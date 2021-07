Horoscope du 11 juillet par Astro Sundeep Kochar : Les Lions pourraient obtenir une promotion au travail, les Verseaux seront vraiment heureux ! | Actualités culturelles

C’est un nouveau jour, un nouveau départ. Il s’agit de recommencer la vie. Alors, alors que vous commencez un nouveau voyage, découvrez ce que les étoiles vous réservent aujourd’hui. Il existe douze signes du zodiaque et chacun a ses caractéristiques distinctes. Que ce soit Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poissons – chacun des signes a quelque chose d’unique à dire.

bélier

Vous serez extrêmement occupé par les tâches ménagères et les réunions de famille. Le travail pourrait être mis en veilleuse aujourd’hui. Les célibataires pourraient se rallumer avec une vieille flamme. La santé des enfants est maintenant résolue. Votre lien avec vos parents se renforcera également.

Taureau

Les anciens investissements peuvent entraîner des pertes, mais ne vous inquiétez pas, car aujourd’hui est une bonne journée pour vous au travail. Vos supérieurs vous donneront plus de responsabilités et une position de leader. Vos problèmes avec vos enfants seront résolus. Quelqu’un de votre passé pourrait vous appeler pour une opportunité d’affaires.

Gémeaux

Cupidon est dans votre maison aujourd’hui, ce qui signifie que si vous cherchez l’amour depuis un certain temps, vous allez le trouver aujourd’hui. Il est préférable de garder votre vie professionnelle occupée et de terminer toutes vos tâches le plus rapidement possible dès aujourd’hui. Concentrez-vous sur ce qui pourrait arriver ensuite pour vous. Il est déconseillé de faire des investissements irréfléchis.

Cancer

Vous vivrez un changement de poste au travail. Les problèmes domestiques avec votre conjoint seront résolus. Si vous cherchez à acheter une voiture, alors aujourd’hui est un bon jour pour le faire. Il est également conseillé de continuer à bouger et de rester actif tout au long de la journée.

Leo

Aujourd’hui, vous serez béni par la lune. Les autorités de niveau supérieur au travail pourraient vous offrir une promotion. Les étudiants se retrouveront avec succès dans les efforts éducatifs. Vous vous retrouverez à gérer les problèmes domestiques très facilement à l’aide d’une communication ouverte. C’est une bonne journée pour toi.

Vierge

Ça va être une dure journée pour vous quand il s’agit de travailler. Vous serez bombardé de beaucoup de travail à accomplir en très peu de temps. Cependant, votre vie domestique verra un peu de soleil. Les couples se retrouveront à résoudre tous les problèmes. La santé des enfants sera meilleure.

Balance

Des gains en termes d’investissements sont en ligne pour vous aujourd’hui. En revanche, il est déconseillé de faire de nouveaux investissements. Les oiseaux d’amour se retrouveront dans un bon endroit. De nouvelles opportunités d’emploi se présenteront pour ceux qui cherchent.

Scorpion

Si les choses ne se sont pas bien passées ces derniers temps, vous en verrez aujourd’hui un tournant. La journée sera pleine de bonheur et d’amour. Quelqu’un de votre passé vous enverra bientôt un texto et cela vous aidera à renouer avec lui. Il est conseillé de se concentrer sur votre avenir et de décider de ce que vous voulez faire ensuite.

Sagittaire

Vous serez béni par la lune positive aujourd’hui et vous vous surprendrez à transmettre des vibrations positives aux autres. Quelqu’un de nouveau pourrait être attiré par vous d’une manière romantique. Les couples se retrouveront prêts à fonder une famille. Le travail se déroulera sans heurts aujourd’hui et votre équipe appréciera vos efforts.

Capricorne

La planification d’une nouvelle maison vous occupera aujourd’hui. Vous êtes d’humeur à déménager, et le déménagement va être bon. Prenez une journée de congé et concentrez-vous sur votre avenir domestique. Vous vous surprendrez également à acquérir une nouvelle compétence dans le domaine créatif, ce qui pourrait vous aider dans votre carrière.

Verseau

Votre bonheur va être à un niveau record aujourd’hui. Vous vous sentirez positif à propos des choses qui vous entourent. Votre vie professionnelle va très probablement vous apporter une promotion ou un nouveau poste. Pour ceux qui cherchent à s’aventurer dans quelque chose de nouveau, aujourd’hui est un bon jour pour le faire. Il est conseillé aux étudiants de se concentrer sur leurs études supérieures, car c’est un bon moment pour prendre des décisions réfléchies.

Poissons

Votre attention va être sur votre travail aujourd’hui. Les anciens vous donneront leurs bénédictions pour vous aventurer dans de nouvelles entreprises. Si vous avez cherché à voyager, il vaut mieux ne pas le faire maintenant. Concentrez-vous sur ce que vous allez faire à partir de votre état actuel lui-même. Votre être spirituel surgira également, vous incitant à vous concentrer un peu plus sur le côté religieux des choses.

Les prédictions astrologiques sont du Dr Sundeep Kochar.