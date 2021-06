Horoscope du 23 juin par Astro Sundeep Kochar : offrez-vous des Lions qui prennent soin de vous, arrêtez de penser et commencez à faire des Sagittaires ! | Actualités culturelles

C’est un nouveau jour, un nouveau départ. Il s’agit de recommencer la vie. Alors que vous commencez un nouveau voyage, découvrez ce que les étoiles vous réservent aujourd’hui. Il existe douze signes du zodiaque et chacun a ses caractéristiques distinctes. Que ce soit Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poissons – chacun des signes a quelque chose d’unique à dire.

bélier

Vous devrez peut-être dire adieu aux dîners tous les soirs et bonjour aux repas faits maison économiques pendant un certain temps. Du côté positif, des opportunités de travail lucratives vous parviendront au cours des quatre prochaines semaines. Peaufinez vos profils et supports professionnels pour pouvoir les accueillir avec enthousiasme !

Taureau

Désir, envie, indignation, envie : qu’est-ce qui ne bat pas en vous ? Si vous voyez quelqu’un, contrôlez les méfaits de manière préventive en discutant avec quelqu’un qui peut vous aider. Seul? Ce n’est pas la meilleure soirée pour rencontrer de nouvelles personnes puisque vous porterez vos sentiments les plus bruts sur votre manche.

Gémeaux

Détournez-vous avec une entreprise de travail vif ou une mission de ménage. Si vous avez besoin d’une discussion délicate avec quelqu’un, ne la pratiquez pas rationnellement sans fin ; donnez simplement votre avis et en finir avec. Il y a de fortes chances que l’attente soit la partie la plus terriblement affreuse!

Cancer

Malgré le fait que de nombreuses personnes investies seront attirées par vous au cours de ce voyage attrayant, vous aurez également besoin de temps pour apprécier votre propre conversation. Concentrez-vous sur votre apparence aujourd’hui et vous attirerez un amant.

Leo

Faites une pause pour restaurer votre cerveau, votre corps et votre âme avant de donner à tout une chance de sortir. Rétablissez-vous avec une séance de contemplation profonde ou griffonnez vos fantasmes dans un journal lorsque vous remuez. Ce répit pour prendre soin de soi rendra peut-être vos magnifiques arrangements qui s’amélioreront grandement lorsque vous y reviendrez demain.

Vierge

Mettez des ressources dans la préparation qui vous permettront de sauter dans une autre classe. Vous avez pour le moment quelques réalisations dont vous pouvez vous vanter ? Un rassemblement d’anniversaire épique pourrait être l’événement idéal pour féliciter le « vous amélioré ». Si vous vous sentez un peu épuisé par tous les voyages sérieux de la fin du printemps, consacrez le mois suivant à la reconstruction individuelle. À la suite de l’élimination de certaines personnes dangereuses de votre fil d’actualité, faites-vous plaisir avec fierté.

Balance

Indépendamment de votre affection pour l’accord et le jeu raisonnable, vous pouvez vous opposer à une partie de vos personnes préférées sous le carré agité actuel. Il est également concevable que vous puissiez être capturé dans les tirs croisés des autres. Regardez où vous marchez car quelqu’un pourrait essayer de vous contrôler en favorisant un côté. En tout cas, pour l’instant, retirez-vous dans un coin non partisan et laissez-les s’affronter sans vous inclure.

Scorpion

Est-ce de l’amour… ou seulement un rêve ? Vous pouvez rencontrer des problèmes pour reconnaître les rêves du monde réel. Au cas où vous sortiriez ensemble récemment, sautez sous la surface (et dépassez les représentations du piège de la soif) pour VRAIMENT mieux connaître qui est ce swiper droit.

Sagittaire

Arrêtez de tourner en rond. La lune dans votre extraordinaire maison huitième peut vous laisser fixer au point de vous sentir mal à l’aise. Gardez à l’esprit : vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive, simplement votre réponse. Arrêtez de ruminer et commencez à faire. Si vous vous sentez troublé, connectez-vous. Vous avez un si grand nombre de personnalités brillantes et imaginatives autour de vous qui peuvent ajouter à votre entreprise et la faire véritablement briller.

Capricorne

Ouvrez votre cerveau à un match qui ne correspond pas à votre « type » typique. Et en ce qui concerne votre propre profil, présentez votre tension. Accouplé? S’éloigner de votre gamme habituelle de familiarité pourrait entraîner une enquête agitée sur votre relation. Assurez-vous simplement de choisir un mot protégé !

Verseau

Vous avez juste l’étoffe pour contrôler une discussion de rassemblement tendue avec style et sans effort. Dans tous les cas, ne vous attendez pas à des miracles. Réprimez les penchants vicieux, les décisions instantanées ou une affinité pour foncer sans personne d’autre. Vous aurez un nettoyage chaotique devant vous au cas où vous excluriez d’autres personnes dans CERTAINES parties de la procédure. Il peut être important de reporter la discussion de plusieurs jours, voire sept jours, et d’apprendre à tout le monde à revenir avec des mesures bien examinées pour sauvegarder leur PDV.

Poissons

Avec vos jauges exactes, tout le monde ne peut (ou ne devrait) pas faire la coupe ! L’innovation obtient un ascenseur suralimenté sous ce voyage. Si vous cherchez du travail, le rattrapage de vos aptitudes avancées pourrait vous mettre en lice pour des chances de plus en plus intéressantes. C’est peut-être une excellente occasion de relancer votre site et vos profils de vie en ligne pour attirer de nouveaux clients et de nouvelles offres.

Les prédictions astrologiques sont du Dr Sundeep Kochar.