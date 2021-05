Horoscope du 4 mai d’Astro Sundeep Kochar: Passez du temps à l’extérieur Bélier, les Vierges auront de la chance en amour! | Actualités culturelles

C’est un nouveau jour, un nouveau départ. Il s’agit de recommencer la vie. Alors que vous commencez un nouveau voyage, découvrez ce que les étoiles vous réservent aujourd’hui. Il y a douze signes du zodiaque et chacun a sa particularité. Que ce soit le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et les Poissons – chacun des signes a quelque chose d’unique à dire.

bélier

Passer du temps à l’extérieur est conseillé aujourd’hui. Même si votre travail ne vous permet pas de le faire, essayez de sortir et de rencontrer la nature. C’est aussi une bonne journée pour faire tout son possible et parler aux autres. Vous devrez peut-être faire des efforts pour atteindre les personnes à qui vous n’avez pas parlé depuis un certain temps, mais vous serez en mesure de le faire facilement car cette nouvelle va vous remonter le moral pour la journée.

Taureau

Aujourd’hui, c’est positif pour vous. Vous allez voir que tout se passe bien et que les choses vous arrivent facilement. Votre situation financière est peut-être excellente, mais si vous faites de grosses dépenses aujourd’hui, vous pourriez être en difficulté. Essayez de ne dépenser que de la nourriture et de l’essence aujourd’hui.

Gémeaux

Si vous envisagez de faire un gros achat comme une maison ou une voiture, alors aujourd’hui est le meilleur jour pour le faire car les étoiles sont alignées en votre faveur pour la journée. Au travail, les gens peuvent contester votre autorité et votre position de pouvoir. Ne vous laissez pas intimider par cela. N’oubliez pas que vous êtes bon dans ce que vous faites et que vous êtes dans cette position pour une raison.

Cancer

Communiquer avec différentes personnes est sur la liste des choses à faire aujourd’hui. Juste au moment où vous vous ennuyez d’une personne, quelqu’un d’autre entrera et sauvera la situation. Les gens qui ne vous ont pas parlé depuis un certain temps vont vous contacter. Cependant, gardez les yeux ouverts pour ceux qui sont vos vrais amis et ceux qui sont juste là parce qu’ils ont besoin de quelque chose de vous.

Leo

La meilleure chose à faire aujourd’hui serait de prendre un jour à la fois et de ne pas trop penser à l’avenir. La chance est toujours en votre faveur pour que l’avenir se déroule parfaitement. Ne réfléchissez pas trop. D’un autre côté, les gens autour de vous vont exiger votre attention aujourd’hui. N’oubliez pas de passer du temps avec vos proches et de leur rappeler à quel point ils comptent pour vous

Vierge

Un geste romantique viendra également sur vous. S’il y a quelqu’un sur qui vous avez les yeux depuis un moment, il vous fera part de ses sentiments. Si vous avez l’impression qu’il y a trop de choses dans votre assiette, partagez vos responsabilités avec quelqu’un en qui vous pouvez avoir confiance. Cela vous aidera à construire votre relation avec eux et à faciliter votre travail.

Balance

Une séparation temporaire des êtres chers pourrait être en place aujourd’hui. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons tous besoin d’un peu de temps seuls et vos amis et votre famille vont le comprendre. Vos collègues pourraient ne pas se conformer à vos instructions et à vos idées aujourd’hui. Ne vous forcez pas à eux. Au lieu de cela, il est préférable d’écouter tout le monde et de voter. De cette façon, tout le monde sera heureux. Apprenez à vous adapter et les gens vous respecteront.

Scorpion

Vous vous sentez exceptionnellement paresseux ces jours-ci. C’est peut-être le temps, ou vous avez juste besoin d’une pause, alors prenez la pause bien méritée. Si quelque chose ne vous satisfait pas à la maison avec vos parents ou votre partenaire, parlez-en et corrigez-le. Ne vous contentez pas de choses qui ne correspondent pas à vos normes.

Sagittaire

Des changements inattendus pourraient avoir lieu dans votre vie amoureuse aujourd’hui. Vous devrez être flexible et vous adapter à la situation actuelle. En même temps, la fortune est de votre côté aujourd’hui – ne soyez pas choqué, car le bien que vous recevez est le karma de vos humbles actions. Profitez de votre journée de bonheur et de chance.

Capricorne

La chance est à vos côtés aujourd’hui, donc si vous espériez quelque chose, elle viendra à vous aujourd’hui. Les relations vous apporteront le bonheur aujourd’hui. Il y a quelqu’un que vous essayez de poursuivre depuis un moment, mais les choses n’ont pas fonctionné. Aujourd’hui, tout dans le secteur de l’amour de votre vie va fonctionner pour vous. Vous n’êtes pas au courant de votre propre charme Cap.

Verseau

Vous êtes dans un espace de tête sensible aujourd’hui. Des choses minuscules pourraient finir par vous blesser. Essayez de ne pas vous blesser par de petites choses qui se passent autour de vous. Ce n’est pas le meilleur moment pour résoudre des problèmes graves car vous êtes trop pris à faire d’autres choses. Concentrez-vous sur ce que vous avez déjà dans votre assiette, car c’est beaucoup. Ne vous aventurez pas hors de votre zone de confort aujourd’hui. Tenez-vous en à ce que vous faites de mieux et vous serez apprécié.

Poissons

Gardez votre esprit ouvert aux nouvelles idées. Ne soyez pas trop rigide sur vos opinions aujourd’hui. Les choses dans la sphère professionnelle vont s’arranger pour vous. Cependant, il pourrait y avoir un peu de tiff dans votre vie personnelle. S’il y a des frictions entre vous et un être cher, essayez de les résoudre en exprimant ce que vous pensez. Restez calme et doux et ne tirez pas de conclusions hâtives.

Les prévisions astrologiques sont du Dr Sundeep Kochar.