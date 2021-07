Horoscope du 18 juillet par Astro Sundeep Kochar : Concentrez-vous sur vos objectifs Taureaux, prenez la technologie de désintoxication des Poissons ! | Actualités culturelles

C’est un nouveau jour, un nouveau départ. Il s’agit de recommencer la vie. Alors que vous commencez un nouveau voyage, découvrez ce que les étoiles vous réservent aujourd’hui. Il existe douze signes du zodiaque et chacun a ses caractéristiques distinctes. Que ce soit Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poissons – chacun des signes a quelque chose d’unique à dire.

bélier

Analysez tout ce qui vous est présenté aujourd’hui. Si vous devez signer un contrat ou faire quelque chose impliquant des actions en justice, assurez-vous de le lire encore et encore car les gens autour de vous pourraient ne pas avoir les meilleures intentions pour vous aujourd’hui. Il vaut mieux éviter de faire de gros mouvements.

Taureau

Il pourrait y avoir un déséquilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée aujourd’hui. Vous avez passé trop de temps à vous amuser avec vos proches. C’est bien, cependant, cela pèse sur votre carrière. Il est temps de prendre du recul et de vous concentrer sur les objectifs que vous vous êtes fixés.

Gémeaux

C’est une bonne journée pour reconsidérer votre cheminement de carrière. Si vous vous sentez confus et incertain à propos de votre emploi et de votre carrière actuels, il est préférable de prendre un congé et de repenser vos décisions. N’oubliez pas de ne pas courir après l’argent, mais plutôt de courir après ce que vous aimez faire. Le succès vous suivra lui-même si vous aimez votre travail.

Cancer

La circulation et les retards pourraient vous gêner aujourd’hui. Vous pensez peut-être que vous êtes à l’heure, mais quelque chose ou l’autre apparaîtra et vous mettra en retard. Assurez-vous de bien planifier votre journée, en laissant un temps tampon pour ne pas être en retard à des réunions importantes.

Leo

Les choses sur votre lieu de travail vont être en votre faveur aujourd’hui. Répondez aux e-mails et restez en contact avec vos collègues de bout en bout, car l’établissement de relations avec les personnes qui vous entourent au travail vous apportera une immense croissance. Ne vous considérez pas comme un patron, considérez-vous plutôt comme un ami afin de maintenir une bonne relation avec tout le monde.

Vierge

Le voyage est dans vos cartes aujourd’hui. Vous et vos amis pourriez avoir des projets que vous vouliez faire depuis longtemps. Prenez un congé et allez-y, profitez des prochains jours avec vos amis. Explorer de nouveaux endroits vous aidera également dans votre créativité et votre vie professionnelle.

Balance

Si vous cherchez un jour de congé, vous voudrez peut-être attendre. Votre patron peut vous appeler au travail de façon inattendue. Mais ne vous inquiétez pas, ces heures supplémentaires seront récompensées par une promotion ou une augmentation. Travaillez sincèrement et vous serez récompensé en conséquence.

Scorpion

Vous êtes en mode détente depuis un certain temps et c’est bon pour vous. Cependant, n’oubliez pas vos objectifs à long terme. Vous y travaillez depuis trop longtemps et il est trop tard pour les abandonner maintenant. Levez-vous et remettez-vous au travail et vous recevrez le succès que vous attendiez.

Sagittaire

Vous vous sentez un peu seul ces derniers temps. Cependant, n’oubliez pas que vous avez de la famille et des amis autour de vous pour vous aider à traverser cette journée. Essayez de passer du temps à vous ouvrir à vos proches. Vous vous sentirez mieux et vous vous sentirez moins lourd.

Capricorne

Vous pourriez être confronté à une sorte de problèmes conflictuels aujourd’hui, Cap. Vous gardez vos sentiments de côté depuis trop longtemps. S’il y a quelque chose que vous vouliez dire à quelqu’un, alors aujourd’hui est le jour pour le faire. Garder tout à l’intérieur de vous ne va pas vous aider avec votre santé mentale.

Verseau

Soyez conscient de tout ce qui concerne une nouvelle relation ou un accord commercial. Les choses sur le front de la décision ne seront pas les meilleures pour vous aujourd’hui. Vous n’avez pas le plus haut niveau d’énergie pour penser clairement, alors assurez-vous de ne pas prendre de décisions énormes aujourd’hui.

Poissons

Votre attention se porte sur la technologie depuis longtemps maintenant. Il est temps de mettre votre téléphone et votre ordinateur de côté et de vous concentrer sur ce qui se passe autour de vous. Explorez un nouveau domaine ou choisissez un passe-temps. La technologie n’est pas votre meilleure amie pour le moment. Ce dont vous avez besoin, c’est de la tranquillité d’esprit et votre téléphone ne vous offrira pas cela.

Les prédictions astrologiques sont du Dr Sundeep Kochar.