux mettre le pied en avant en premier. Vos efforts seront certainement appréciés.

Les prédictions astrologiques sont du Dr Sundeep Kochar.