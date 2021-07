Horoscope du 21 juillet par Astro Sundeep Kochar : Prenez les choses en main Gémeaux, ne vous minez pas Vierges ! | Actualités culturelles

C’est un nouveau jour, un nouveau départ. Il s’agit de recommencer la vie. Alors que vous commencez un nouveau voyage, découvrez ce que les étoiles vous réservent aujourd’hui. Il existe douze signes du zodiaque et chacun a ses caractéristiques distinctes. Que ce soit Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poissons – chacun des signes a quelque chose d’unique à dire.

bélier

L’argent n’est pas tout Bélier, et il est grand temps que vous le compreniez. Aujourd’hui, vous rencontrerez la réalisation concernant le bonheur et le calme. Cela vous fera réaliser que l’argent n’est pas tout ce que vous recherchez. Cela ne signifie pas quitter votre travail et ne rien faire, mais cela signifie simplement trouver le temps de vous concentrer sur d’autres choses que gagner de l’argent.

Taureau

Vous avez l’habitude d’être enveloppé dans votre doudou quand il s’agit de travail et d’argent. Cependant, n’oubliez pas que prendre des risques vous aidera à élargir vos horizons et à essayer de nouvelles choses. Sortez de votre zone de confort et voyez si vous pouvez trouver un nouvel emploi très bientôt. Ne vous inquiétez pas, l’argent viendra à vous comme vous en avez besoin, mais ne laissez pas votre désir d’argent interrompre votre croissance.

Gémeaux

Vous êtes dans une position où vous pouvez facilement confier des tâches aux autres et vous asseoir. Cependant, aujourd’hui, vous ne voudrez peut-être pas le faire. Prenez les choses en main dès aujourd’hui afin que les choses ne se gâtent pas de votre côté. C’est très facile de distribuer des tâches, mais c’est un peu plus difficile lorsque vous devez le faire vous-même. Passez la journée à comprendre les différentes tâches que vous confiez aux autres et essayez de les faire vous-même.

Cancer

Les choses pourraient ne pas se passer comme vous le souhaitez dans le secteur financier de votre vie. Mais vous dépensez toujours comme si les choses étaient complètement sous contrôle. Aujourd’hui, essayez de minimiser vos dépenses et économisez de l’argent pour les jours de pluie. Vous ne voulez pas vous retrouver sans rien à la fin. Travaillez avec ce que vous avez. Il est toujours bon de rêver, mais n’oubliez pas le côté pratique des choses.

Leo

Tout travail sans jeu fait de Jack un garçon ennuyeux. Vous êtes trop axé sur l’argent en ce moment. Vous vous concentrez constamment sur la façon de gagner plus. Aujourd’hui, mettez ces pensées de côté et concentrez-vous sur le plaisir. Essayez de sortir avec des amis et passez un moment détendu. L’argent et le travail viendront à vous. Vous devez également vous concentrer sur le fait de prendre soin de vous.

Vierge

Ne vous rabaissez pas. Vous venez de subir un revers majeur et vous le surmontez déjà. Soyez donc fier de vos compétences en résolution de problèmes, car vous avez été capable de faire face à des revers si rapidement. Les problèmes vont et viennent dans la vie de chacun, mais c’est la façon dont vous les gérez qui montre votre force. Et vous êtes certainement l’un des plus forts.

Balance

Aujourd’hui, vous n’allez pas être aux prises avec beaucoup de responsabilités. La seule chose dans votre assiette va être de restaurer votre énergie. Faites des choses qui vous aideront à vous sentir énergique et productif. Sans ce sentiment, vous ne pourrez rien faire. Assurez-vous de boire beaucoup d’eau et de manger sainement pour rester en bonne santé.

Scorpion

Vous avez essayé de prendre une certaine décision et cela cause beaucoup de ravages dans votre esprit. Votre esprit ne laisse pas cela se reposer. Au lieu de l’étirer pendant si longtemps et de trop réfléchir, il est préférable de prendre des décisions aussi vite que possible. De cette façon, vous pourrez vous débarrasser du stress une fois pour toutes.

Sagittaire

Si vous vous sentez un peu seul et éloigné de vos proches, c’est parce que vous ne les rencontrez pas souvent et qu’ils ont également cessé de faire des efforts. Aujourd’hui est un grand jour pour leur tendre la main et réparer les choses. Faites plaisir à vos amis et rappelez-leur que vous êtes toujours là et que vous ne les avez pas oubliés. Tout le monde veut se sentir aimé.

Capricorne

La bonne compagnie est la clé aujourd’hui. Vous en êtes à un point dans votre travail où vous vous souciez constamment de l’argent sans aucune raison. Vous êtes dans une position confortable et vos objectifs sont élevés, mais vous n’avez pas besoin de vous stresser. Passez du temps avec des gens qui vous mettent à l’aise et vous font réaliser vos réalisations.

Verseau

Une personne proche de vous pourrait se sentir exclue en raison des différences entre la vôtre et sa situation financière. Au lieu d’être une seule tige, essayez de les réconforter. Faites-leur comprendre que la situation financière n’a pas d’importance pour vous et que votre relation avec cette personne est plus importante que l’argent ne le sera jamais. Assurez-vous qu’ils se sentent inclus dans les choses.

Poissons

Il est temps de recycler les Poissons. Vous avez rassemblé trop de vieilles choses et ce n’est pas bon pour vous. Il est temps de jeter les vieux souvenirs et d’en créer de nouveaux. Vous êtes dans une bonne situation financière, alors aujourd’hui, sortez et faites des choses que vous ne pouviez pas vous permettre à un moment donné de votre vie. Jetez tout ce qui vous dérange dans le passé et concentrez-vous sur le présent et le futur.

Les prédictions astrologiques sont du Dr Sundeep Kochar.