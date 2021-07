Horoscope du 14 juillet par Astro Sundeep Kochar : Faites une réunion de famille Vierges, restez prudents Poissons ! | Actualités culturelles

C’est un nouveau jour, un nouveau départ. Il s’agit de recommencer la vie. Alors que vous commencez un nouveau voyage, découvrez ce que les étoiles vous réservent aujourd’hui. Il existe douze signes du zodiaque et chacun a ses caractéristiques distinctes. Que ce soit Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poissons – chacun des signes a quelque chose d’unique à dire.

bélier

Assurez-vous de trouver du temps à passer avec vos amis et votre famille aujourd’hui. Ils ont l’impression que vous les avez négligés, et même si ce n’est probablement pas vrai, vous devez également comprendre leurs sentiments. Alors prenez un peu de temps et accordez-vous de l’attention à vos proches.

Taureau

Aujourd’hui, vous serez d’humeur très positive. Vous verrez également des opportunités du côté négatif des choses, et cela vous gardera, ainsi que les gens autour de vous, motivés. Assurez-vous de diffuser cette énergie positive autour de vous, car elle est définitivement contagieuse.

Gémeaux

Aujourd’hui pourrait être un jour de réalisation de soi pour vous. Vous pouvez choisir de consacrer du temps seul vraiment nécessaire loin de toutes les journées chargées que vous avez vues ces derniers temps. Vous serez dans une perspective décontractée et cela vous permettra d’explorer les recoins les plus reculés de votre propre psyché et de votre caractère afin de vous connaître à l’envers.

Cancer

Aujourd’hui, vous vous sentirez complètement satisfait de votre vie. Vous pourrez accepter tous les changements qui se font autour de vous et vous sentirez que tout se passe dans votre sens, ce qui est probablement le cas. Alors profite bien de ta journée.

Leo

Une situation a le potentiel de changer votre pensée négative aujourd’hui. Quelque chose que vous n’espériez pas se présentera devant vous, dans le bon sens. Cela rendra votre journée lumineuse – et vous vous sentirez positif et plein d’énergie pour le reste de la journée.

Vierge

Une journée incroyable pour se retrouver en famille ou investir de l’énergie avec l’être aimé. Votre famille vous oblige à garder vos besoins droits et en ligne. Vos relations actuelles obtiendront un coup de pouce positif aujourd’hui et cela renforcera davantage votre relation. Vous passerez une agréable journée aujourd’hui.

Balance

Vous vous sentirez très idéaliste. Les énergies qui vous entourent vous soutiennent et vous êtes dans un lieu de solidarité et utilisez un pouvoir étendu dès maintenant. Cela vous gardera joyeux, mais rappelez-vous que plus de puissance vient avec des obligations.

Scorpion

Vous avez été stressé ces derniers jours, mais aujourd’hui, vous constaterez que ce stress s’estompe. Vous serez dans une position très détendue, ce qui vous rendra heureux ainsi que les gens autour de vous. Profitez de votre journée d’être une petite bulle heureuse.

Sagittaire

Vous vous sentez un peu épuisé ou déçu par vos tâches au travail, cela vous sécurise. Pourquoi ne pas partir quelque part avec un compagnon et percevoir comment les choses peuvent fonctionner pour vous ? Les fêtes ne sont peut-être pas votre truc, mais le faire peut parfois vous faire sentir détendu et restauré.

Capricorne

Aujourd’hui pourrait être un jour maussade pour vous. Vous allez vivre beaucoup d’émotions et cela va vous irriter et vous énerver. Cependant, assurez-vous de ne pas jeter vos crises sur les autres. Il est préférable de rester à la maison et de profiter d’une journée avec votre télévision et votre lit.

Verseau

Une belle journée vous attend. Aujourd’hui va être plein d’amusement et de gambader. Vous vous retrouverez à socialiser et à assister à des événements que vous ne faites pas habituellement. C’est une bonne chose, car vous sortez de votre zone de confort et profitez d’un autre côté de la vie.

Poissons

Aujourd’hui est le jour pour avancer prudemment. Oui, vous aimez parfois être spontané, mais aujourd’hui, ce n’est pas la bonne façon de bouger. Planifiez chaque mouvement avec soin et de manière stratégique, sinon les choses pourraient mal tourner. Les choses doivent être planifiées et exécutées aujourd’hui.

Les prédictions astrologiques sont du Dr Sundeep Kochar.