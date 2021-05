Horoscope du 11 mai par Astro Sundeep Kochar: Ne prenez pas de décisions par vous-même Bélier, les Scorpions apprécient les temps d’arrêt! | Actualités culturelles

C’est un nouveau jour, un nouveau départ. Il s’agit de recommencer la vie. Alors que vous commencez un nouveau voyage, découvrez ce que les étoiles vous réservent aujourd’hui. Il y a douze signes du zodiaque et chacun a sa particularité. Que ce soit le Bélier, le Taureau, les Gémeaux, le Cancer, le Lion, la Vierge, la Balance, le Scorpion, le Sagittaire, le Capricorne, le Verseau et les Poissons – chacun des signes a quelque chose d’unique à dire.

bélier

Vous pourriez être dans un état d’esprit irrationnel aujourd’hui. Essayez de ne prendre aucune décision par vous-même dans cet état. Il n’y a aucun mal à demander de l’aide. En fait, si vous demandez de l’aide, vous serez également respecté. Gardez vos options ouvertes aux idées des autres, car ces idées pourraient finir par être une aubaine pour vous.

Taureau

Vous devrez peut-être accomplir trop de tâches aujourd’hui. Ne vous laissez pas submerger par la quantité de travail que vous avez. La meilleure façon de faire avancer les choses aujourd’hui est d’établir des priorités. Voyez ce qui est le plus important et abordez-le. Votre discipline et vos compétences organisationnelles vous aideront tout au long de la journée.

Gémeaux

Votre situation financière va augmenter aujourd’hui. Soit vous allez tomber sur des finances importantes, soit vous pourriez vous voir proposer une promotion. Cela va être bon pour vous. Cependant, n’oubliez pas d’épargner avant de dépenser. Pensez toujours à l’avenir en premier.

Cancer

Si vous vous sentez gêné par les choses aujourd’hui, alors ce n’est pas nécessaire. Vous allez être apprécié dans la zone de travail par vos collègues et supérieurs. Il se peut que l’on vous demande également de nouvelles idées, alors n’hésitez pas à donner votre avis. Soyez ouvert et honnête et dépeignez-vous directement et ne tournez pas autour du pot.

Leo

Vous êtes de bonne humeur aujourd’hui Leo. Vous voudrez peut-être planifier un voyage cet après-midi. Vous avez besoin d’un peu d’excitation dans la vie. Planifiez un voyage avec votre partenaire ou un ami où vous pourrez essayer de nouvelles choses, explorer et rencontrer de nouvelles personnes. Cela vous donnera une pause bien méritée et vous recevrez également la poussée d’adrénaline dont vous aviez envie.

Vierge

Procurez-vous quelque chose de nouveau à apprendre aujourd’hui. Plus vous en apprenez, plus les portes s’ouvriront pour votre carrière. Vous devez développer un nouvel ensemble de compétences pour être indispensable à votre travail. Tout le monde peut facilement faire la même chose. Essayez de trouver quelque chose de différent et développez vos compétences dans ce domaine. Cela aidera les autres à vous regarder sous un jour différent tous ensemble.

Balance

Le temps est de votre côté aujourd’hui. Tout ce que vous voulez sera à vous aujourd’hui. Vous êtes dans une journée de plaisir et de gambade. Si vous prévoyez une soirée entre amis, n’annulez pas. Si vous n’avez pas de soirée prévue avec des amis, il vaut mieux en planifier une. Votre côté extraverti doit sortir aujourd’hui pour vous donner une nouvelle vision des choses.

Scorpion

Il n’y a pas grand chose à faire aujourd’hui et vous méritez cette pause. Vous avez été trop dur pour gérer votre travail et vos relations personnelles. Aujourd’hui, vous allez avoir le temps de faire ce que vous voulez, et vous allez pouvoir paresser et ne rien faire. Assurez-vous d’en tirer le meilleur parti.

Sagittaire

Vous acquérez une attitude plus confiante aujourd’hui. Il y a des choses dont vous n’êtes pas sûr, mais votre confiance vous aidera à les résoudre rapidement. Vous pourriez avoir une responsabilité à la maison que vous ne voudriez pas faire. Mais ne vous inquiétez pas, une fois de plus, votre confiance sera là pour vous aider et vous serez capable de gérer les choses tout seul.

Capricorne

Votre garde est toujours en place et les gens commencent à le remarquer. Vous pourriez voir vos proches s’éloigner de vous parce qu’ils sentent que vous ne vous ouvrez pas suffisamment. Essayez de demander conseil à un ami. Ouvrez-vous et parlez de vos sentiments pour rappeler à vos proches que vous êtes toujours là-dedans. Ne laissez pas vos problèmes de confiance et votre insécurité prendre le dessus sur vos relations. Vous ne pouvez pas toujours être celui qui donne le conseil.

Verseau

Mettez vos pieds sur terre aujourd’hui Verseau. Vous avez volé un peu trop haut, un peu hors de votre portée. La confiance est bonne, mais l’excès de confiance brise l’œuf. Vous n’êtes pas la seule personne au monde. Assurez-vous de passer du temps à écouter les gens autour de vous aujourd’hui au lieu de parler. Un bon auditeur est toujours apprécié.

Poissons

Cette soirée est pour la romance. Planifiez un geste spécial pour votre être cher car il manque votre attention. Vous devez donner plus de temps et exprimer votre amour à votre partenaire car il se sent un peu négligé par vous. N’oubliez pas de leur exprimer vos sentiments et de leur rappeler ce qu’ils signifient vraiment pour vous.

Les prévisions astrologiques sont du Dr Sundeep Kochar.