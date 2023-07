Hornets et LaMelo Ball auraient accepté une prolongation de 260 millions de dollars sur cinq ans

Les Charlotte Hornets ont leur meneur All-Star enfermé dans un avenir prévisible.

LaMelo Ball a accepté une prolongation de cinq ans d’une valeur maximale de 260 millions de dollars – le montant maximum qu’il aurait pu recevoir – avec les Hornets, a rapporté The Athletic samedi.

La décision de donner à Ball l’extension maximale fait suite à quelques changements de franchise ces dernières semaines. En juin, le propriétaire de longue date Michael Jordan a accepté de vendre sa participation majoritaire dans l’équipe au propriétaire minoritaire Gabe Plotkin avec Rick Schnall. Peu de temps après, l’équipe a sélectionné l’attaquant de l’Alabama Brandon Miller avec le choix n ° 2 au classement général, passant sur la garde Scoot Henderson, que de nombreux analystes pensaient être le deuxième meilleur joueur du repêchage de la NBA 2023.

Certains ont émis l’hypothèse que la décision des Hornets de sélectionner Miller plutôt que Henderson était liée à l’ajustement, car ils avaient déjà un meneur à Ball. Quoi qu’il en soit, les Hornets ont apparemment déclaré que Ball était leur meneur du futur avec l’extension qu’ils lui accordaient.

Ball est sans doute l’un des joueurs les plus excitants de la NBA depuis que les Hornets l’ont repêché avec le choix n ° 3 au total lors du repêchage de la NBA 2020. Il a récolté en moyenne 19,4 points, 7,3 passes décisives, 6,4 rebonds et 1,5 interceptions par match au cours des trois premières saisons de sa carrière, remportant les honneurs de recrue de l’année en 2021 et un hochement de tête All-Star la saison suivante.

Mais Ball était dans et hors de l’alignement la saison dernière en raison de blessures. Sa dernière blessure était une fin de saison lorsqu’il s’est fracturé la cheville fin février. Il a fini par jouer en seulement 36 matchs.

Ball manquant la majorité de la saison, les Hornets ont chuté au classement après une campagne 2021-22 prometteuse. Ils sont allés 27-55, détenant le quatrième pire record de la ligue.

Maintenant, l’espoir pour les Hornets est que Ball se remette sur la bonne voie et les aide à entrer dans les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2016.

