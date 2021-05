Horoscope du 29 mai par Astro Sundeep Kochar : Ne paniquez pas Lion, les Balance seront en bonne santé | Actualités culturelles

C’est un nouveau jour, un nouveau départ. Il s’agit de recommencer la vie. Alors que vous commencez un nouveau voyage, découvrez ce que les étoiles vous réservent aujourd’hui. Il y a douze signes du zodiaque et chacun a sa particularité. Que ce soit Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poissons – chacun des signes a quelque chose d’unique à dire.

bélier

Si vous vous sentez trop à propos de quelque chose, continuez à y croire. Vos pouvoirs intuitifs sont très forts aujourd’hui. Tout ce que vous ressentez peut être mis en perspective et vous pourriez recevoir la bonne nouvelle que vous attendiez.

Taureau

Cupidon est dans ta maison aujourd’hui Taureau. Votre partenaire va vous faire sentir aimé aujourd’hui, tout comme vous le méritez. Si vous êtes célibataire, vous pourriez avoir un admirateur secret à venir. Et si vous aimez cette personne spéciale, alors vous allez voir les choses s’épanouir du côté romantique.

Gémeaux

Une nouvelle vision de la vie vous attend. Oubliez le passé et essayez d’avancer. De nouveaux amis ne manqueront pas de vous rencontrer aujourd’hui. Au lieu d’être surveillé, sortez et permettez à ces nouvelles relations de former un lien dans votre vie. Cela pourrait être celui qui pourrait changer votre vision de la vie pour le mieux.

Cancer

Vous vous sentez bien avec les gens qui vous entourent, et c’est un sentiment formidable pour aujourd’hui. Tout le monde est d’accord avec vous et cela vous donne un regain d’énergie pour la journée. Appréciez-vous pour cela, mais ne le laissez pas prendre le dessus sur vos pensées, sinon vous vous écarterez de votre objectif et nous ne le voulons pas.

Leo

Vous serez mis dans une situation qui sera si difficile à gérer pour vous. Cependant, votre stabilité et votre passion pour la situation vous permettront de prendre une décision rationnelle. Ne vous inquiétez pas lorsque la situation se présente à vous. Réfléchissez calmement, planifiez vos actions, puis continuez.

Vierge

Aujourd’hui va apporter beaucoup d’activités différentes pour vous. Vous serez mis à l’épreuve dans tous les aspects liés au travail et à la vie personnelle. Restez concentré et ayez confiance en vous. Vous pouvez surmonter tout ce que vous voulez tant que vous y réfléchissez. Trouvez du temps pour vous asseoir seul et tracez votre façon de travailler.

Balance

Aujourd’hui est un bon jour. Votre santé est à son meilleur aujourd’hui et tous vos sens actifs vous disent de sortir et de courir. Essayez de faire de l’exercice aujourd’hui pour garder votre santé au mieux et pour vous sentir mieux, offrez-vous quelque chose de malsain comme récompense pour être resté en si bonne forme.

Scorpion

Aujourd’hui, vous allez vous intéresser à quelque chose de nouveau. Profitez-en pour apprendre quelque chose de nouveau et développer vos compétences. Cette nouvelle entreprise d’apprentissage va vous aider dans votre travail et vous permettra d’accéder à un poste plus élevé, voire à un meilleur emploi.

Sagittaire

Vous êtes le plus susceptible d’être pris entre deux décisions. Ne laissez pas cela déranger votre état d’esprit. Essayez de penser rationnellement et décidez ce que vous voulez faire. Peut-être que vous pourriez même trouver un moyen d’intégrer les deux choses entre lesquelles vous ne pouvez pas décider. C’est entre vos mains maintenant.

Capricorne

Cela fait longtemps que vous n’avez pas attendu quelque chose d’un être cher, ou que vous cherchez l’amour. Il est temps d’arrêter d’attendre et de créer vous-même votre opportunité. Dites à votre partenaire ce que vous ressentez ces derniers temps et s’il y a quelqu’un avec qui vous cherchez à être plus proche, dites-lui ce que vous ressentez. Aujourd’hui est le jour idéal pour le faire car votre charisme intérieur est là et vous allez attirer tout le monde.

Verseau

Vos amis et votre famille pourraient avoir l’impression que vous ne passez pas assez de temps avec eux, car vous êtes dans votre propre espace de tête depuis un certain temps. Vous allez vouloir sortir et passer du temps avec vos amis et votre famille. Vous êtes actif et dans un bon espace aujourd’hui. Profitez de votre journée.

Poissons

Ne prenez aucune décision aujourd’hui concernant l’amour. Regardez les choses avec des yeux neufs. Cela vous donnera une certaine perspective et vous comprendrez où les choses ne vont pas, et vous réaliserez également que ces choses sont faciles à résoudre. Alors ne vous précipitez pas pour casser les choses.

Les prédictions astrologiques sont du Dr Sundeep Kochar.