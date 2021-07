Horoscope du 27 juillet par Astro Sundeep Kochar : Essayez de rester Lions positifs, votre partenaire vous soutiendra le plus, Poissons ! | Actualités culturelles

C’est un nouveau jour, un nouveau départ. Il s’agit de recommencer la vie. Alors que vous commencez un nouveau voyage, découvrez ce que les étoiles vous réservent aujourd’hui. Il existe douze signes du zodiaque et chacun a ses caractéristiques distinctes. Que ce soit Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poissons – chacun des signes a quelque chose d’unique à dire.

bélier

Votre pression au travail pourrait augmenter votre irritabilité envers votre partenaire. Respirez profondément et ne vous laissez pas agacer rapidement. Essayez de laisser le travail au bureau et concentrez-vous sur votre partenaire à la maison. Assurez-vous de ne pas laisser votre partenaire se sentir négligé en raison de votre emploi du temps chargé. Planifiez votre journée et équilibrez travail et vie personnelle.

Taureau

Vous voudrez discuter de vos problèmes avec votre partenaire/être cher. Asseyez-vous et dites-leur que vous voulez leur parler. Ils apprécieront que vous partagiez votre journée et ce qui se passe dans votre vie. Aujourd’hui va vous rapprocher, vous et votre partenaire. Quelles que soient les frictions précédentes, elles disparaîtront toutes aujourd’hui. C’est une bonne chose de réparer vos relations et d’aller de l’avant pour le mieux.

Gémeaux

Aujourd’hui, vous allez régler les malentendus entre vous et vos proches. Cependant, assurez-vous également d’écouter leur point de vue. Vous ne pouvez pas toujours avoir raison. Vous pourriez les avoir blessés d’une manière que vous ne pouvez pas comprendre. Donnez-leur une chance de parler aussi et de régler les choses. Cela gardera votre esprit en paix et vous donnera le pouvoir d’aller de l’avant.

Cancer

Vous allez traverser une mauvaise passe avec votre amoureux. Ne réfléchissez pas trop aux choses aujourd’hui et ne sautez pas aux conclusions. Si vous avez des doutes, assurez-vous de communiquer et de clarifier les choses avant de supposer quoi que ce soit. Il est préférable de communiquer avec votre partenaire aujourd’hui au lieu de simplement laisser les choses reposer pendant longtemps. Ne vous inquiétez pas, les choses vont s’arranger pour vous et votre partenaire bientôt.

Leo

Votre pensée négative pourrait causer un peu de problèmes dans la bulle domestique. Essayez de rester positif et de résoudre tous les problèmes avec un esprit ouvert. N’enfreignez pas l’opinion de quelqu’un d’autre, car cela développera des problèmes entre vous et les autres. Gardez votre calme et laissez les autres expliquer leur façon de faire. Ne vous précipitez pas pour imposer votre travail et vos idées aux autres.

Vierge

Votre vie personnelle va être votre priorité numéro un aujourd’hui. Vous allez passer beaucoup de temps avec votre proche. Montrez-leur ce qu’ils représentent pour vous par un geste qui leur plairait. Emmenez-les peut-être à un dîner romantique ou apportez-leur des fleurs. Rappelez-leur qu’ils sont toujours la personne spéciale dans votre vie et que vous ne les avez certainement pas oubliés.

Balance

Concentrez-vous sur votre vie amoureuse aujourd’hui. Votre partenaire pourrait se sentir un peu négligé. Rappelez-leur combien vous les aimez. Si vous êtes célibataire, faites tout votre possible et cherchez quelqu’un. Et si vous regardez quelqu’un depuis un certain temps, dites-lui ce que vous ressentez vraiment, car il y a de fortes chances qu’il ressente la même chose pour vous. Sortez du mode travail et entrez en mode amour.

Scorpion

Votre cœur va prendre le contrôle de votre esprit aujourd’hui Scorpion. Vous allez vous sentir émotif et vous allez penser à tout très personnellement. C’est une bonne chose pour vous, car les gens autour de vous verront le côté doux de vous qu’ils ne voient généralement pas. Montrez-leur que vous avez aussi des émotions et que vous êtes aussi quelqu’un qui apprécie l’amour.

Sagittaire

Rien d’excitant ou d’événementiel n’aura lieu dans votre vie aujourd’hui. Ce sera une journée assez détendue et fraîche. Vous voudrez peut-être passer la journée à paresser avec votre partenaire, ou peut-être vous retrouver avec quelques amis et ne rien faire. Essayez de rester à l’intérieur aujourd’hui car il ne se passe rien d’intéressant pour vous dans le monde aujourd’hui.

Capricorne

Vous pourriez être approché par quelqu’un que vous essayez d’éviter depuis un certain temps. Si vous n’êtes toujours pas à l’aise avec cela, assurez-vous de les laisser tomber facilement. Votre attitude dominante pourrait blesser quelqu’un qui vous cherche. Faites-leur comprendre facilement votre point de vue afin qu’ils ne se sentent pas dépassés par vous. Cependant, si vous le souhaitez, laissez-les entrer, car il est toujours bon d’avoir quelqu’un à côté de vous.

Verseau

Quelqu’un de spécial va vous surprendre aujourd’hui d’une manière que vous n’auriez jamais imaginée. Cette personne appartiendra au passé et vous apportera une immense quantité de bonheur. Ne remets pas en question leurs intentions aujourd’hui. Profitez simplement du sentiment d’être spécial et d’être aimé. Vous pouvez aborder le côté technique des choses demain.

Poissons

Votre partenaire sera la personne qui vous soutiendra le plus aujourd’hui. Les choses ne vont peut-être pas bien pour vous, cependant, votre partenaire sera là pour vous tout au long de tout cela. Appréciez leur présence et assurez-vous que les choses s’arrangeront tant que vous serez ensemble.

Les prédictions astrologiques sont du Dr Sundeep Kochar.