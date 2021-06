Horoscope du 29 juin par Astro Sundeep Kochar : Reconnectez-vous avec vos proches Taureaux, les Capricornes gagneront les cœurs ! | Actualités culturelles

C’est un nouveau jour, un nouveau départ. Il s’agit de recommencer la vie. Alors que vous commencez un nouveau voyage, découvrez ce que les étoiles vous réservent aujourd’hui. Il existe douze signes du zodiaque et chacun a ses caractéristiques distinctes. Que ce soit Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poissons – chacun des signes a quelque chose d’unique à dire.

bélier

Vous avez enfin compris que l’alimentation et l’exercice sont une nécessité absolue et qu’il faut particulièrement y réfléchir. Aujourd’hui, vous voudrez peut-être manger autre chose. Tentative de cuisine chinoise ? Sortez avec certains compagnons sur lesquels vous ne vous êtes pas concentré.

Taureau

Vous serez très conscient de la façon dont vous avez rejeté les avantages et les problèmes de votre famille à cause de votre association d’experts. Cela étant probable, profitez de cette journée pour reconnecter vos proches et réaffirmer votre adoration et votre devoir envers eux.

Gémeaux

C’est tout sauf une journée décente pour contribuer ou acheter des choses comme des ornements, des terres, des actions, etc. Vous ressentirez une partie de la dépression aujourd’hui. Vous vous découvrirez probablement en train de réfléchir à des événements antérieurs, qui n’ont aucune incidence sur votre présent.

Cancer

Votre capacité d’érudit dans le bureau vous apportera de bonnes nouvelles. Vous pouvez donner un autre espoir à la culture de travail au bureau. Réfléchissez avant de partir sur de nouvelles affaires vers le soir. Gardez à l’esprit qu’il est toujours bon d’être prudent à chaque point de vue.

Leo

Votre journée commencera généralement. Les 50 % de la fin de la journée devraient également se dérouler sans incident. Dans tous les cas, les occasions se produisant vers la soirée vous vaudront les applaudissements de vos partenaires. Vous allez essayer de vous améliorer aujourd’hui. Vous serez poussé à entreprendre des entreprises éprouvantes.

Vierge

La nostalgie vous fera long et vous laissera réfléchir pendant la journée. Vous tenterez de faire de véritables efforts pour ajouter plus de filaments au tissu des connexions. Les niveaux de vitalité vont devenir fous aujourd’hui.

Balance

Aujourd’hui, vous accorderez plus d’attention à votre famille et à vos affaires familiales, en laissant de côté toutes les choses différentes. Vous aurez besoin de changer le thème stylistique de votre maison et pour cela, vous pouvez acheter des raretés anciennes à l’ancienne ou de nouveaux meubles à mettre en valeur dans votre maison. Vous pouvez aller visiter un lieu religieux ou un sanctuaire aujourd’hui. Vous pouvez également essayer d’organiser une courte sortie dans un endroit proche.

Scorpion

Vous vous occupez peut-être des affaires aujourd’hui. Vous pouvez assister vos proches dans tous les exercices innovants et même expliquer vos problèmes sans à peine lever le petit doigt. Peu à peu, vous êtes une âme décente et pouvez aider quelqu’un la nuit en faisant une action décente.Sagittaire

Trop de la même chose rendra une personne folle. Vous semblez également prêter attention à cette pièce. Aujourd’hui, vos informations cérébrales sélectionnent tout ce qui est arbitraire, du bien-être et de la richesse au mystérieux et à l’au-delà. Pour le dire clairement, vos réflexions sont alimentées par fil. Quoi qu’il en soit, au milieu de cette perplexité, n’oubliez pas de garder un œil sur vos coffres ou vous pourriez finir par faire une ouverture dans votre poche.

Capricorne

Vous commencerez la journée avec une âme élevée et la garderez toute la journée. Quelqu’un peut avoir plus d’argent que vous. Quoi qu’il en soit, l’épanouissement s’évalue également à la quantité de cœurs que l’on gagne. De plus, aujourd’hui, vous serez un homme riche puisque vous en gagnerez un grand nombre.

Verseau

Vous vous êtes attaché, et maintenant vous devez faire la fête avec plus d’enthousiasme. Vous rattrapez le temps perdu avec d’anciens compagnons, passez du temps avec eux et détendez votre psychisme. Vous êtes dans un état d’esprit pour célébrer et en conséquence, vous ferez un effort particulier pour satisfaire vos amis et votre famille.

Poissons

Vous finirez par être le point de mire de tous, inférable de votre nature et de votre nature libérale. Vous démontrerez la valeur du dicton familier selon lequel un compagnon dans le besoin est un compagnon à coup sûr. Les personnes vivant loin de chez vous rechercheront également votre recommandation. Vous tenterez d’aider les autres aussi bien que l’on pourrait s’y attendre.

Les prédictions astrologiques sont du Dr Sundeep Kochar.