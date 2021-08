Horoscope du 1er août par Astro Sundeep Kochar : La couleur rouge portera chance aux ariens, le numéro 11 portera chance aux Cancers ! | Actualités culturelles

C’est un nouveau jour, un nouveau départ. Il s’agit de recommencer la vie. Alors que vous commencez un nouveau voyage, découvrez ce que les étoiles vous réservent aujourd’hui. Il existe douze signes du zodiaque et chacun a ses caractéristiques distinctes. Que ce soit Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poissons – chacun des signes a quelque chose d’unique à dire.

bélier

De nouvelles sources de revenus s’ouvriront probablement pour vous aujourd’hui. Les investissements passés apporteront des gains. Les problèmes de santé concernant les parents seront résolus. Le rouge est une couleur porte-bonheur pour vous aujourd’hui, essayez de l’incorporer dans votre tenue pour vous porter chance. Concentrez-vous sur vos objectifs à long terme.

Taureau

Vous serez en mesure de mettre en œuvre vos plans d’affaires en attente. Un fort sentiment de soutien s’offre à vous, tant sur le plan professionnel que personnel. Si vous cherchez à faire des investissements, l’immobilier est un bon point de départ. Les problèmes domestiques seront résolus s’ils sont bien communiqués.

Gémeaux

Tout ce qui vous arrive aujourd’hui sera contrôlé avant de vous atteindre. Vous trouverez des gens qui viennent vous demander conseil au travail. Les gains de vos investissements personnels amélioreront votre santé financière. C’est une bonne journée pour faire de l’exercice.

Cancer

Vous pourriez vous retrouver en conflit avec votre partenaire aujourd’hui. Les célibataires pourront se connecter avec leurs partenaires potentiels dans un nouveau sens. Vos patrons vous montreront leur appréciation pour votre travail acharné sans fin. La lettre K et le chiffre 11 vous porteront chance.

Leo

Votre esprit fait des merveilles aujourd’hui. Vous pourrez prendre des décisions rapides dans votre vie professionnelle, ce qui entraînera des gains. Vous pourriez également vous intéresser à un autre passe-temps/sport. Assurez-vous de le poursuivre. Les amoureux se retrouveront à profiter d’une soirée de rendez-vous.

Vierge

Soyez prêt pour un ensemble de gains professionnels à venir. Cela pourrait être en termes de finances ou de position, ou peut-être les deux. Si vous cherchez à acheter une nouvelle maison, aujourd’hui est un bon jour pour commencer à chercher. Passez plus de temps avec votre famille aujourd’hui pour renforcer vos liens.

Balance

Les choses seront sous votre contrôle aujourd’hui. Vous apprécierez le travail et vous adonnerez également à des mini événements sociaux après le travail. Il est conseillé de garder votre portefeuille bien fermé aujourd’hui. Les investissements passés peuvent entraîner des pertes, mais rien que votre compte bancaire ne puisse gérer.

Scorpion

Vous avez beaucoup de revenus disponibles aujourd’hui, il est donc prudent de dire que si vous voulez dépenser pour des produits de luxe, vous pouvez le faire. Il est conseillé aux célibataires de rester loin de l’amour aujourd’hui, car les mots peuvent être mal compris pendant la journée. Les couples devraient se concentrer sur la croissance de leur lien grâce à une communication forte. Les problèmes de santé des enfants seront résolus.

Sagittaire

Ce n’est pas parce que vous êtes aventureux que vous devez toujours aller de l’avant et faire quelque chose de fou. Il vous est conseillé de trouver un endroit pour vous installer aujourd’hui et de vous concentrer sur vos tâches quotidiennes au travail. La vie domestique sera fluide car votre partenaire acceptera volontiers les plans que vous avez pour la nuit. Tout problème de santé concernant les enfants et les parents sera résolu.

Capricorne

L’amour n’est peut-être pas votre première priorité, mais aujourd’hui, il vous trouvera plus rapidement que prévu. Il est conseillé aux célibataires de garder les bras et les pensées ouverts pour ceux qui manifestent de l’intérêt. Votre lieu de travail peut vous stresser un peu, mais il vaut mieux rester dans l’ombre et en dehors de la politique. Faites une séance de méditation pour garder la tête droite.

Verseau

Vous êtes béni par la lune aujourd’hui. Le bonheur en termes de vie professionnelle s’offre à vous. Ceux qui recherchent un emploi auront de la chance aujourd’hui. Votre famille aura besoin de votre attention plus que d’habitude aujourd’hui. Il est préférable de se concentrer sur les problèmes nationaux aujourd’hui.

Poissons

La négativité autour de vous disparaîtra à cause de votre attitude positive. La couleur bleue s’avérera être une sensation apaisante pour vous aujourd’hui. Le travail sera plein de projets impromptus que vous devrez mener. Concentrez-vous sur chaque tâche et résolvez-la. L’éducation des enfants sera un point de conversation majeur à la maison.

Les prédictions astrologiques sont du Dr Sundeep Kochar.