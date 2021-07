Horoscope du 1er juillet par Astro Sundeep Kochar : les Béliers seront très heureux, les Scorpions auront une stabilité financière | Actualités culturelles

C’est un nouveau jour, un nouveau départ. Il s’agit de recommencer la vie. Alors que vous commencez un nouveau voyage, découvrez ce que les étoiles vous réservent aujourd’hui. Il existe douze signes du zodiaque et chacun a ses caractéristiques distinctes. Que ce soit Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poissons – chacun des signes a quelque chose d’unique à dire.

bélier

Aujourd’hui, vous vous retrouverez très heureux et très occupé au travail. Vos supérieurs seront heureux avec vous et apprécieront votre travail. Oiseaux d’amour, c’est le bon moment pour parler de mariage aujourd’hui – tant qu’il s’agit d’une petite affaire intime. Tous les problèmes de santé qui vous hantent, vous et votre famille, seront probablement résolus aujourd’hui.

Taureau

Vous êtes béni par la lune et vos compétences organisationnelles sont au rendez-vous. Vous serez récompensé pour votre travail acharné au bureau. Des problèmes domestiques peuvent survenir, mais il n’y a rien de grave à approfondir. Tout a besoin de temps pour être résolu, et cela aussi.

Gémeaux

Aujourd’hui, vous serez occupé avec des problèmes familiaux. Vous aurez le dessus pour convaincre votre famille du bien et du mal. Vous vous surprendrez à vous intéresser aux antiquités – y compris les pièces d’exposition pour la maison, les films, les vêtements vintage, etc. Si vous êtes en couple, alors aujourd’hui sera une bonne journée pour vous. Planifiez une nuit romantique pour votre partenaire.

Cancer

Vous pourriez vous sentir un peu déprimé aujourd’hui, mais une séance d’entraînement résoudra facilement votre humeur. Le travail sera chargé avec vous pour essayer de conclure d’anciens projets, ce qui vous occupera tout au long de la journée. Si vous recherchez une croissance de revenu supplémentaire, alors investissez dans l’immobilier pour de bons gains futurs.

Leo

Les vieux problèmes de santé seront guéris aujourd’hui et vous serez plein d’énergie. Tout l’argent qui était coincé quelque part sera libéré aujourd’hui. Si vous cherchez à demander un prêt, alors aujourd’hui est un bon jour pour le faire. De bonnes choses sont en magasin sur le plan intérieur. Les étudiants se retrouveront enclins à leur éducation.

Vierge

Une période chargée sur le front domestique vous empêchera de travailler. Lorsque vous êtes au travail aujourd’hui, essayez de garder vos problèmes domestiques à l’écart. Lorsque vous rentrerez chez vous, vous réaliserez qu’un peu de communication résoudra facilement ces problèmes. L’éducation des enfants sera un sujet majeur.

Balance

La meilleure chose à faire dans un environnement tendu est d’essayer de méditer. Cela vous aidera à calmer votre esprit. Concentrez-vous sur votre carrière plus que sur toute autre chose aujourd’hui. Les célibataires sont susceptibles de trouver quelqu’un qui les attire – et une bonne communication ne manquera pas de prendre le dessus. Si vous étudiez, alors aujourd’hui est une bonne journée pour vous concentrer sur le côté difficile de votre éducation, car votre pouvoir de concentration est très élevé.

Scorpion

La santé financière est bonne aujourd’hui, donc si vous cherchez à dépenser pour quelque chose d’important, alors c’est une bonne journée pour le faire. Le travail se déroulera sans encombre et vous vous surprendrez à en faire plus au bureau. Tous les problèmes de santé parmi les parents seront résolus aujourd’hui. Il est préférable d’éviter les déplacements et de rester à l’intérieur.

Sagittaire

Si vous avez cherché à mettre en œuvre de nouveaux plans d’affaires, alors aujourd’hui est un bon jour pour aller de l’avant. Les tensions financières ne seront pas un problème aujourd’hui. En fait, les gains provenant d’investissements plus anciens pourraient vous être utiles. Vous cherchez une nouvelle maison ? Alors aujourd’hui est le bon moment pour partir à la recherche d’une maison car les bonnes propriétés sont dans vos cartes.

Capricorne

Aujourd’hui est une bonne journée pour vous. Votre énergie est à son maximum – et votre pouvoir mental est puissant. Vous vous retrouverez au centre de l’attention où que vous alliez. Une personne que vous attendiez depuis longtemps montrera son intérêt pour vous. Si vous êtes déjà en couple, alors une nuit romantique s’impose !

Verseau

Votre esprit et votre cœur voudront que vous preniez un nouveau passe-temps aujourd’hui, et c’est une excellente chose à faire. Sortez du mode travail et concentrez-vous davantage sur vous-même. Si quelque chose vous dérange, parlez-en à un ami/membre de la famille de confiance. Que diriez-vous de prendre un jour de congé et d’aller au spa ? Ou peut-être simplement trouver du temps pour méditer pour votre tranquillité d’esprit.

Poissons

De nouvelles sources de revenus s’ouvriront probablement pour vous. Il peut s’agir d’une opportunité d’emploi ou d’une nouvelle opportunité commerciale. Vous voudrez peut-être passer du temps avec votre famille aujourd’hui. Si vous cherchez à faire des investissements, les actions et les actions seraient un bon point de départ dès aujourd’hui.

Les prédictions astrologiques sont du Dr Sundeep Kochar.