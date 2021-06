Horoscope du 19 juin par Astro Sundeep Kochar : Contrôlez votre envie de shopping Scorpions, plongez Capricornes ! | Actualités culturelles

C’est un nouveau jour, un nouveau départ. Il s’agit de recommencer la vie. Alors que vous commencez un nouveau voyage, découvrez ce que les étoiles vous réservent aujourd’hui. Il existe douze signes du zodiaque et chacun a ses caractéristiques distinctes. Que ce soit Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poissons – chacun des signes a quelque chose d’unique à dire.

bélier

Si personne ne vous propose de nouvelles terres à explorer, vous devez vous lancer individuellement et en découvrir quelques-unes ! Votre âme de fer de lance est particulièrement vivante, et elle est palpitante pour un test. C’est une journée incroyable pour de nouvelles choses difficiles, aller dans de nouveaux endroits et découvrir de nouvelles procédures ou stratégies. Vous pouvez réussir n’importe quel test que vous passez et vous faire quelques compagnons tout le temps. Regardez simplement en dehors de votre pratique quotidienne ordinaire pour avoir un indice sur ce que pourrait être la chose énorme suivante dans votre vie.

Taureau

Des choix, des choix, des choix, vous avez beaucoup de choix à considérer aujourd’hui, car ce sera un pur bonheur ! Vous rencontrez une honte de richesse en ce moment, et les personnes que vous rencontrez aujourd’hui vous offriront beaucoup plus de dotations, en guise de paroles aimables.

Gémeaux

Vous ne pouvez pas contraindre une relation à aller à un niveau plus profond sans personne d’autre – ce doit être une rue à double sens. Donc, au cas où vous voudriez éloigner une discussion de points comme le climat et sur des sujets comme l’avenir, vous devez le dire à l’autre personne.

Cancer

Lorsque vous êtes en colère, vous êtes en colère et vous ne pouvez pas faire grand-chose pour calmer la chaleur que vous produisez en ce moment. Endiguer cette progression de vitalité est difficile à faire, alors pourquoi essayer ? Montez-le comme des montagnes russes – tenez-vous simplement bien, fermez les yeux et criez si vous en avez envie !

Leo

Cherchez des occasions de maintenir votre enthousiasme pour le mouvement aujourd’hui : visitez une librairie et feuilletez certains livres sur des endroits lointains que vous avez toujours rêvé de visiter. Rendez-vous sur un site de mouvement et vérifiez s’il y a une bonne affaire très tardive que vous pouvez utiliser à votre avantage.

Vierge

On vous met beaucoup de poids aujourd’hui, cependant, c’est vous qui l’appliquez ! Vous êtes en règle générale excessivement dur avec vous-même en ce moment et vos proches en ont pris note. Quelques-unes des personnes qui vous aiment peuvent dire quelque chose aujourd’hui sur la façon dont vous devriez vous arrêter et profiter de l’ambiance agréable.

Balance

Soyez prudent quant à la façon dont vous exprimez vos sentiments aujourd’hui, au cas où vous vous extasieriez trop sur la façon dont vous pensez que vous pourriez effrayer quelqu’un. Essayez de ne pas trop rattraper le temps perdu dans l’exposition de vos sentiments ; énoncez simplement ce que vous ressentez à l’évidence – la manière dont vous exprimeriez une certitude directe (puisque c’est une réalité).

Scorpion

Le centre commercial est un endroit superbe à visiter de temps en temps, mais d’un autre côté, il regorge d’enchevêtrements, en particulier en ce qui concerne votre portefeuille. Si vous organisez une sortie shopping aujourd’hui, établissez un récapitulatif ensemble et respectez-le ! Il est important pour vous de vous tenir à l’écart de tout achat en voiture à l’heure actuelle – votre parité bancaire vous remerciera, et vous n’aurez pas à ressentir l’ennui de se lamenter sur un achat et de retourner ensuite au magasin pour le rendre.

Sagittaire

Votre nature de bonne humeur est en pleine puissance aujourd’hui, alors vous devriez en faire l’éloge ! Votre penchant comique rayonnant vous fera voir et fera de vous quelques nouveaux compagnons. À n’importe quel moment où vous entendez une plaisanterie intelligente dans votre esprit, ne retenez pas trop longtemps avant de la parler afin que tout le monde puisse l’entendre.

Capricorne

Les étoiles déclarent qu’il peut être judicieux pour vous d’adopter une manière de plus en plus enseignée et organisée de gérer votre vie. Les choses se sont avérées simples pour vous, mais peut-être qu’elles sont devenues une pièce excessivement simple ? C’est bien d’être délicat avec soi-même, mais n’hésitez pas non plus à vous propulser.

Verseau

Vous vous souvenez à quoi cela ressemble d’être le petit nouveau à proximité – ne pas réaliser comment vous allez vous intégrer est effrayant et effrayant. De toute évidence, votre attrait et votre courage vous ont bien aidé à traverser des occasions aussi intenses. Pourtant, tout le monde n’a pas les bonnes choses que vous faites – quelques personnes pensent qu’il est difficile de s’introduire dans un autre rassemblement social et de se faire des compagnons.

Poissons

Concentrez-vous et observez les progressions qui se préparent, mais ne vous laissez pas entraîner dans des dramatisations (peu importe à quel point elles peuvent sembler amusantes). La journée commencera d’une manière incroyablement douce et simple, et une douce bénédiction pourrait même atterrir directement sur vos genoux.

Les prédictions astrologiques sont du Dr Sundeep Kochar.