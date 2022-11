Hormel, Petco, CrowdStrike et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres avant la cloche :

Hormel (HRL) – L’action du producteur alimentaire a chuté de 6,4 % en précommercialisation après avoir annoncé un trimestre mitigé. Les bénéfices ont dépassé les estimations, mais les ventes ont été inférieures aux prévisions de Wall Street. Hormel a publié des perspectives plus faibles que prévu et a déclaré qu’il s’attendait à un environnement volatil et à coûts élevés.

Petco (TRAME) – Le bénéfice trimestriel ajusté de Petco de 16 cents par action correspondait aux prévisions de Street, mais les revenus étaient légèrement supérieurs aux estimations. Une augmentation des ventes des magasins comparables de 4,1 % a dépassé l’estimation consensuelle de FactSet d’une augmentation de 3,5 %. Les actions du détaillant de produits pour animaux de compagnie ont augmenté de 8 % dans les échanges avant commercialisation.

FouleStrike (CRWD) – CrowdStrike a plongé de 17,6 % dans le pré-marché après que le nombre d’abonnements de la société de cybersécurité soit inférieur aux prévisions des analystes. CrowdStrike a enregistré des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu pour son dernier trimestre, mais l’incertitude économique incite les clients à retarder leurs dépenses.

Horizon Thérapeutique (HZNP) – Horizon a grimpé de 32,9% dans les échanges en dehors des heures d’ouverture après que le fabricant de médicaments a déclaré qu’il était en pourparlers préliminaires sur une éventuelle vente avec plusieurs grandes sociétés pharmaceutiques, dont Amgen (AMGN), Sanofi (SNY) et Johnson & Johnson’s (JNJ) Unité Janssen Global Services.

Rue de l’État (STT) – State Street a ajouté 3,5% à l’action avant commercialisation après avoir annoncé un accord pour mettre fin à son achat prévu de 3,5 milliards de dollars de l’unité de services aux investisseurs de Brown Brothers Harriman. State Street a cité des difficultés à obtenir l’approbation des régulateurs pour l’accord.

Biogène (BIIB) – Les actions de Biogen ont augmenté de 3,6% dans l’action de précommercialisation après que son partenaire Esai a déclaré qu’il pensait que deux décès dans l’essai de leur médicament expérimental contre la maladie d’Alzheimer ne pouvaient pas être attribués au traitement. Le stock de Biogen a chuté plus tôt dans la semaine lorsque le rapport du deuxième décès a fait surface pour la première fois. Les données de l’essai ont montré que le médicament ralentissait le déclin cognitif mais pouvait comporter un risque d’effets secondaires graves.

NetApp (NTAP) – NetApp a chuté de 10,9 % en précommercialisation sur une prévision plus faible que prévu de la société de cloud computing, qui a annoncé des résultats trimestriels meilleurs que prévu.

Journée de travail (WJOUR) – L’action Workday a bondi de 9,6 % en dehors des heures de négociation après que le fabricant de logiciels de ressources humaines a relevé ses perspectives et annoncé un programme de rachat d’actions. Workday a également annoncé des résultats supérieurs et inférieurs aux attentes pour son dernier trimestre.

Hewlett Packard Entreprise (HPE) – Hewlett Packard Enterprise a gagné 1,9 % sur le pré-marché après que la société d’informatique d’entreprise a annoncé des ventes trimestrielles record et publié de solides prévisions de revenus.