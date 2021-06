Horoscope du 17 juin d’Astro Sundeep Kochar : les Vierges seront les meilleures versions d’elles-mêmes, offrez-vous les Poissons ! | Actualités culturelles

C’est un nouveau jour, un nouveau départ. Il s’agit de recommencer la vie. Alors que vous commencez un nouveau voyage, découvrez ce que les étoiles vous réservent aujourd’hui. Il existe douze signes du zodiaque et chacun a ses caractéristiques distinctes. Que ce soit Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poissons – chacun des signes a quelque chose d’unique à dire.

bélier

Vous, Bélier, êtes comme il est honoré d’une nature exubérante et vigoureuse et aujourd’hui vous l’animerez en plus d’un ricochet dans votre progression. Vous aborderez votre journée avec une certitude que les autres peuvent envier. Vous avez toujours été aventureux et aimez prendre les choses en main. Procédez à la lumière de cet engagement que vous aviez. Lorsque vous êtes résolu à assumer quelque chose, peu de personnes peuvent vous en sortir.

Taureau

Vous êtes généralement honoré de persévérance et ne faites pas de choix précipités. Peut-être que ce sentiment de faiblesse vous a envahi à un moment donné. Le choix pourrait peser intensément au premier plan de vos pensées, vous affectant également physiquement. Taureau, vous n’êtes pas du genre à être arrosé de déceptions ou de mésaventures. Prenez une brève période de congé aujourd’hui ; pour enquêter sur la circonstance avec une personnalité adaptable.

Gémeaux

Régulièrement, débordant de vitalité, vous comprendrez que vous risquez de vous épuiser et de vous harceler avec de petites choses. Dans tous les cas, il est bon de prendre un peu de recul et de se remettre de toute circonstance ahurissante. Aujourd’hui est un bon jour pour passer cet examen médical que vous avez repoussé. Dans le cas où vous finissez par retarder votre travail, ne vous inquiétez pas. Votre splendide personnalité compensera le report.

Cancer

Au travail, vous devrez peut-être vous aventurer dans un rôle définitif, dans lequel vous pourriez redouter des difficultés dans votre propre association avec quelqu’un. C’est une circonstance précaire pour votre signe empathique, c’est pourtant la raison pour laquelle ils l’appellent « travail » ! Mais il est essentiel de faire passer le message que personne ne peut exploiter son association avec vous. La parenté est quelque chose de certain, mais les individus doivent encore assumer leurs responsabilités… et bien les faire !

Leo

Il pourrait y avoir d’énormes vagues sur la mer du Lion aujourd’hui alors que votre souverain, la lune sensible, les affrontements contrôlent votre domaine relationnel. Quelqu’un peut mal se conduire – ou continuer – et cela déborde dans votre domaine. Il peut s’agir d’une personne près de chez vous ou qui souhaite faire partie de votre association. En effet, cela ressemble à nouveau au lycée, et non, vous n’avez pas besoin de les jeter en confinement. Permettez-leur un jour (jusqu’à ce que le voyage se termine) de venir juste avant de déclarer quoi que ce soit.

Vierge

Vous serez le meilleur et le plus brillant de vous-même, alors ne soyez pas étonné si votre fan club recrute un grand nombre de nouvelles personnes. Célibataire ? Vos soirées en ville pourraient susciter de nouvelles associations étonnantes, que ce baiser essentiel suscite ou non une douce parenté. Crabes ajoutés : rassemblez vos groupes de compagnons en une seule scène et voyez qui clique !

Balance

Arrêtez de cueillir ces pétales de marguerite, Balance, et essayez quelque chose de plus en plus important : une liste des « avantages et inconvénients » à l’ancienne. Pour choisir le meilleur choix, vous devez l’examiner attentivement avec un examen d’économie d’argent raisonnable. Besoin d’un sentiment ultérieur? Même s’il n’y a rien de mal à sonder vos potes, rappelez-vous que la dernière décision vous appartient. Assemblez quelques POV différents, à ce stade, suivez votre instinct. Juste vous comprenez ce qui est approprié pour vous.

Scorpion

Aujourd’hui, la lune est dans votre signe, vous incitant à poursuivre vos propres forces et désirs. Vous devrez peut-être mettre quelque chose sur la glace pendant un jour de plus pour faire face aux affaires en cours. Dans tous les cas, lorsque vous POUVEZ profiter de votre enthousiasme, vous aurez la possibilité de le faire avec une âme indubitable !

Sagittaire

Essayez de ne pas vous remettre en question une chance de ralentir votre mouvement au travail aujourd’hui, Sag. Concentrez-vous sur tout ce dont vous vous rendez compte et ce que vous avez accompli jusqu’à présent. Il y a plus de primes d’où cela vient. Appuyez sur le bouton de réinitialisation psychologique et retournez aux affaires !

Capricorne

Au cas où la pizza et le pinot seraient au plus haut de votre pyramide alimentaire, une mise à jour de la nourriture pourrait être ensemble. Commencez à mettre en place des plans pour les soupes d’été virales et les pâtisseries brutes. Vous pouvez même prendre votre santé « dans la nature » avec des ascensions autour d’une ville ou d’un parc d’État.

Verseau

Mise en garde : Votre énergie pour le sensationnel pourrait vous coûter en crédibilité. Les particuliers vont à terme rendre transparente la façade, évitez donc de la poser sur une épaisseur excessive. Adhérez à vos actualités et à vos cas démontrés, et vous gagnerez de l’aide et estimerez votre mérite.

Poissons

Il n’y a rien de tel qu’une quantité excessive de soins personnels. Retournez au centre de loisirs, rejoignez un cercle de contemplation ou incluez plus de dîners à base de plantes dans votre routine alimentaire. Échangez cette bière blonde de spécialité contre du thé fermenté d’art et rappelez-vous l’importance d’une personnalité unique. Au cas où vous auriez ruminé sur un sujet ancien similaire, essayez la contemplation ou un autre entraînement relaxant comme le yoga ou la natation.

Les prédictions astrologiques sont du Dr Sundeep Kochar.