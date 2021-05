Horoscope du 20 mai d’Astro Sundeep Kochar: Attention Bélier, les Leos vont former de nouvelles amitiés! | Actualités culturelles

C’est un nouveau jour, un nouveau départ. Il s’agit de recommencer la vie. Alors que vous commencez un nouveau voyage, découvrez ce que les étoiles vous réservent aujourd’hui. Il y a douze signes du zodiaque et chacun a sa particularité. Que ce soit le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et les Poissons – chacun des signes a quelque chose d’unique à dire.

bélier

Soyez prudent aujourd’hui. Concentrez-vous clairement sur ce que vous voulez, surtout s’il s’agit d’un partenariat avec quelqu’un. Si vous êtes en affaires, alors aujourd’hui est une bonne journée pour vous permettre d’aller de l’avant et de prendre des risques car ils joueront en votre faveur. Cependant, n’oubliez pas d’être clair sur ce que vous voulez, car vos mots pourraient être mal compris.

Taureau

Aujourd’hui, vous êtes le plus susceptible d’être contrôlé par votre esprit intuitif. Vous aurez l’impression de tout savoir. N’oubliez pas de ne pas rejeter ces sentiments envers les autres, car cela pourrait les ennuyer. La méditation est une bonne option pour vous en ce moment car elle vous gardera calme et éloigné de votre esprit pendant un certain temps.

Gémeaux

Si vous avez une réunion prévue avec quelqu’un, n’oubliez pas de lui rappeler l’heure et le lieu exacts, car la confusion pourrait entraîner un report ou une annulation aujourd’hui. Cependant, cela semble être une réunion importante, alors assurez-vous de leur envoyer un rappel afin que les choses ne se détraquent pas.

Cancer

La chance est de votre côté aujourd’hui. Tout se mettra en place sans même que vous bougiez un doigt. Essayez de ne pas laisser cela vous monter à la tête et ne vous sentez pas trop à l’aise avec cela. Cependant, profitez de votre jour de chance car les étoiles sont alignées en votre faveur aujourd’hui. Vous recevrez tout ce que vous voulez et espérez.

Leo

De nouvelles amitiés sont en ordre. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes avec lesquelles vous vous entendez très bien. Vous pourriez même planifier un voyage pour créer des liens avec eux. Il s’agit de se mettre à l’aise avec de nouvelles personnes, car vous êtes généralement coincé dans le même ancien cercle social. C’est toujours bon de se faire de nouveaux amis et d’expérimenter de nouvelles choses.

Vierge

Suivez vos intuitions aujourd’hui Vierge. Si vous doutez de quelque chose, assurez-vous de le vérifier vous-même car vos pouvoirs intuitifs sont puissants aujourd’hui. Vous pourriez avoir l’impression que quelque chose ne va pas quelque part, et si vous ressentez ce sentiment, faites un pas en avant et essayez d’aller au fond des choses. Vous allez finir par avoir raison sur tout aujourd’hui.

Balance

Vos finances sont en pleine forme aujourd’hui. Vous recevrez également de bonnes nouvelles concernant l’argent. Investissez votre argent dans quelque chose d’utile aujourd’hui et évitez de tout dépenser au même endroit. Cet investissement se transformera en quelque chose d’énorme à l’avenir. N’oubliez pas d’économiser.

Scorpion

Si vous vous sentez fermement à propos de quelque chose aujourd’hui, allez-y et faites-le. D’autres pourraient essayer de vous en dissuader, mais rappelez-vous que tout ce que vous voulez faire est entre vos mains. Essayez d’ignorer ce que les autres disent et suivez votre cœur pour changer. Cela vous mettra dans un endroit heureux et vous réaliserez également que vous êtes le pilote de votre propre vie.

Sagittaire

Vous constaterez peut-être beaucoup de changements aujourd’hui. Ne vous inquiétez pas, ce sont de bons changements. Vous remarquerez peut-être un développement sur votre lieu de travail. Si vous avez eu des moments difficiles avec certaines personnes, c’est aujourd’hui le jour où tout sera réglé. Donc, le changement est bon. Surtout aujourd’hui.

Capricorne

Vous êtes trop bourreau de travail et les gens vont le remarquer aujourd’hui. Vos amis vous pousseront à sortir avec eux et à socialiser. Vous devriez les écouter pour un changement Capricorne car tout travail sans jeu vous rendra ennuyeux. Essayez d’oublier votre travail et amusez-vous aujourd’hui.

Verseau

Riez du passé aujourd’hui. Vous avez trop réfléchi à ce qui aurait pu être. Il est temps d’oublier ça. L’avenir vous réserve beaucoup de bien, il n’y a donc aucune raison de plonger dans le passé. Asseyez-vous et riez des erreurs que vous avez commises, car elles ont toutes été une leçon apprise.

Poissons

N’ayez pas peur de vous démarquer des Poissons. Vous avez d’excellents trucs dans votre manche. N’oubliez pas de les montrer et de vous en attribuer le mérite. Vous pourriez vous sentir bizarre d’être le centre d’attention, mais parfois il est bon d’avoir cette position car cela vous aidera à sortir de votre zone de confort et à faire de nouvelles choses.

Les prévisions astrologiques sont du Dr Sundeep Kochar.