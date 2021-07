Horoscope du 30 juillet par Astro Sundeep Kochar : Les questions d’argent vont bien Vierges, les Poissons seront remarqués socialement ! | Actualités culturelles

C’est un nouveau jour, un nouveau départ. Il s’agit de recommencer la vie. Alors que vous commencez un nouveau voyage, découvrez ce que les étoiles vous réservent aujourd’hui. Il existe douze signes du zodiaque et chacun a ses caractéristiques distinctes. Que ce soit Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poissons – chacun des signes a quelque chose d’unique à dire.

bélier

Vous réussirez à rendre l’environnement de travail léger et professionnel bien disposé. Vos efforts sur le front intérieur seront salués par tous. Grand bail pour une propriété est prévu pour ceux qui le permettent. Vous pourriez vous retrouver dans une position avantageuse sur le plan financier.

Taureau

Une période idéale de la vie semble avoir commencé pour quelques-uns. Vous devrez peut-être écraser une course qui nécessite d’entrer dans votre plan pour faire le travail. De bons retours d’une propriété peuvent être anticipés par quelques-uns. Votre position sur le front social est en passe de s’améliorer.

Gémeaux

C’est une heureuse occasion de régler un problème commercial avec un complice ou un autre rassemblement. Les efforts déployés par vous sur le front intérieur ne seront pas gaspillés. L’organisation d’une excursion est à l’ordre du jour et garantit beaucoup de plaisir. Une période difficile sur le front scolaire découvrira que vous en sortirez avec le vol Gardez un tempérament positif pour rester sain. Vous l’emporterez en ce qui concerne le règlement du front monétaire.

Cancer

Les chances de gagner la recherche de propriété sont splendides pour quelques-uns. Vous pensez peut-être qu’il est difficile de mettre de côté des efforts pour une fête. Une circonstance sur le front du travail peut ne pas être comme vous le souhaitez. Investir de l’énergie en famille sera le plus satisfaisant et le plus engageant aujourd’hui.

Leo

Un coût décent peut être anticipé par ceux qui vendent une propriété. Un mode de vie modifié promet d’avoir des retombées positives sur le bien-être. La situation de l’environnement de travail n’est peut-être pas celle que vous préféreriez aujourd’hui. Un compagnon ou une connexion peut passer chez vous aujourd’hui et illuminer la journée.

Vierge

Organiser quelque chose à la maison ou offrir une friandise pour louer quelque chose est concevable. Des projets d’achat de propriété peuvent être en cours. Vous aurez votre meilleur pied en avant aujourd’hui sur le front social. Une stabilité sur le front monétaire est prévue.

Balance

Un vieux compagnon peut passer et rendre la journée charmante. Votre apparence au travail peut ne pas impressionner qui que ce soit. Une autre routine d’activité pourrait être reprise par quelques-uns. Les amoureux peuvent attendre beaucoup plus de vous que ce que vous êtes censé leur transmettre.

Scorpion

Ce n’est pas le jour pour parcourir une distance importante. Vous découvrirez comment atteindre votre bien-être tout en restant normal. Karma vous favorise en matière de trésorerie et fera déborder vos caisses. Une circonstance peut survenir au travail qui peut tester votre compréhension. Une étape de prise en charge recommence dès le début avec un partenaire de vie, au fur et à mesure que vous vous rapprochez l’un de l’autre.

Sagittaire

Ceux qui recherchent une nouvelle maison peuvent avoir de la chance aujourd’hui. L’organisation de quelqu’un vous sera d’une grande aide sur le plan social. Une période de vie solide commence pour quelques-uns. Great revient d’un vœu de spéculation pour aider votre condition liée à l’argent. Certaines questions liées aux affaires peuvent être en suspens en raison du manque de temps. La famille peut ne pas vous soutenir sur un problème.

Capricorne

Certains d’entre vous découvriront peut-être un changement de mode de vie précieux sur le plan du bien-être. Il est préférable de ne prendre aucun risque sur des hypothèses ou des paris, car vous pourriez perdre de l’argent. La possibilité d’être sincèrement connecté avec quelqu’un que vous aimez furtivement peut vous donner des hauts.

Verseau

Une propriété va probablement apporter de grands retours. L’exécution sur le front scientifique restera acceptable. Les efforts sur le front du bien-être garantissent votre maintien en forme. Un changement d’occupation peut vous aider financièrement.

Poissons

Votre envie de rester aux yeux de tous va probablement être satisfaite aujourd’hui sur le plan social. Vous allez probablement rester en forme et dynamique. Vous devriez réfléchir à d’autres méthodes pour acquérir de l’argent aujourd’hui. Vous pouvez vous retrouver à la fin moins que souhaitable dans une querelle de famille.

Les prédictions astrologiques sont du Dr Sundeep Kochar.