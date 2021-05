Horoscope du 17 mai par Astro Sundeep Kochar: Exprimez vos sentiments Bélier, préparez-vous à de bonnes nouvelles Cancer! | Actualités culturelles

C’est un nouveau jour, un nouveau départ. Il s’agit de recommencer la vie. Alors que vous commencez un nouveau voyage, découvrez ce que les étoiles vous réservent aujourd’hui. Il y a douze signes du zodiaque et chacun a sa particularité. Que ce soit le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et les Poissons – chacun des signes a quelque chose d’unique à dire.

bélier

Vous êtes certain de vos sentiments aujourd’hui, mais vous êtes enclin à les garder cachés. Cependant, aujourd’hui est une bonne journée pour exprimer vos sentiments. Vous serez accueilli avec toutes les réponses positives à tout ce que vous partagez et exprimez aujourd’hui. Alors, renforcez votre confiance et dites aux gens ce que vous ressentez vraiment.

Taureau

Une grande part de responsabilité va vous être confiée aujourd’hui. N’ayez pas peur de cela. Vous pourriez penser que vous ne pouvez pas suivre les tâches, mais ne vous inquiétez pas Taureau, vos excellentes compétences professionnelles vont vous aider à prendre les devants et à faire le travail rapidement et efficacement. Votre travail ne passera pas inaperçu.

Gémeaux

Passer du temps à l’extérieur est conseillé aujourd’hui. Même si votre travail ne vous permet pas de le faire, essayez de sortir et de rencontrer la nature. Être en plein air et dans la nature vous aidera à penser clairement. S’il y a quelque chose qui vous dérange, être à l’extérieur vous donnera un peu de clarté et vous aidera à surmonter cet obstacle. Alors sortez dès aujourd’hui!

Cancer

De bonnes nouvelles arrivent aujourd’hui. Ne soyez pas surpris du cancer. Prenez-le et profitez de la journée. Vous devrez peut-être faire des efforts pour atteindre les personnes à qui vous n’avez pas parlé depuis un certain temps, mais vous serez en mesure de le faire facilement car cette nouvelle va vous remonter le moral pour la journée.

Leo

Aujourd’hui, c’est positif pour vous. Vous allez voir que tout se passe bien et que les choses vous arrivent facilement. Asseyez-vous et profitez de la journée. Vous n’aurez pas à faire grand-chose aujourd’hui car vous êtes un grand leader, donc les gens autour de vous prendront vos instructions au sérieux et votre travail se fera tout seul.

Vierge

Évitez de dépenser trop aujourd’hui Vierge. Votre situation financière est peut-être excellente, mais si vous faites de grosses dépenses aujourd’hui, vous pourriez être en difficulté. Ne soyez pas trop excité de voir de nouvelles choses apparaître sur le marché. N’oubliez pas que tout ce qui brille n’est pas de l’or. Essayez de ne dépenser que de la nourriture et de l’essence aujourd’hui.

Balance

C’est le moment où tout ce que vous visez va vous arriver. Si vous envisagez de faire un gros achat comme une maison ou une voiture, alors aujourd’hui est le meilleur jour pour le faire car les étoiles sont alignées en votre faveur pour la journée. Allez-y et signez ce contrat. Rien ne pourrait mal tourner pour vous aujourd’hui.

Scorpion

Les gens autour de vous pourraient contester votre autorité et votre position de pouvoir. Ne vous laissez pas intimider par cela. N’oubliez pas que vous êtes bon dans ce que vous faites et que vous êtes dans cette position pour une raison. Tenez bon et défendez-vous si le besoin s’en fait sentir. Ne reculez pas. Maintenez votre position parce que vous le méritez.

Sagittaire

Communiquer avec différentes personnes est sur la liste des choses à faire aujourd’hui. Juste au moment où vous vous ennuyez d’une personne, quelqu’un d’autre entrera et sauvera la situation. Les gens voudront beaucoup vous parler aujourd’hui et vous allez profiter de cette attention. Vous pourriez également rencontrer de nouvelles personnes qui joueront un rôle important dans votre vie.

Capricorne

Vous allez recevoir de la satisfaction dans votre vie sociale aujourd’hui. Vous vous sentez éloigné de vos amis, mais cela est sur le point de changer aujourd’hui. Les gens qui ne vous ont pas parlé depuis un certain temps vont vous contacter. Cependant, gardez les yeux ouverts pour ceux qui sont vos vrais amis et ceux qui sont juste là parce qu’ils ont besoin de quelque chose de vous.

Verseau

Il y a un peu de tension dans l’air lors de la prise de décisions. Vous ne savez pas si vous devez vous concentrer sur l’avenir ou le présent. La meilleure chose à faire serait de prendre un jour à la fois et de ne pas trop penser à l’avenir. La chance est toujours en votre faveur pour que l’avenir se déroule parfaitement. Ne réfléchissez pas trop.

Poissons

Les gens autour de vous vont exiger votre attention aujourd’hui. Vous avez été occupé et ils peuvent le voir. N’oubliez pas de passer du temps avec vos proches et rappelez-leur à quel point ils comptent pour vous. Un geste romantique viendra également sur vous. S’il y a quelqu’un sur qui vous avez les yeux depuis un moment, il vous fera part de ses sentiments.

Les prévisions astrologiques sont du Dr Sundeep Kochar.