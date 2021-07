Horoscope du 25 juillet par Astro Sundeep Kochar : Connectez-vous avec de vieux amis Lions, occupez-vous de vos affaires Balances | Actualités culturelles

C’est un nouveau jour, un nouveau départ. Il s’agit de recommencer la vie. Alors que vous commencez un nouveau voyage, découvrez ce que les étoiles vous réservent aujourd’hui. Il existe douze signes du zodiaque et chacun a ses caractéristiques distinctes. Que ce soit Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poissons – chacun des signes a quelque chose d’unique à dire.

bélier

Votre imagination est folle aujourd’hui et cela pourrait vous amener à créer des situations dans votre tête qui ne se sont même pas encore produites. C’est très toxique pour votre santé mentale. Comprenez que sauter aux conclusions vous gardera confus et troublé tout au long de la journée. Concentrez-vous sur les choses qui sont déjà devant vous, abordez-les d’abord, puis pensez aux autres.

Taureau

Essayez de ne rien signer d’important aujourd’hui comme un bail de logement ou un contrat de travail. Il pourrait y avoir des choses que vous ignoreriez et qui vous créeront des problèmes dans un proche avenir. Si vous voulez faire quelque chose d’important, attendez jusqu’à demain. Aujourd’hui, passez simplement votre temps sur des choses qui sont déjà en cours pour vous occuper et vous distraire.

Gémeaux

Vous vous sentez un peu seul ces derniers temps ? Avez-vous l’impression que vos amis ne vous contactent plus ? Vous pourriez penser que vous avez fait quelque chose, mais ce n’est pas le cas. Ils sont probablement juste occupés par tout ce qu’ils ont à faire. Pour revenir dans le cycle social, contactez vos amis et dites-leur qu’ils vous manquent. Planifiez une sortie ou une rencontre et vous verrez que tout va bien.

Cancer

Prenez le temps de comprendre les choses aujourd’hui. Regardez tout sous tous les angles avant de tirer une conclusion et de prendre une décision. Vos instincts sont généralement forts, mais aujourd’hui, il vaut mieux regarder les choses d’abord d’un point de vue pratique. Une fois que vous êtes pratiquement sûr de tout, évaluez vos options et prenez votre décision. Mais ne laissez pas votre cœur intervenir avant votre cerveau aujourd’hui.

Leo

Vous devrez peut-être compter sur de vieux amis et des proches aujourd’hui. Se faire de nouveaux amis et nouer de nouveaux partenariats est une bonne chose, mais aujourd’hui, ces nouvelles personnes pourraient ne pas avoir à cœur le meilleur intérêt pour vous. Essayez de renouer avec de vieux amis et vos proches aujourd’hui afin de ne pas vous sentir seul et déplacé. Ne stressez pas, votre esprit vous aidera à déterminer qui est le meilleur pour vous et qui ne l’est pas.

Vierge

Les gens autour de vous vous aiment beaucoup, et aujourd’hui, quelqu’un essaie peut-être de vous protéger de quelque chose de dangereux. Si vous pensez que cette personne s’immisce dans votre vie sans raison, alors vous vous trompez. Considérez cela comme un signe. Ils peuvent savoir quelque chose que vous ne savez pas et ils veulent s’assurer que vous allez bien. Alors écoutez les conseils que vous recevez aujourd’hui. C’est pour votre propre bénéfice.

Balance

Occupez-vous de vos affaires aujourd’hui Balance. Vous pourriez être très enclin à vous mêler des affaires des autres. Nous savons que vous le faites pour leur bien, mais tout le monde ne le prend peut-être pas ainsi. Laissez les gens prendre leur propre chemin vers les choses et laissez-les comprendre les choses par eux-mêmes. Tout ce que vous pouvez faire est d’être là pour eux en tant que système de soutien s’ils ont besoin de vous.

Scorpion

Vous pourriez sentir que les gens sont contre vous en ce moment. Cependant, ce n’est que dans votre tête. Tout le monde a des phases d’insécurité, et il n’y a rien de mal à cela. Mais rappelez-vous que tout cela est juste dans votre tête. Les gens vous aiment, ils aiment votre travail et vous ne faites rien de mal. Ne vous victimisez pas sans raison.

Sagittaire

Vous êtes parfois très crédule, Sag, et quelqu’un pourrait en profiter aujourd’hui. N’oubliez pas de réfléchir à tout à deux fois avant de prendre une décision. Les gens vont essayer de vous tromper, mais vous devez être debout et analyser rapidement qui essaie de vous tromper et qui est réel. Assurez-vous de ne pas vous laisser entraîner par les torts des autres.

Capricorne

Vous êtes une personne ambitieuse qui cherche toujours à apprendre de nouvelles choses. Si vous envisagez de retourner à l’école ou d’obtenir une nouvelle certification, alors aujourd’hui est un grand jour pour passer en revue les candidatures. Votre pouvoir d’acceptation est élevé et les gens vont vous aimer, que ce soit sur papier ou en personne. Assurez-vous simplement d’exprimer clairement vos intérêts.

Verseau

Douce sur le sucre aujourd’hui Verseau. Vous avez déjà beaucoup d’énergie aujourd’hui, et la consommation de sucre pourrait vous donner un coup de pouce très malsain. N’oubliez pas que vous devez rester au top de votre forme pour tout et qu’être dans un état d’esprit paisible et calme est ce qui vous aidera à vous concentrer sur les choses. Mangez sainement et assurez-vous de ne rien manger pour le plaisir de le manger.

Poissons

Économisez votre énergie aujourd’hui et résolvez vos problèmes un autre jour. Aujourd’hui est un mauvais jour pour affronter les problèmes de front. Il est préférable de s’asseoir et de s’en tenir à des choses simples et qui ne nécessitent pas beaucoup d’énergie. Vous êtes plein d’entrain, mais ne l’utilisez pas tout aujourd’hui. Les choses vont devenir mouvementées pendant la seconde moitié de la journée, vous aurez donc besoin de toute votre énergie pour cela.

Les prédictions astrologiques sont du Dr Sundeep Kochar.