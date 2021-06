Horoscope du 18 juin par Astro Sundeep Kochar : Le Bélier gagnera en investissements, les relations domestiques pourraient être tendues Cancers ! | Actualités culturelles

C’est un nouveau jour, un nouveau départ. Il s’agit de recommencer la vie. Alors que vous commencez un nouveau voyage, découvrez ce que les étoiles vous réservent aujourd’hui. Il existe douze signes du zodiaque et chacun a ses caractéristiques distinctes. Que ce soit Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poissons – chacun des signes a quelque chose d’unique à dire.

bélier

Aujourd’hui, vous vous retrouverez spirituellement plus avancé et plus connecté à votre religion. Des gains en termes d’investissements sont aujourd’hui au rendez-vous. Vous renforcerez votre lien avec votre patron au travail, ce qui pourrait conduire à une promotion dans un proche avenir. Votre importance au sein de votre cercle social est appelée à augmenter aujourd’hui.

Taureau

Vous obtiendrez des postes élevés au bureau car votre patron remarquera tout votre travail acharné. Vos bénéfices pourraient chuter aujourd’hui, ce n’est donc pas un bon jour pour régler des problèmes d’argent. Vous vous retrouverez également à explorer vos idées et ce que vous voulez faire ensuite. Un changement arrive vers vous, et aujourd’hui en est le début.

Gémeaux

Vous allez être béni par la Lune aujourd’hui. Si certains paiements étaient bloqués, ils seront réglés aujourd’hui et vous recevrez une somme forfaitaire. Vous êtes susceptible d’obtenir des incitations en termes d’offres de promotion et de nouveaux projets au bureau. Les étudiants verront une augmentation de leur concentration pour les études aujourd’hui.

Cancer

Vos solides compétences en communication vous aideront à résoudre certains problèmes auxquels vous pourriez être confronté à la banque. Les relations domestiques peuvent être tendues aujourd’hui en raison de divergences d’opinions. Si vous cherchez à faire progresser votre carrière, vous devez prévoir de suivre de nouveaux cours/leçons.

Leo

Vous envisagez peut-être de changer de travail aujourd’hui. Vous recevrez également de bonnes nouvelles en termes d’amour et de relations. Les parents sont susceptibles d’exiger votre attention aujourd’hui. Si vous cherchez à commencer quelque chose de nouveau, alors aujourd’hui est un bon jour pour le faire.

Vierge

Il est conseillé de lire attentivement tous les documents avant de signer quoi que ce soit aujourd’hui. Vous devez également vous méfier de la santé de vos parents aujourd’hui, car les temps sont durs. Gardez votre maison et autres environs aseptisés et propres. Les étudiants peuvent être distraits aujourd’hui, il est normal de faire une pause.

Balance

Il y aura la paix dans votre esprit et votre corps aujourd’hui. Vous aurez un solide soutien financier pour investir dans une propriété ou même démarrer quelque chose de nouveau. Votre lien avec vos parents se renforcera également aujourd’hui. Il est conseillé aux célibataires de rester à l’écart de la scène amoureuse.

Scorpion

Vous vous retrouverez très heureux aujourd’hui. Les pertes que vous avez pu subir dans le passé se transformeront en bénéfices. Vous ferez également face à des changements positifs sur votre lieu de travail. C’est une bonne journée pour les couples de parler de la prochaine étape dans leur relation. La santé des enfants peut être mise à rude épreuve.

Sagittaire

C’est une bonne journée pour vous en termes de santé. Vous êtes susceptible de visiter un lieu religieux, la plupart du temps seul. Vous devriez prévoir de donner une bonne somme à un organisme de bienfaisance/à une bonne cause. Vos amis et votre famille viendront vous demander conseil. Vous pourriez même avoir l’occasion de planifier un voyage de travail à l’étranger.

Capricorne

De nombreux complots pourraient vous entourer aujourd’hui, notamment votre partenaire. Les célibataires sont plus susceptibles de se trouver attirés par un collègue. Les parents sont incapables de comprendre le chemin que vous prenez dans votre carrière, ce qui pourrait créer des frictions. Ceux qui ont des problèmes de santé comme le diabète essaient de rester près de chez eux.

Verseau

Vous serez trop occupé au travail aujourd’hui. La vie domestique peut être tendue en raison de votre travail. Votre partenaire aura besoin de plus d’attention que vous ne le pensez. Vous êtes susceptible de commencer un nouveau partenariat avec quelqu’un concernant les affaires. Les investissements immobiliers sont déconseillés.

Poissons

Les anciens problèmes de santé se résoudront et vous aurez beaucoup d’énergie aujourd’hui. Vous obtiendrez de bons résultats au travail et vos collègues vous considéreront comme leur leader. Vous pourriez prévoir de nettoyer votre maison aujourd’hui car elle est très salissante. L’accent des étudiants sera extrêmement fort sur les études, il est donc préférable d’en faire bon usage.

Les prédictions astrologiques sont du Dr Sundeep Kochar.