Horner confirme la raison de la hache de Daniel Ricciardo Red Bull dans la révélation brutale de Marko

Un manque de « cohérence » a scellé le sort de Daniel Ricciardo, a déclaré Christian Horner, mais si Helmut Marko obtenait ce qu’il voulait, Ricciardo serait parti depuis longtemps.

Ricciardo a participé au Grand Prix de Singapour en luttant contre les spéculations généralisées selon lesquelles ce serait sa dernière course avec l’équipe junior Red Bull VCARB, et peut-être entièrement en Formule 1. Aucune confirmation n’est arrivée pendant le week-end de course, mais le jeudi suivant, la nouvelle est arrivée que Ricciardo était absent et que Liam Lawson était présent pour le reste de la F1 2024.

Helmut Marko voulait que Daniel Ricciardo soit absent à Barcelone

Et le patron de l’équipe Red Bull, Horner, a évoqué la décision lors d’une apparition sur le Podcast F1 Nationoù on lui a demandé si c’était un manque de cohérence qui était dû à Ricciardo ? Horner l’a confirmé.

Il a également révélé que le conseiller principal de l’équipe, Marko, était prêt à éliminer Ricciardo lors du Grand Prix d’Espagne, la 10e manche de la saison.

« Je pense que c’était le manque de cohérence », a déclaré Horner.

«Je veux dire, il a commencé la saison grossièrement, puis Miami était un week-end de deux mi-temps. Les matinées du vendredi et du samedi ont été fantastiques, et cela ressemblait au Daniel d’antan, se défendant contre les Ferrari et devançant la voiture.

« Mais le samedi après-midi et le dimanche ont été désastreux.

« Et même à Barcelone, Helmut voulait qu’il sorte de la voiture, et il y avait déjà beaucoup de pression sur lui. »

Où tout a-t-il mal tourné pour Daniel Ricciardo ?

Horner a déclaré qu’il avait donc fait tout ce qu’il pouvait pour prolonger le temps de Ricciardo dans le siège, mais on lui a demandé pourquoi l’Australien s’était vu montrer la porte alors que le coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull, Sergio Perez, ne l’avait pas fait, bien que les deux pilotes aient parfois été soumis à un examen minutieux de leurs performances. en F1 2024 ?

« J’ai fait de mon mieux pour lui faire gagner autant de temps dans la voiture afin de lui permettre d’être performant, sinon il aurait été hors de la voiture après Barcelone », a souligné Horner à propos de Ricciardo.

« Je pense que tous les pilotes sont sous pression pour être à la hauteur, mais la raison pour laquelle Daniel était dans cette voiture était de se remettre en position d’être finalement là pour ramasser les morceaux si Checo ne tenait pas ses promesses.

« Et le problème était qu’ils avaient tous les deux des problèmes de forme à différents moments. Checo a très bien commencé la saison, très fort, et Daniel était en difficulté. Et puis évidemment, alors que Checo perdait la forme, Daniel retrouvait un peu de forme, mais cela n’a jamais été assez convaincant pour dire : ‘D’accord, vous savez, nous devrions échanger les deux pilotes.’

PlanetF1.com a rapporté la semaine dernière que Red Bull avait laissé la porte entrouverte pour que Ricciardo reste dans le giron, Marko confirmant dûment son intérêt à poursuivre cette association avec Ricciardo en tant qu’ambassadeur. Mais ce sera la décision de Ricciardo.

