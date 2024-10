Horoscope amoureux pour chaque signe du zodiaque du 4 octobre 2024

Le vendredi 4 octobre 2024, les horoscopes amoureux de chaque signe du zodiaque montrent ce qui se passe lorsque Vénus en Scorpion s’aligne avec Saturne rétrograde en Poissons. Ensemble, ces deux énergies planétaires soutiennent les relations. Vous vous connaîtrez mieux, ainsi que votre partenaire, et vous pourrez même commencer à comprendre comment enfin vous honorer et voir votre partenaire faire de même.

Il y aura une plus grande profondeur dans votre amour et un sentiment de magie à mesure que vous commencerez à expérimenter les énergies de Vénus se déplaçant dans les profondeurs du Scorpion. Même si Saturne peut souvent apporter des leçons, dans ce cas, elle apporte de grandes récompenses. Que vous soyez célibataire ou déjà dans une relation incroyable, l’horoscope amoureux du vendredi peut vous apprendre que l’amour que vous recevez d’un autre ne sera jamais plus abondant que celui de l’autre. celui que vous avez cultivé en vous.

L’horoscope amoureux de chaque signe du zodiaque au 4 octobre 2024 :

Bélier

Bélier, vous apprenez que le point final n’est en réalité que le début. Malgré tout ce que vous avez vécu récemment, il semble que vous voyez enfin les avantages d’accepter le changement dans votre vie – même si cela se produit différemment de ce que vous aviez imaginé.

Aujourd’hui, il s’agit de continuer à garder de la place et à s’abandonner au processus de transformation qui traverse votre vie. Cela vous permet de vous montrer à un niveau émotionnel plus profond avec votre partenaire, mais uniquement parce que vous avez déjà pu faire la même chose avec vous-même.

Taureau

Vous êtes entouré d’opportunités romantiques, doux Taureau, mais c’est à vous d’essayer de les regarder à travers votre nouvelle lentille de croissance personnelle. Maintenant que vous comprenez mieux ce dont vous avez besoin d’un partenaire, ainsi que ce que vous méritez, cela signifie également que la façon dont vous abordez une relation devrait également changer.

Essayez d’observer davantage, montrez votre appréciation pour leurs actes d’amour et, surtout, assurez-vous de pratiquer la gratitude avec et pour votre partenaire. Même s’il y a toujours des distractions dans la vie, essayez de vous assurer que rien ne vous empêche de voir tout ce que votre partenaire essaie de vous offrir.

Gémeaux

Écoutez l’appel à entrer aujourd’hui, Gémeaux, car cela vous aidera à faire le tri dans tous les sentiments que vous ressentez. Dans une phase où il semble que tant de choses changent dans votre vie, il est important de prendre le temps de vous ancrer et de vous assurer que vous continuez à prendre soin de vous de toutes les manières dont vous avez besoin.

Essayez de vous demander si vous créez un précédent quant à la façon dont vous espérez être traité par un partenaire et s’il y a quelque chose que vous demandez encore à quelqu’un de vous donner que vous ne vous êtes pas encore donné. C’est l’occasion de prendre un peu de temps pour se rendre plus fort, mais n’oubliez pas que la douceur avec soi-même en fait partie.

Cancer

On s’est beaucoup concentré récemment sur vous-même et sur vos propres rêves individuels, Cancer, mais aujourd’hui, cela prend une direction plus romantique. Même si vous êtes encore en phase de guérison et même en train de préparer une nouvelle vie, vous n’êtes pas prêt pour une relation sérieusement engagée – jusqu’à présent.

Qu’il s’agisse de passer au niveau supérieur dans une relation actuelle ou même de vous lancer dans la rencontre de quelqu’un de nouveau, n’oubliez pas d’honorer vos désirs intérieurs concernant ce que vous voulez que l’amour soit. Vous n’avez plus le temps de sacrifier vos rêves juste pour avoir quelqu’un à vos côtés, surtout parce que vous méritez tout.

Lion

Vous n’avez pas toujours besoin de vous concentrer sur tout ce qui est extérieur à vous-même. Souvent, cher Lion, la meilleure chose que vous puissiez faire est simplement de vous retirer dans le confort de votre propre espace. Avec les émotions fortes et les libérations que vous avez traversées récemment, vous vous sentez probablement assez épuisé.

Au lieu d’essayer simplement de respecter toutes vos obligations ou même votre calendrier social, prenez du temps libre. Qu’il s’agisse de rester avec celui que vous aimez, ou même avec vos quatre bébés, choisissez consciemment de profiter de la maison que vous avez créée et laissez-vous ressentir de la joie dans cette partie de votre vie. En honorant votre propre espace, vous pouvez également être sûr que tout ce qui vous pesait a réellement été libéré.

Vierge

Aujourd’hui sera une journée d’exploration émotionnelle, Vierge, mais cela sera d’une grande utilité pour votre vie amoureuse. Bien que vous soyez un guérisseur naturel et que vous ayez une grande sensibilité envers les autres, vous ne vous permettez souvent pas d’approfondir vos propres émotions ou de permettre aux autres d’accéder à cette partie de vous-même.

Aujourd’hui, cependant, commencez par honorer votre corps émotionnel, faire l’inventaire de ce que vous ressentez et faire le choix de laisser votre partenaire pénétrer plus profondément dans votre vérité. Même si vous devrez peut-être trier certains sentiments avant d’avoir une conversation, vous devez garder un espace pour cela, car parfois, une conversation peut vraiment tout changer.

Balance

L’univers vous donne une chance de passer au niveau supérieur, douce Balance, mais d’abord, il veut s’assurer que vous croyez sincèrement que vous êtes digne de tout ce que vous désirez. Avec autant de possibilités de croissance et de nouvelles expériences à l’horizon, vous avez vraiment le monde dans la paume de votre main. Mais vous devez aussi réaliser que vous ne méritez rien de moins.

Prenez du temps avec vous-même aujourd’hui ; que ce soit un nouveau départ pour posséder sans vergogne votre estime de soi, afin que vous n’ayez plus jamais l’impression que cela soit même mis à l’épreuve. Vous devrez peut-être respecter des limites saines ou même refuser une offre romantique qui est inférieure à ce que vous valez aujourd’hui, mais tant que vous continuez à honorer ce que vous méritez, vous l’attirerez également.

Scorpion

S’aimer ne se fait pas d’un seul coup, mais par vagues, Scorpion. Même si vous sentez que vous vous aimez, vous devez également vérifier si vous aimez ou non vos décisions ces derniers temps et, à cause de cela, si vous aimez vraiment votre vie.

Vous êtes l’écrivain, le réalisateur et la star de votre vie, et pourtant, vous avez l’impression que vous n’avez pas encore tout à fait incarné cette vérité. Même si vous vous aimez parfois, vous vous envoyez des signaux mitigés, quelque chose de similaire aux amants passés que vous avez eu dans votre vie. Essayez d’honorer le développement d’un amour profond pour vous-même, à tel point que vous vous permettez également de faire tout ce qui est nécessaire pour aimer réellement votre vie.

Sagittaire

Essayez de ne pas vous perdre dans votre monde intérieur aujourd’hui, Sagittaire, d’autant plus que ce processus n’a pour but que de vous aider à vous mettre à l’écoute de votre intuition. Alors que vous avez traversé tant de leçons difficiles récemment et que vous recevez enfin la confirmation de ces choix, vous réalisez également que votre intuition ne vous égarera jamais.

Lorsque vous pouvez faire confiance à votre intuition comme étant la vérité, vous ne vous sentirez plus jamais perdu, surtout avec tant d’opportunités ou de nouveaux rêves qui commencent à prendre racine. Votre intuition est toujours une force directrice dans votre vie et, en ce moment, elle vous oriente réellement vers l’amour qui vous est destiné.

Capricorne

Capricorne, tous les jours ne doivent pas nécessairement représenter un défi monumental, mais peuvent plutôt vous impliquer simplement de conserver un espace pour profiter de tout ce que vous avez créé. Aujourd’hui, vous aurez peut-être plus d’occasions de passer une soirée amusante avec votre partenaire ou même entre amis.

Même s’il s’agit de joie, n’oubliez pas que c’est aussi une question d’équilibre et que vous devez également vous assurer que vous vous entourez de personnes qui ne veulent que le meilleur pour vous – et pour votre relation. Essayez de regarder tout avec plus de légèreté aujourd’hui, souriez quand vous le pouvez et dites oui à des moments incroyables avec tous ceux que vous aimez.

Verseau

Quand vous avez l’impression que tout est enfin comme vous en avez toujours rêvé, ne perdez pas de temps à le remettre en question, Verseau. Comme vous avez récemment connu un nouveau départ magnifique dans votre vie amoureuse et que vous entrez également dans une phase de réussite professionnelle, vous vous sentez au sommet du monde.

Tout ce que vous vivez actuellement est la raison pour laquelle vous avez fait ce travail, alors assurez-vous de recevoir pleinement le pouvoir que vous avez exercé sur votre vie. Vous pourriez également acquérir une certaine richesse financière à cette époque en raison de votre carrière, et vous ne devriez donc pas hésiter à commencer à planifier cet incroyable voyage avec votre amour éternel.

Poissons

Poissons, vous pourriez sentir les étoiles vous tirer dans une nouvelle direction aujourd’hui, mais vous pouvez être sûr que cela vous mènera là où vous avez déjà rêvé. Même si vous avez été dans une phase de travail, vous avez cru qu’à terme, cela porterait ses fruits dans tous les domaines de votre vie, y compris votre relation amoureuse.

Et même si vous avez encore des rêves à réaliser, le moment est venu de dire oui là où l’univers essaie de vous diriger. Qu’il s’agisse d’une opportunité de voyage, d’un nouvel amour ou même simplement de vous sentir plus épanoui par ce que vous avez déjà créé, vous avez la chance de bénéficier d’un moment chanceux et abondant pour faire confiance aux plans de l’univers.

Kate Rose est écrivainastrologue spirituel, conseiller intuitif en matière de relations et de vie et conservateur de retraites sur mesure.