Horoscope du 28 mai par Astro Sundeep Kochar : Cupidon est du côté des Cancers, Ne craignez pas la vulnérabilité Scorpions ! | Actualités culturelles

C’est un nouveau jour, un nouveau départ. Il s’agit de recommencer la vie. Alors que vous commencez un nouveau voyage, découvrez ce que les étoiles vous réservent aujourd’hui. Il y a douze signes du zodiaque et chacun a sa particularité. Que ce soit Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poissons – chacun des signes a quelque chose d’unique à dire.

bélier

Si vous avez l’impression de manquer une occasion d’aimer aujourd’hui, ne paniquez pas. Ce n’est pas grave, pas tous les jours et chaque fois peut être une question de romance et d’amour. Vous devez vous concentrer sur d’autres choses dans la vie, comme votre travail et votre famille. Il est donc normal de prendre du recul par rapport à votre vie amoureuse.

Taureau

Aujourd’hui, vous vous retrouverez très impulsif, et même si cela est parfois bon, c’est aujourd’hui le jour où vous devez reprendre votre routine. Vous avez beaucoup à faire aujourd’hui et vous ne pouvez pas vous permettre de passer du temps à être impulsif et excitant aujourd’hui.

Gémeaux

Votre vie amoureuse peut vous sembler très éloignée en ce moment, mais ayez confiance, elle est beaucoup plus proche que vous ne le pensez. Le seul endroit où vous manquez est d’essayer de déterminer qui est la bonne personne pour vous, et si cette personne en vaut vraiment la peine. Passez du temps à y réfléchir – et déterminez ce que vous voulez réellement.

Cancer

Les choses iront bien pour vous dans le secteur de la romance aujourd’hui. Si vous avez eu des problèmes avec votre partenaire, cela va être résolu aujourd’hui. Et si vous êtes célibataire, alors vous tomberez amoureux de quelqu’un qui vous aime déjà. Alors, passez une journée remplie de romance.

Leo

Vous vous êtes peut-être menti pendant un certain temps sur les questions d’amour, mais aujourd’hui est le jour pour ouvrir votre cœur et atteindre vos sentiments. Il y a quelqu’un que vous aimez et vous ne voulez pas accepter que vous ayez des sentiments pour lui. Mais pour que vous vous sentiez satisfait et heureux de votre vie, vous voudrez peut-être prendre une longueur d’avance et faire le premier pas.

Vierge

Une mauvaise communication pourrait amener les choses à un autre niveau dans votre vie amoureuse aujourd’hui. Si vous ressentez quelque chose, assurez-vous de dire à votre partenaire exactement ce que vous ressentez. Si vous ne comprenez pas ce qu’ils essaient de dire, demandez-leur à nouveau. Il ne sert à rien de laisser les malentendus et les problèmes de communication créer une barrière entre vous deux.

Balance

La seule personne qui vous a ignoré pendant un certain temps va enfin finir par vous prêter attention aujourd’hui. Ce sera votre jour de chance, car soyons honnêtes, vous aimez bien cette personne, n’est-ce pas ? Tirez le meilleur parti d’aujourd’hui et entrez dans leurs bons livres.

Scorpion

Partagez ce que vous ressentez avec les autres. C’est normal d’être vulnérable et de s’ouvrir aux autres. En fait, vous pourriez parfois avoir besoin d’une conversation occasionnelle à cœur ouvert pour vous sentir mieux. Alors n’ayez pas peur de vous ouvrir.

Sagittaire

Quelque chose vous retient depuis un moment maintenant, mais cela va disparaître aujourd’hui. Vous vous sentirez complètement ouvert et prêt à relever de nouveaux défis, en particulier dans la chance de l’amour. Alors amusez-vous et profitez de votre journée de liberté.

Capricorne

En général, mélanger travail et plaisir n’est pas une bonne chose, mais aujourd’hui, votre collègue va s’intéresser à vous. Cela peut sembler fou, mais vous devriez y aller. Parfois, battre les probabilités et faire ce que vous voulez vous aidera en fait.

Verseau

L’amour est dans les cartes pour vous aujourd’hui. Votre partenaire va planifier une date spéciale pour vous – et si vous êtes célibataire, alors vous allez rencontrer quelqu’un que vous pourriez finir par aimer. Alors la romance et l’amour marchent vers vous aujourd’hui, assurez-vous de ne pas les renvoyer.

Poissons

Avez-vous récemment mis fin à une relation? Comment te sens-tu à propos de ça? Eh bien, cette personne va revenir dans votre vie et demander pardon, et c’est mieux pour vous si vous lui pardonnez. Vous n’avez pas besoin de les reprendre en tant que partenaire, mais il vaut mieux finir en bons termes que de finir plutôt que de finir sur des notes en colère.

Les prédictions astrologiques sont du Dr Sundeep Kochar.