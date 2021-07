Horoscope du 31 juillet par Astro Sundeep Kochar : La couleur rose portera chance aux Tauriens, éloignez-vous des défis Capricornes ! | Actualités culturelles

C’est un nouveau jour, un nouveau départ. Il s’agit de recommencer la vie. Alors que vous commencez un nouveau voyage, découvrez ce que les étoiles vous réservent aujourd’hui. Il existe douze signes du zodiaque et chacun a ses caractéristiques distinctes. Que ce soit Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poissons – chacun des signes a quelque chose d’unique à dire.

bélier

Indépendamment des pressions mentales, vous restez dans un bien-être réel incroyable. Les adolescents peuvent prendre un autre jeu. Les prochains versements vont probablement être reçus. Vous pouvez découvrir votre prévalence sur l’ascension au travail. Quelqu’un peut avoir un impact contraire sur vous sur le front universitaire. Une bénédiction vous procurera les bénédictions que vous recherchez. Les commerçants et les fabricants doivent être prudents quant à la qualité.

Taureau

Une tâche qui vous est confiée sera accomplie de la manière la plus satisfaisante. L’harmonie domestique n’est peut-être pas au rendez-vous aujourd’hui, mais ne vous inquiétez pas, tout le monde a besoin de passer du temps seul. Essayez d’être entouré de choses de couleur rose, car elles vous porteront chance.

Gémeaux

Une personne âgée va probablement exprimer des applaudissements pour le travail fait de la bonne manière. Un spectacle étonnant de doublures va probablement être un sponsor de confiance. Les éléments de l’itinéraire peuvent être retirés pour certaines raisons critiques. Vous pouvez réagir à l’état d’esprit de quelqu’un de proche et vous mépriser pour cela ! La lettre C pourrait s’avérer bénéfique pour vous aujourd’hui. Alors gardez les yeux ouverts.

Cancer

Essayez de ne pas relever de défis, car les étoiles semblent gênantes. Le travail peut orienter l’investissement de plus d’énergie dans le bureau, mais ne vous fatiguez pas trop. Quelques questions dans vos sujets faibles peuvent rester avec vous et vous ne pouvez pas y faire grand-chose. L’éclat et l’amour du complice ne manqueront pas de vous éclairer. Les célibataires voudront explorer davantage.

Leo

Évitez de garantir le travail de qui que ce soit, car les choses pourraient vous revenir en arrière. Les doublures ne devraient pas soumettre les choses à la hâte. L’apparence de quelqu’un va probablement injecter de l’énergie sur le front familial. Un moment fantastique sur le front de l’affection est assez montré.

Vierge

Les personnes isolées peuvent revoir des souvenirs affectueux de moments passés ensemble. L’abondance par l’héritage ou la bénédiction ne peut être exclue. Vous allez probablement adopter un programme d’activités. Un voyage désinvolte va probablement mériter l’effort. Essayez de vous rapprocher des personnes avec lesquelles vous vous sentez mal à l’aise. Vous pourriez être agréablement surpris par leur éclat et leur bonhomie. Inondez-vous maintenant d’enquêtes, au cas où vous auriez besoin de laisser une empreinte sur le front scolaire.

Balance

Votre cadre semble être désynchronisé aujourd’hui sur le front du bien-être, alors observez pour essayer de ne pas embrouiller davantage les choses. Vous n’avez pas à vous soucier de vos fonds aujourd’hui. Tenez-vous à l’écart des affrontements de toutes sortes. Les chiffres 7 et 11 vont vous porter chance.

Scorpion

Un festival sur le front familial va probablement vous garder enfermé. Faites attention à vos biens lorsque vous voyagez. Quelqu’un va probablement vous rafraîchir avec une bonne affaire immobilière à l’affût. Le blanc est une couleur porte-bonheur pour vous aujourd’hui, essayez de l’incorporer dans votre tenue.

Sagittaire

Vous aurez peut-être besoin d’une pause pour concevoir certaines choses importantes aujourd’hui. Accomplissez quelque chose de positif avant de tomber de la finesse des patrons. Vous devez garder votre détermination élevée sur le front scolaire. Égayez l’état d’esprit d’un complice, au cas où vous auriez besoin d’apprécier une soirée chaleureuse.

Capricorne

Essayez de ne pas relever de défis, car les étoiles semblent gênantes. Le travail peut orienter l’investissement de plus d’énergie dans le bureau, mais ne vous fatiguez pas trop. Quelques questions dans vos sujets faibles peuvent rester avec vous et vous ne pouvez pas y faire grand-chose. L’éclat et l’amour du complice ne manqueront pas de vous éclairer. Les célibataires voudront explorer davantage.

Verseau

Le solde bancaire peut sembler malheureux maintenant, mais les choses vont bientôt augmenter. Le mépris peut vous rouiller instantanément, alors ne sapez pas votre plan d’activité. Une refonte de la propriété pourrait être sur la personnalité de quelques-uns.

Poissons

Un parent peut ne pas se sentir acceptable et devrait mieux ne pas se faire piquer. Les gens d’affaires pourraient être impliqués dans la soumission délicate dans les délais pour obtenir un arrangement gratifiant. L’argent donné pour faire une présentation spécifique peut être équivalent à une perte. Un conseiller en bien-être d’un spécialiste va probablement travailler.

Les prédictions astrologiques sont du Dr Sundeep Kochar.