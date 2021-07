Horoscope du 19 juillet par Astro Sundeep Kochar : offrez une oreille à votre ami Gémeaux, ayez confiance en Vierges ! | Actualités culturelles

C’est un nouveau jour, un nouveau départ. Il s’agit de recommencer la vie. Alors que vous commencez un nouveau voyage, découvrez ce que les étoiles vous réservent aujourd’hui. Il existe douze signes du zodiaque et chacun a ses caractéristiques distinctes. Que ce soit Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poissons – chacun des signes a quelque chose d’unique à dire.

bélier

Vous pourriez vous sentir contrôlé par les autres à la maison aujourd’hui. Ne laissez pas cela vous atteindre trop. Vous dirigez toujours les choses, et parfois c’est bien de donner une chance aux autres aussi. Gardez l’esprit ouvert aux idées qui vous seront proposées par votre famille et vos amis. Appréciez leurs idées et donnez vos opinions de manière très humble, en vous assurant de ne blesser personne.

Taureau

Vous allez passer beaucoup de temps avec vos proches aujourd’hui. Vous pourriez même vous sentir nostalgique en parlant du passé et en vous remémorant de vieux souvenirs. Si vous n’avez pas parlé à quelqu’un depuis un moment, aujourd’hui est le meilleur jour pour décrocher le téléphone et l’appeler. Il est bon de rester en contact avec des personnes de votre passé, surtout si vous avez de bons souvenirs avec elles.

Gémeaux

Un vieil ami avec qui vous n’avez pas beaucoup communiqué ces derniers temps va vous contacter. N’oubliez pas que cette personne était là pour vous lorsque vous aviez besoin de quelqu’un, et aujourd’hui, elle pourrait avoir besoin de vous. Éloignez votre côté têtu et opiniâtre pendant un certain temps et offrez une oreille à votre ami. Tout ce dont ils ont besoin, c’est de quelqu’un qui les écoute pendant un moment.

Cancer

Il est temps de changer un peu Cancer. Passez du temps à choisir une nouvelle coupe de cheveux ou allez faire du shopping et choisissez de nouvelles tenues pour vous-même. Vous êtes coincé avec le même look depuis longtemps et vous avez besoin d’un nouveau changement. N’ayez pas peur de faire des changements drastiques, ces changements sont bons pour vous et vous donneront une certaine perspective sur des choses que vous n’avez pas pu examiner depuis un moment.

Leo

Vous pourriez avoir l’impression que vos amis s’éloignent de vous. Profitez-en pour réparer des relations qui ont été brisées il y a quelque temps. Vous devez vous souvenir des personnes qui ont été là pour vous pendant vos moments difficiles et leur présenter des excuses pour leur distance et leur différence. Tout cela parce que vous vous êtes trop concentré sur votre travail.

Vierge

En raison de certaines circonstances récentes, vous aurez l’impression d’avoir perdu beaucoup de confiance en vous. Ne laissez pas ce doute de vous-même entraver quoi que ce soit dans votre vie. Vous êtes sur la voie du succès depuis si longtemps, et il est trop tard pour abandonner maintenant. Mettez le doute sur la banquette arrière et concentrez-vous sur le bien qui vous entoure. N’oubliez pas que vous avez des compétences à offrir que d’autres n’ont peut-être pas. Soyez confiant vierge.

Balance

Une fête de famille va vous rapprocher des membres de la famille que vous n’avez pas rencontrés depuis un moment. Vous pourriez être bombardé de questions inconfortables, mais ne vous inquiétez pas Balance, vous aurez toute la confiance nécessaire pour répondre à ces questions. Essayez de vous engager avec des personnes que vous connaissez déjà pour éviter les ennuis.

Scorpion

Aujourd’hui va être une montagne russe émotionnelle pour vous. Les choses pourraient ne pas se dérouler dans votre vie personnelle, mais ne vous en faites pas trop. Gardez votre calme et pensez aux choses de manière rationnelle. Vous pourriez également vous sentir attaché à différentes choses et personnes qui pourraient vous blesser. N’oubliez pas que vous êtes dans une phase émotionnelle aujourd’hui, alors ne vous inquiétez pas, cela passera.

Sagittaire

Les gens pourraient ne pas vous comprendre aujourd’hui. Sag. Assurez-vous de bien vous exprimer et d’expliquer aux gens ce que vous voulez et ce dont vous avez réellement besoin d’eux. Des malentendus et une mauvaise communication peuvent être créés à cause de cela, alors assurez-vous de communiquer avec les gens autour de vous afin qu’ils puissent vous comprendre.

Capricorne

Vous allez être placé de manière très médiatrice aujourd’hui. Vous pourriez avoir à résoudre des problèmes entre deux personnes que vous aimez. Ne soyez pas tous comme un gourou et sortez du problème. Dites clairement que vous ne voulez pas être impliqué dans tout cela car vous ne voulez pas ruiner votre relation avec l’une ou l’autre des personnes. Gardez votre terrain solide et ne vous impliquez pas.

Verseau

Votre premier réflexe aujourd’hui sera de fuir tous vos problèmes personnels. Ce n’est jamais la réponse. N’ayez pas peur, asseyez-vous avec quelqu’un sur qui vous pouvez compter et expliquez-lui le problème. Cette personne est susceptible de vous aider avec tous les problèmes auxquels vous êtes confronté. Gardez l’esprit ouvert et assurez-vous d’écouter ce qu’ils essaient de dire.

Poissons

Vous allez être le point d’ancrage pour les gens autour de vous aujourd’hui, Poissons. Les choses suivront votre chemin et quels que soient les problèmes auxquels les autres pourraient être confrontés, ils viendront à vous pour les aider. Assurez-vous de leur montrer le bon chemin, cependant, ne leur forcez pas vos opinions. Laissez-les prendre leurs propres décisions. Vous n’êtes qu’un guide.

Les prédictions astrologiques sont du Dr Sundeep Kochar.