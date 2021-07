Horoscope du 23 juillet par Astro Sundeep Kochar : Embrassez vos forces Taureaux, ce sera une journée mouvementée pour les Vierges | Actualités culturelles

C’est un nouveau jour, un nouveau départ. Il s’agit de recommencer la vie. Alors que vous commencez un nouveau voyage, découvrez ce que les étoiles vous réservent aujourd’hui. Il existe douze signes du zodiaque et chacun a ses caractéristiques distinctes. Que ce soit Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poissons – chacun des signes a quelque chose d’unique à dire.

bélier

Vous avez beaucoup à apporter aujourd’hui et beaucoup de choses vous passent par la tête. Exprimez vos idées de la meilleure façon possible afin que les gens puissent les remarquer. Votre créativité est bourdonnante et vous devez le montrer aux autres afin que vous puissiez obtenir de l’aide pour exécuter toutes vos idées.

Taureau

Embrassez vos forces Taureau. N’essayez pas de faire des choses que vous ne pouvez pas faire et n’essayez pas d’être quelqu’un que vous n’êtes pas. Ayez confiance en vous pour pouvoir grandir par vous-même. Arrêtez de saper ce que vous pouvez faire et acceptez vos points forts. Il n’y a rien de mal à être bon dans votre travail, mais il est temps de montrer aux autres ce que vous pouvez réellement faire.

Gémeaux

Traitez les autres comme vous aimeriez être traité. Parfois, vous attendez trop des autres, mais vous ne leur donnez généralement pas en retour. Au lieu de simplement demander des choses et de vous attendre à ce que les gens soient toujours là pour vous, montrez-leur que vous êtes là pour eux aussi, sinon ces personnes pourraient éventuellement vous quitter et vous ne le voulez pas.

Cancer

Quelque chose de bon va vous arriver professionnellement, surtout quand vous vous y attendez le moins. Quand il s’agit de vous, vous vous rendrez compte que c’est quelque chose que vous attendiez. Ne perdez pas espoir car les choses vont toujours se passer comme vous le souhaitez, que vous le réalisiez ou non. Partagez votre bonne nouvelle avec vos amis et votre famille et impliquez-les dans votre célébration.

Leo

Le succès vous vient très facilement, mais qu’en est-il de vos proches ? Votre concentration sur votre travail et votre carrière vous a amené à être un peu téméraire et critique avec ceux que vous aimez. Assurez-vous de gérer les émotions des autres avec soin et ne présumez pas que vos critiques sont acceptées par tout le monde. Gardez votre opinion pour vous.

Vierge

Ce sera une journée mouvementée pour vous Vierge. Vous avez beaucoup dans votre assiette et cela pourrait vous laisser mal à l’aise et confus. Ne vous inquiétez pas cependant, vous serez capable de bien gérer les choses si vous planifiez et hiérarchisez simplement ce que vous devez faire. De cette façon, tout s’arrangera et vous ne vous sentirez pas trop stressé. Assurez-vous donc de créer un plan approprié avant de faire quoi que ce soit aujourd’hui.

Balance

Aujourd’hui, essayez d’être sensible aux situations des autres. Vos amis et vos proches pourraient avoir besoin d’une épaule sur laquelle pleurer, et vous devrez être là pour eux. Votre sens pratique ne vous permettra peut-être pas d’être sympathique avec eux, mais essayez de ne pas devenir trop pratique. Manipulez leurs sentiments avec précaution. Tout le monde n’est pas aussi logique et direct que vous, certaines personnes ont juste besoin de réconfort.

Scorpion

Votre attitude indépendante est ce qui va vous emmener dans des endroits aujourd’hui. Vous aurez de nombreuses responsabilités que vous devrez assumer vous-même et vos compétences seront mises à l’épreuve aujourd’hui. Essayez de tout faire vous-même pour que votre bon côté soit remarqué et que personne ne vous enlève le crédit.

Sagittaire

Votre ambition est exagérée, mais vous devez réaliser que tout ce dont vous rêvez n’est pas possible pour le moment. Essayez de vous fixer des objectifs réalistes et concentrez-vous sur les choses qui sont déjà en cours. Tout ce que vous voulez viendra à vous lentement, mais vous devez être patient pour que cela soit possible. Alors gardez votre calme et attendez que votre tour vienne.

Capricorne

Vous n’arrivez pas à comprendre le malaise que vous ressentez aujourd’hui ? N’y lisez pas trop, vous êtes probablement trop stressé par votre travail et votre vie personnelle. C’est votre corps et votre esprit qui vous disent que vous devez faire une pause. Voyez si vous pouvez partager vos tâches entre les personnes autour de vous et ne faites pas tout vous-même. Votre esprit et votre corps ont tous deux besoin de repos, et aujourd’hui est une bonne journée pour leur donner le repos dont ils ont besoin.

Verseau

Les choses que vous ne connaissez pas peuvent être effrayantes, mais elles peuvent aussi être excitantes. Vous allez faire face à l’inattendu aujourd’hui. Cela pourrait vous effrayer au début, mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez tout comprendre. Voyez cela comme une opportunité de faire face à de nouvelles musiques qui vous aideront à l’avenir. Gardez l’esprit ouvert et saisissez ces opportunités inattendues qui se présentent à vous.

Poissons

Vous devez être vif et rapide aujourd’hui. Le temps n’est certainement pas de votre côté. Tout ce que vous devez faire doit être fait rapidement. Les gens vont remarquer votre vitesse et vos compétences aujourd’hui. Assurez-vous de faire les choses rapidement et de ne pas remettre à plus tard aujourd’hui, car la procrastination est susceptible d’entraver votre travail. Restez actif et debout pour de meilleurs résultats tout au long de la journée.

Les prédictions astrologiques sont du Dr Sundeep Kochar.