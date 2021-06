Horoscope du 22 juin par Astro Sundeep Kochar : Soyez courtois envers tous les Cancers, restez loin de vos téléphones portables pendant un certain temps Scorpions ! | Actualités culturelles

C’est un nouveau jour, un nouveau départ. Il s’agit de recommencer la vie. Alors que vous commencez un nouveau voyage, découvrez ce que les étoiles vous réservent aujourd’hui. Il existe douze signes du zodiaque et chacun a ses caractéristiques distinctes. Que ce soit Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poissons – chacun des signes a quelque chose d’unique à dire.

bélier

Vous venez, vous occupant de vos propres préoccupations, à ce moment-là, à l’improviste, vous comprenez que quelque chose que vous avez dit quelque temps auparavant a peut-être été mal perçu. Si la personne ne vous a rien dit à ce sujet, laissez tomber. Si vous ressentez des vibrations étranges, adressez-vous à elles.

Taureau

Vous progressez, mais toutes les autres personnes se promènent dans le ciment. Vous ne pouvez pas arriver là où vous devez aller assez vite. Attends, Nelly ! Ce rythme effréné est auto-déclenché. Plutôt que d’augmenter votre pression circulatoire, réduisez le gaz et parcourez quelques kilomètres.

Gémeaux

Aucune raison impérieuse d’aller faire du showboatin en ce moment. Que vous soyez l’homme célibataire le plus extravagant ou la femme non attachée du pays, abstenez-vous de vous en vanter, vous ferez l’étalage d’être un chiffon tout mouillé. Personne n’est ébloui. De plus, au cas où vous vous vanterez de choses que vous n’avez pas, vous êtes dans une situation difficile.

Cancer

Regardez comment vous considérez les autres, en particulier lorsque vous êtes en ville. Les serveurs et autres employés administratifs ne sont pas en dessous de vous, alors ne les traitez pas de cette façon. C’est discourtois et terriblement grossier. Soyez réfléchi et laissez un pourboire fort. Eh bien, c’est un super karma !

Leo

Prenez note : si cette personne est attelée, sort avec une autre personne ou est récemment sortie d’une relation, à ce moment-là, elle est intouchable. Essayez de ne pas essayer d’y aller à la lumière du fait que les mots ne valent rien. Vous vous blesserez si vous recherchez cela, préférant être éloigné de tout le monde plutôt que de jouer le second violon pour n’importe qui !

Vierge

La proximité est extraordinaire, au cas où vous vous y prépareriez. Alors continuez avec alerte en ce qui concerne le contact. Une main honnêtement posée sur la jambe d’une autre personne peut provoquer un large éventail d’affaires horribles en ce moment. Où il va dépend de votre volonté de reconnaître un lancer sans connexions.

Balance

Les soupçons et les décisions instantanées tueront votre prospection sentimentale, c’est certain. Ainsi, peu importe si le babillage de votre rendez-vous semble avoir tout entendu auparavant, ce n’est vraiment pas le cas. Arrêtez-vous avec l’accord particulier – mettez tout en réglage et verrouillez.

Scorpion

Que faisaient les individus avant les téléphones portables et Twitter ? Vous frissonnez en pensant. Être associé est un fantasme ! Quoi qu’il en soit, lorsque vous êtes en ville, éteignez tous vos appareils. Cela ne vous tuera pas de cesser d’envoyer des messages pendant quelques heures. À vrai dire, votre pleine conscience pourrait vous satisfaire à coup sûr !

Sagittaire

Oh mon Dieu, un de vos compagnons enterre un individu similaire à vous. Malgré le fait que vous n’allez pas vous battre sur cette question, il pourrait faire des hypothèses erronées. Avant que quelqu’un ne préfère quelqu’un à une autre personne, parlez-en. Dissiper toute confusion dans l’air et parler de désirs.

Capricorne

Une fascination partagée évidente fait des étincelles tôt ou tard aujourd’hui ou bientôt. Vous devrez peut-être vous ranger dans votre bureau pour vous détendre. Salut? D’où vient cet individu à l’improviste ? Dans le cas où ça bouge vite, mettez tout en jeu ! Vous n’avez rien à perdre.

Verseau

Vous inviterez à peu près n’importe quelle diversion aujourd’hui, positive ou négative. La journée est si fatigante et modérée que vous ne pouvez pas la supporter. Pour mémoire, faites attention au type de résidus que vous soulevez. Au cas où vous ne seriez pas prudent, vous pourriez avoir une épave énorme et épouvantable sur les mains quand elle est partout.

Poissons

Le sentiment ne viendra pas de n’importe où ou de quelqu’un d’extraordinaire aujourd’hui. Vous pouvez compter là-dessus. De cette façon, si vous avez hésité à atteindre cette personne de votre passé via des médias de réseautage Web. Il y a de fortes chances qu’ils aient également regardé votre nom.

Les prédictions astrologiques sont du Dr Sundeep Kochar.