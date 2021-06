Horoscope du 27 juin par Astro Sundeep Kochar : Continuez à travailler Scorpions, prenez du temps pour vous Poissons ! | Actualités culturelles

C’est un nouveau jour, un nouveau départ. Il s’agit de recommencer la vie. Alors que vous commencez un nouveau voyage, découvrez ce que les étoiles vous réservent aujourd’hui. Il existe douze signes du zodiaque et chacun a ses caractéristiques distinctes. Que ce soit Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poissons – chacun des signes a quelque chose d’unique à dire.

bélier

Il y aura un retard dans l’activité aujourd’hui – vous avez beaucoup de force en cours dans différentes entreprises en ce moment, pourtant c’est l’occasion idéale pour la persévérance, pas pour l’avancement. Le fait de gêner vous permettra de commencer vos chaussures, de vous affaler et de vous installer. Essayez de comprendre comment reconnaître la façon dont vous ne pouvez généralement pas faire en sorte que les choses se produisent aussi vite que vous pourriez penser que vous en avez besoin.

Taureau

Ils affirment que l’usurpation d’identité est le type de discours doux le plus sincère, mais vous pouvez en avoir marre de quelqu’un qui, de l’avis de tous, suit un morceau trop attentivement dans vos foulées à l’heure actuelle. C’est bien de voir que quelqu’un vous respecte, mais ce n’est pas très agréable de le voir perdre sa propre personnalité.

Gémeaux

Une rencontre inattendue entre vous et votre ex manquant testera votre capacité d’adaptation et vous permettra de poser de véritables questions sur le montant que vous avez vraiment changé. Les réponses appropriées ne seront pas efficaces, mais si vous avez l’occasion de vous préparer pour une discussion avec cette personne, vous pouvez gagner en lucidité sur une tonne de problèmes que vous pensiez être un lointain souvenir – ou si rien d’autre n’a réussi dans le passé.

Cancer

Vous allez rencontrer de nouvelles personnes aujourd’hui, et l’une d’entre elles aura un visage exceptionnellement banal. Il peut s’agir d’un compagnon décédé de l’école primaire ou de quelqu’un que vous voyez au café chaque matin. Attendez-vous à vérifier s’ils voient quelque chose avant de dire quelque chose.

Leo

Vous avez donné à tous vos engagements actuels 95 % de votre vitalité, pourtant ce sont les cinq derniers pour cent qui sont les plus difficiles à transmettre, diriez-vous que non ? D’une manière ou d’une autre, vous devez localiser le sursaut supplémentaire de vitalité dont vous disposez pour terminer ce que vous avez commencé.

Vierge

En investissant la majorité de votre énergie libre avec un seul individu (peu importe à quel point il vous fait croire magnifique), vous courez un danger indéniable d’aller trop loin trop vite dans cette relation. Ils s’habituent à avoir un accès d’élite à vous et pourraient s’attendre à ce que vous ressentiez la même chose.

Balance

Votre considération et votre adaptabilité sont de grandes caractéristiques que vous devez valoriser, mais vous devez également savoir quand les mettre de côté. De temps en temps, vous devez devenir progressivement énergique, au cas où vous réussirez. Soyez raisonnable : vous devrez rechercher l’harmonie entre trop énergique et pas assez énergique, et cela peut prendre un certain temps.

Scorpion

L’aggravation que vous avez ressentie de la part de quelqu’un en particulier ces derniers temps va s’arrêter. Ils comprennent que leur conduite ne leur permet pas d’attirer l’attention, et ils changent de point de vue. Tenez-vous un peu plus fort et donnez-leur plus d’opportunités de faire ce changement.

Sagittaire

Satisfaire les autres vous procurera beaucoup de plaisir aujourd’hui, alors ne vous arrêtez pas une seconde pour obliger les gens à tout moment. A tout hasard que quelqu’un se connecte pour votre aide, offrez-le ! Dans le futur, vous aurez la possibilité de vous connecter et de leur demander de l’aide en conséquence.

Capricorne

Bien que vous n’ayez probablement pas autant de discipline que vous le souhaiteriez à l’heure actuelle, il n’y a encore rien que vous ne puissiez accomplir si vous y mettez votre cerveau ! Ce dont vous avez besoin de discipline, vous le compensez largement avec le noyau central.

Verseau

Essayez de garder le passé dans le passé aujourd’hui ! Parce qu’une personne a planifié quelque chose de manière incorrecte pour quelqu’un que vous aimez ou a commis un autre type d’erreur des années auparavant, cela n’implique pas qu’elle soit totalement une personne terrible. Vous devez assumer le meilleur des autres personnes.

Poissons

Vous avez beaucoup de magnificence et de qualité que les gens n’ont pas souvent l’occasion de voir – je me demande pourquoi. Est-il exact de dire que vous hésitez à démontrer votre véritable nature au monde ? Réveillez-vous à la façon dont il y a beaucoup d’individus tout au long de votre vie qui ont besoin de vous voir scintiller – avec la majorité de votre lumière !

Les prédictions astrologiques sont du Dr Sundeep Kochar.