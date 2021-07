Horoscope du 29 juillet par Astro Sundeep Kochar : Communiquez clairement Balances, prenez des décisions risquées Scorpions ! | Actualités culturelles

C’est un nouveau jour, un nouveau départ. Il s’agit de recommencer la vie. Alors que vous commencez un nouveau voyage, découvrez ce que les étoiles vous réservent aujourd’hui. Il existe douze signes du zodiaque et chacun a ses caractéristiques distinctes. Que ce soit Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poissons – chacun des signes a quelque chose d’unique à dire.

bélier

Vous êtes au milieu d’une transition majeure aujourd’hui. Quelque chose d’inattendu va vous arriver pour lequel vous aurez besoin de beaucoup d’énergie physique. Préparez-vous à ce qui est sur le point de vous arriver, car cela nécessitera beaucoup d’attention de votre part. Allongez-vous dans la première moitié de la journée pour être complètement rechargé.

Taureau

Il sera extrêmement facile pour vous de vous laisser entraîner dans le conflit des autres aujourd’hui. Essayez de rester à l’écart des affaires des autres et restez fidèles aux vôtres. Dans la sphère professionnelle, les choses vont extrêmement bien se passer pour vous. Ce qui est bien, c’est que vous vous concentrez sur votre carrière. Ne détournez pas votre attention de la liste de choses à faire d’aujourd’hui.

Gémeaux

C’est le moment idéal pour plonger dans le passé et reprendre quelque chose que vous avez laissé en raison d’un manque de temps et de ressources. Aujourd’hui, vous aurez tout le temps et les ressources dont vous avez besoin pour terminer ce que vous avez laissé il y a quelque temps. Il peut y avoir eu différentes raisons pour lesquelles vous avez laissé des choses de côté, mais ne vous inquiétez pas, tout finira par s’intégrer.

Cancer

C’est un grand moment pour vous. Vous pouvez atteindre tous vos objectifs, qu’ils soient professionnels ou personnels. La seule chose que vous avez à faire est d’éliminer tous les problèmes de communication qui se présentent à vous. Assurez-vous que tout le monde comprend de quoi vous parlez et que vos paroles et vos actions ne sont pas mal prises. En dehors de cela, c’est un grand jour pour vous d’accomplir tout ce que vous avez en tête.

Leo

Vous avez beaucoup d’énergie aujourd’hui, cependant, vous avez l’impression que quelque chose vous empêche de faire les choses. Cela pourrait être votre état d’esprit confus et votre manque de confiance dans la prise de décisions. Vous pourriez vous sentir dispersé ici et là pendant la journée. Ne vous mettez pas trop de pression à cause de cela, les choses se mettront en place pour vous quand elles en auront besoin.

Vierge

Personne n’aime le rejet, mais votre attitude positive vous aide à prendre un certain rejet d’une manière bien élevée. En voyant cela, les gens vont être impressionnés par vous et vous allez recevoir des opportunités inattendues qui vont vous faire avancer dans la vie, encore plus que vous ne pouvez l’imaginer. Alors ne vous inquiétez pas du rejet Vierge, les choses se passeront toujours bien.

Balance

La communication est primordiale aujourd’hui. Vous pourriez avoir l’impression que personne ne vous comprend, mais c’est uniquement parce que vous n’êtes pas ouvert avec eux. Supposer que les gens comprennent ce que vous voulez dire est une mauvaise pratique. Aujourd’hui, assurez-vous de bien communiquer avec vos pairs et faites-leur comprendre ce que vous voulez vraiment de la journée.

Scorpion

Vous pourriez vous sentir enchaîné à votre routine actuelle et vous pourriez avoir envie de changement. N’oubliez pas que les portes seront toujours ouvertes et que vous pourrez vous lancer dans quelque chose de nouveau à tout moment. Prenez quelques risques et voyez dans quoi vous êtes vraiment en ce moment. Si vous n’êtes pas satisfait de ce que vous faites actuellement, il n’y a aucun mal à passer à autre chose et à choisir quelque chose de nouveau, tant que cela vous rend heureux.

Sagittaire

Votre énergie physique est élevée, cependant, votre énergie mentale pourrait être faible aujourd’hui. Vous vous sentirez assez épuisé mentalement. Au lieu de simplement paresser et de vous sentir horriblement mal, essayez de courir ou de faire de l’exercice pour que votre esprit puisse également se rafraîchir et vous préparer à ce que demain vous réserve. Aujourd’hui, vous ne pourrez pas faire grand-chose, mais ne le gaspillez pas non plus en ne faisant rien.

Capricorne

Ne manipulez aucune situation pour travailler à votre façon aujourd’hui. Les choses sont censées suivre votre chemin si vous ne les modifiez pas. Suivez le courant et laissez les choses se dérouler comme elles doivent le faire. Vous êtes voué au succès, mais parfois vous avez tendance à vous mêler de l’intervalle. Laissez les choses suivre leur propre cours avant de commencer à interférer.

Verseau

Vous pourriez vous retrouver dans des disputes avec des membres de votre famille. Vos pensées pourraient ne pas correspondre, et ce n’est pas grave. Parfois, les gens ont des opinions différentes, cela ne veut pas dire que quelqu’un a raison ou tort. Chacun a aussi droit à son opinion. Alors détendez-vous et ne soyez pas tendu par le fait que vos points de vue ne correspondent pas aujourd’hui.

Poissons

Demander de l’aide n’est généralement pas dans votre nature. Mais aujourd’hui, allez-y et demandez à quelqu’un l’aide dont vous avez besoin. Les gens aiment que vous les recherchiez et cela crée également des relations dont vous pourriez avoir besoin dans le futur. Assurez-vous donc de ne pas laisser votre ego prendre le dessus sur votre esprit et de permettre aux autres de vous aider aujourd’hui.

Les prédictions astrologiques sont du Dr Sundeep Kochar.