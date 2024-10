Hormonothérapie de la ménopause (MHT) et soins complets

En reconnaissance de la Journée mondiale de la ménopause 2024, la FIGO met en lumière son nouveau comité sur les femmes à l’âge de la ménopause, dédié à l’amélioration de la santé et du bien-être des femmes pendant et au-delà de la ménopause.

Le thème de cette année se concentre sur Ménopause et hormonothérapie de la ménopause (MHT)également connue sous le nom d’hormonothérapie substitutive (THS), en mettant l’accent sur la promotion de son utilisation sûre et efficace.

« À l’occasion de la Journée mondiale de la ménopause, sensibilisons aux bienfaits de l’hormonothérapie de la ménopause (MHT). La MHT soulage efficacement les symptômes tels que les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes et la sécheresse vaginale, tout en améliorant la santé osseuse et vaginale. Une attention particulière est essentielle pour les femmes avec une ou des facteurs à haut risque. Des conseils individualisés de la part des prestataires de soins de santé peuvent contribuer à améliorer la qualité de vie après la ménopause. – Prof Suvarna Khadilkar, présidente du comité FIGO sur les femmes en santé ménopausique

Le MHT joue un rôle clé dans le soulagement des symptômes courants de la ménopause et dans le maintien de la santé à long terme. Le comité FIGO sur les femmes en âge de ménopause vise à sensibiliser les prestataires de soins et les femmes à l’importance du MHT tout en garantissant son utilisation appropriée grâce à un traitement personnalisé.

Bien que le MHT soit une priorité, le comité promeut également une approche holistique des soins de la ménopause, reconnaissant que le parcours de chaque femme est unique. Les principales initiatives comprennent :

Promouvoir un vieillissement en bonne santé grâce aux soins personnels, à des choix de vie sains, à l’activité physique et à la nutrition.

grâce aux soins personnels, à des choix de vie sains, à l’activité physique et à la nutrition. Explorer des stratégies pour gérer l’impact de la ménopause sur bien-être mental et cognition.

Améliorer les connaissances et les compétences des OBGYN fournir des soins de santé adaptés et de haute qualité en matière de ménopause.

fournir des soins de santé adaptés et de haute qualité en matière de ménopause. Accès aux appareils de mobilité qui favorisent l’indépendance physique.

qui favorisent l’indépendance physique. Activités de stimulation mentale pour améliorer la santé cognitive.

pour améliorer la santé cognitive. Chirurgies reconstructives pour des conditions telles que les troubles du plancher pelvien.

pour des conditions telles que les troubles du plancher pelvien. Favoriser des relations saines pour soutenir le bien-être émotionnel.

En promouvant le MHT et les soins complets, FIGO vise à améliorer la santé et le bien-être des femmes ménopausées. La FIGO appelle les professionnels de la santé et les décideurs politiques à reconnaître les avantages du MHT et à joindre les efforts pour soutenir les femmes pendant cette étape vitale de la vie. L’engagement de la FIGO en faveur de la santé de la ménopause s’aligne sur sa mission plus large visant à faire progresser les normes mondiales de soins de santé et à promouvoir un vieillissement en bonne santé dans le monde entier.

Découvrez-en davantage sur le comité FIGO sur la santé des femmes à la ménopause.