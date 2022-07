Horloges de pitch, limites de décalage, bases plus grandes dans l’avenir de la MLB

LOS ANGELES (AP) – Justin Verlander, Gerrit Cole et le reste des lanceurs des ligues majeures sont susceptibles de regarder par-dessus leurs épaules la saison prochaine – à une horloge de lancement.

Les horloges ont réduit la durée des matchs des ligues mineures d’environ une demi-heure cette année, et les officiels du baseball semblent certains de promouvoir les chronomètres auprès des majors.

«Je pense qu’il en a besoin, évidemment. Et je pense que ça vient quelle que soit l’opposition des joueurs. C’est un peu notre faute », a déclaré Cole des Yankees avant le match des étoiles de mardi. “Nous savions que c’était un problème et son importance et nous ne semblons pas le nettoyer.”

La Major League Baseball envisage également des limites de quart de travail, des bases plus grandes, des restrictions sur les tentatives de retrait et – peut-être en 2024 – une utilisation limitée des arbitres robots pour appeler les balles et les frappes. La nouvelle convention collective comprend un comité de compétition de 11 personnes avec six représentants de la direction, quatre joueurs et un arbitre, et il est habilité à apporter des modifications par vote à la majorité avec un préavis de 45 jours.

Le temps moyen des matchs de neuf manches est passé de 2 heures et 43 minutes en 2003 à 3h13 en 2020 avant de tomber à 3h02 jusqu’à présent cette saison jusqu’au 12 juillet, selon le Elias Sports Bureau. Une expérience d’horloge dans les ligues mineures a réduit la moyenne cette année à 2h37 contre 3h04 à un point similaire pour les matchs sans horloge l’an dernier.

« Au début, je n’y croyais pas. Mais ensuite, nous avons commencé la saison, je me suis dit: “Oh, c’est plutôt bien.” Je l’aime bien. Je pense que c’est plus efficace », a déclaré le manager des Brooklyn Cyclones, Luis Rivera, avant une victoire 9-0 sur Greensboro le 12 juillet qui s’est déroulée en 2:27.

Le temps entre les lancers sans coureurs sur la base varie de 12,6 secondes pour Brent Suter de Milwaukee et Sam Long de San Francisco à 26,6 pour Giovanny Gallegos de St. Louis et 26,0 pour Kenley Jansen d’Atlanta. Avec des coureurs, Tim Hill de San Diego mène à 18,1 et Gallegos (32,1) et Jansen (31,1) sont les plus lents.

La moyenne de la MLB jusqu’à jeudi était de 20,5 secondes sans coureurs et de 27,3 secondes avec des coureurs. Le manager de Boston, Alex Cora, remarque que les commandes fonctionnent plus rapidement que les vétérans.

« Petit à petit, tout ce qu’ils font dans les ligues mineures va affecter leur jeu dans la ligue majeure, ce qui est formidable », a-t-il déclaré.

Longtemps le plus traditionnel des sports professionnels majeurs aux États-Unis, le baseball a adopté la révision vidéo pour les circuits en 2009 et pour un large éventail de décisions d’arbitres en 2014. Les 30 équipes utilisent le dispositif électronique de signalisation de lancer introduit ce printemps.

Une horloge est utilisée cette année dans tous les mineurs : 14 secondes avec les bases vides et 19 avec des coureurs au Triple-A, et 14/18 aux niveaux inférieurs. Le chronomètre commence “lorsque le lanceur est en possession du ballon et que le receveur se trouve dans le cercle de terre entourant le marbre”. De plus, “le frappeur doit être dans la boîte et alerter le lanceur avec au moins neuf secondes restantes.”

“Je ne suis pas opposé à une horloge de pas, mais je pense qu’il faut un laps de temps raisonnable pour ne pas se sentir pressé”, a déclaré Verlander de Houston, deux fois lauréat du prix Cy Young. « Quatorze ans, c’est rapide. J’étais un peu comme sur la clôture à ce sujet, peut-être une horloge de pitch pro, mais ensuite en parlant à quelques gars Triple-A que nous avons eu, ils sentent dans certaines situations qu’ils n’ont même pas assez de temps pour secouer emplacements. Certes, ils n’ont pas PitchCom là-bas.

Le lanceur des Yankees Ryan Weber, qui a passé les deux premiers mois de la saison chez les mineurs, privilégie une horloge mais avec quatre secondes supplémentaires. Il a souligné une balle rapide 3-2 qu’il a lancée à Patrick Dorrian de Norwich le 17 avril qui a mis fin à une batte de neuf lancers avec un flyout. Il craignait une violation qui causerait la balle quatre.

“Si je lance un lancer, attrape la balle, puis fais le tour du sac de colophane, puis quand je monte sur le monticule et que je cherche le signe, il est bas et je dois dire oui à ce lancer,” Weber a rappelé. «Je viens de le groover. J’ai senti que j’étais obligé de lancer.

Les violations sont passées de 1,73 par match au cours de la semaine d’ouverture à 0,52 lors de la semaine 11.

L’objectif de la MLB est d’éliminer les temps morts, ces tics chronophages tels que Nomar Garciaparra tapant des orteils et ajustant les gants de frappeur entre les lancers.

“C’est quelque chose auquel il faut du temps pour s’habituer, mais je pense que dans l’ensemble, l’impact sur le rythme du match a été bon”, a déclaré Matt Carpenter des Yankees, qui a passé le mois d’avril au Triple-A avec Round Rock.

Les lanceurs des ligues mineures ont également été limités à ce que les règlements appellent «deux désengagements par apparition au marbre» ​​avec des coureurs activés – tentatives de retrait ou sortie du coureur. Une troisième tentative infructueuse se traduit par un blocage automatique.

Les bases ont été augmentées de 15 à 18 pouces carrés, favorisant la sécurité – les joueurs de premier but sont moins susceptibles de se faire marcher dessus – mais augmentant également les bases volées et l’attaque avec une distance légèrement réduite.

Les quarts de travail ont été limités toute la saison au Double-A et à la Classe A, où les équipes doivent avoir quatre joueurs sur le terrain, dont deux de chaque côté du deuxième but. La Florida State League ajoute une restriction supplémentaire à partir du 22 juillet en traçant des lignes à la craie en forme de tarte de la deuxième base à l’herbe du champ extérieur, interdisant aux joueurs de champ intérieur de la zone marquée avant le terrain.

L’utilisation des décalages a explosé au cours de la dernière décennie, passant de 2 357 fois sur des balles frappées en jeu en 2011 à 28 130 en 2016 et 59 063 l’année dernière, selon Sports Info Solutions. Les changements sont en cours pour 71 000 cette année.

Il y a eu une baisse correspondante de la moyenne au bâton de la grande ligue de 0,269 en 2006 à 0,255 en 2011 à 0,242 cette saison, en passe d’être la plus basse depuis 1967 – avant que la hauteur du monticule ne soit réduite.

“J’aime principalement le bio”, a déclaré l’ancien directeur des Rays, Cubs and Angels, Joe Maddon. “Si nous devons légiférer pour que notre jeu devienne meilleur, je mettrais tous les joueurs de champ intérieur sur la terre, mais j’en autoriserais toujours trois d’un côté.”

Les tests d’interdiction de décalage sont difficiles à interpréter, étant donné qu’il y a beaucoup moins de données changeantes et défensives chez les mineurs.

La MLB pilote également un système automatisé de frappe de balle chez les mineurs, qui pourrait atteindre les majors dès 2024. La définition de la zone de frappe informatique est toujours en cours d’élaboration.

Les arbitres des grandes ligues sont très critiqués à une époque où les caméras vidéo à grande vitesse analysent chaque terrain. Jeremie Rehak et Pat Hoberg ont été les arbitres de plaque les plus précis cette saison à 95,6% corrects, selon UmpireScorecards.com. Parmi les arbitres qui ont travaillé plus d’un match en appelant balles et frappes, Andy Fletcher (91,4%) et CB Bucknor (91,7%) ont été les moins précis.

Un test dans la classe A de la Florida State League utilise les robots umps dans les deux premiers matchs de chaque série, puis a une balle d’appel humaine et frappe dans le jeu restant avec un système de défi. Chaque équipe reçoit trois défis et conserve son défi en cas de succès. Seul le lanceur, le receveur ou le frappeur peut faire appel, contrairement au système de défi de relecture de la MLB, dans lequel un manager dispose généralement de 20 secondes pour contester un appel, ce qui laisse le temps au personnel de la salle vidéo de l’équipe de faire une recommandation.

“J’adore ça”, a déclaré Verlander à propos du système de défi balle / frappe. “Ces gars-là reçoivent beaucoup de critiques, mais ils ont l’un des emplois les plus difficiles au monde. Nous lançons à 100 mph, entaillant les virages. Si j’étais arbitre, j’aime ça : ‘Oh, tu penses que tu es meilleur que moi ? Faites-en appel et renseignez-vous. Je pense que c’est un va-et-vient amusant.

Les décisions incombent au comité technique, qui comprend les joueurs Jack Flaherty, Tyler Glasnow, Whit Merrifield et Austin Slater, l’arbitre Bill Miller et six officiels de l’équipe.

La MLB espère que des matchs plus rapides seront plus attrayants pour les fans alors qu’elle tente de reconstruire la fréquentation après la pandémie. Le directeur général des Cyclones, Kevin Mahoney, a déclaré que les équipes des ligues mineures n’avaient pas connu de baisse des ventes de concessions.

«Nous avions l’habitude de remarquer qu’à 9h30, les fans se levaient comme des blocs de 10, 12, 14 à la fois de différentes sections et partaient. Et j’avais l’habitude de penser, pourquoi tout le monde part à la septième manche? dit Mahoney. “Maintenant, la plupart des soirs, nous sommes dans la neuvième manche à 21h30 et ils ne partent pas parce que le match est presque terminé.”

___

Plus d’AP MLB : https://apnews.com/hub/MLB et https://twitter.com/AP_Sports

Ronald Blum, l’Associated Press