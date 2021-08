Horoscope du 3 août par Astro Sundeep Kochar : Suivez votre intuition Cancers, aujourd’hui est le bon jour pour changer de travail Balances | Actualités culturelles

C’est un nouveau jour, un nouveau départ. Il s’agit de recommencer la vie. Alors que vous commencez un nouveau voyage, découvrez ce que les étoiles vous réservent aujourd’hui. Il existe douze signes du zodiaque et chacun a ses caractéristiques distinctes. Que ce soit Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poissons – chacun des signes a quelque chose d’unique à dire.

bélier

Aujourd’hui est un bon jour pour exprimer vos sentiments, surtout quand il s’agit de romance. Vous serez accueilli avec toutes les réponses positives à tout ce que vous partagez et exprimez aujourd’hui. Au travail, beaucoup de responsabilités vont vous être confiées aujourd’hui, et vous pourriez penser que vous ne pouvez pas suivre les tâches, mais vos excellentes compétences professionnelles vont vous aider à prendre les devants et à faire le travail rapidement et efficacement.

Taureau

Gardez votre esprit ouvert aux nouvelles idées. Ne soyez pas trop rigide sur vos opinions aujourd’hui. Les choses dans la sphère professionnelle vont s’arranger pour vous. Cependant, il pourrait y avoir un peu de tiff dans votre vie personnelle. S’il y a des frictions entre vous et un être cher, essayez de les résoudre en disant ce que vous pensez. Restez calme et doux et ne sautez pas aux conclusions.

Gémeaux

Vous êtes généralement très chanceux en affaires, et aujourd’hui ne sera pas différent. Cependant, vous voudrez peut-être vous concentrer un peu sur votre santé. La santé n’est peut-être pas de votre côté, vous devrez donc faire attention un peu plus que d’habitude. Des amis et une famille qui vous soutiennent vont vous rendre la vie extrêmement facile et vous serez mentalement bien placé.

Cancer

Vos pouvoirs intuitifs sont très élevés aujourd’hui. Quoi que vous pensiez qui va arriver, cela arrivera probablement. La chance est de votre côté aujourd’hui, tout comme les finances. Cependant, essayez de consacrer une partie de votre succès à votre famille. Emmenez-les dîner, allez faire du shopping – dans l’ensemble, soyez généreux aujourd’hui.

Leo

C’est une bonne journée pour être expressif. S’il y a quelque chose que vous vouliez dire depuis un certain temps, il est préférable de le dire aujourd’hui car il sera accepté sur une note positive. Au travail, il est préférable de partager vos idées directement avec vos supérieurs afin qu’ils puissent voir ce que vous faites et donner du crédit là où le crédit est dû.

Vierge

Aujourd’hui, vous vous retrouverez occupé avec votre famille et parmi les événements sociaux. Vous vous retrouverez également à dépenser une bonne somme d’argent pour des affaires ménagères, mais assurez-vous de mettre un terme à cela lorsque vos finances semblent tendues. Vous êtes également susceptible d’entendre de bonnes nouvelles du bureau, alors félicitations d’avance.

Balance

Quelque chose de nouveau arrive en termes de travail, et il vaut mieux que vous l’acceptiez sans hésiter. Les élèves essaient de s’aventurer dans quelque chose de nouveau. Peut-être choisir un nouveau passe-temps afin d’élargir vos compétences. Si vous voulez changer de travail, c’est aujourd’hui le bon moment pour le faire.

Scorpion

Être là pour les autres est une chose, mais être un paillasson est complètement différent. Être là pour vos amis et votre famille est quelque chose que vous faites toujours, et c’est bien. Cependant, assurez-vous de ne pas les laisser vous prendre pour acquis. Votre gentillesse et votre serviabilité pourraient inciter les gens à profiter de vous. Assurez-vous donc de savoir qui vous aidez.

Sagittaire

Votre attitude introvertie va jouer en votre faveur aujourd’hui. La discipline avec laquelle vous vous comportez sera montrée de la meilleure façon possible et vos supérieurs pourraient même penser à vous donner une promotion. Assurez-vous de rester discipliné et de suivre correctement le code de conduite.

Capricorne

Vous vous sentez extrêmement sociable aujourd’hui. Vos compétences en communication vous permettront de conclure un accord auquel vous ne vous attendiez pas. Les choses vont bien se passer sur le plan financier et professionnel pour vous, et vous aimerez la vie très bientôt. N’oubliez pas d’avoir confiance en vous et en votre travail. Lâchez le doute sur vous-même.

Verseau

Votre journée commencera par votre bonheur et votre fraîcheur. Le travail exigera beaucoup aujourd’hui, mais votre esprit froid s’en sortira. À la maison, les enfants peuvent avoir besoin de beaucoup d’attention. Votre partenaire pourrait aussi avoir besoin de vous. La chance va bientôt changer.

Poissons

Commencez votre journée par une course – cela vous gardera en bonne santé. Au travail, trouvez quelqu’un à qui déléguer vos tâches et montrez de réelles qualités de leadership. Vous vous surprendrez à diffuser des ondes positives aux autres aujourd’hui.

Les prédictions astrologiques sont du Dr Sundeep Kochar.