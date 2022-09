La MLB a approuvé plusieurs changements de règles pour la saison 2023 qui visent à accélérer le rythme de jeu et à accroître la sécurité dans les jeux, selon un vendredi rsortie de la ligue.

La ligue introduira des horloges qui limitent le temps entre les frappeurs et entre les lancers, limitent les changements défensifs et augmentent la taille des buts la saison prochaine.

L’annonce est intervenue après des informations selon lesquelles la ligue a a eu du mal à attirer une fréquentation supérieure aux niveaux pré-pandémiques. La MLB cherche également à élargir son audience grâce au streaming, comme avec son accord avec Apple TV+.

Les changements de règles de ces dernières années ont été conçus de la même manière pour augmenter l’intrigue du jeu, comme commencer chaque manche supplémentaire avec un homme sur la base.

Les nouvelles règles incluent une minuterie de 30 secondes pour accélérer le temps entre les frappeurs. Les lanceurs auront 15 secondes entre les lancers lorsque les bases sont vides, mais, avec les coureurs sur les bases, ce temps passera à 20 secondes.

Si un lanceur enfreint le chronomètre, il se verra attribuer une balle automatique. Si un frappeur viole la limite, il se verra facturer une frappe automatique.

Le changement de règle de décalage défensif est une tentative d’augmenter la moyenne au bâton sur les balles mises en jeu, en particulier des frappeurs qui ont tendance à frapper principalement d’un côté du terrain. La règle maintient les quatre joueurs de champ intérieur dans le champ intérieur et les empêche de changer de côté. La limite devrait permettre une action plus offensive et forcer les défenses à faire des jeux plus athlétiques.

MLB augmente également la taille des bases de 15 pouces carrés à 18 pouces carrés. Cela donne aux joueurs de champ intérieur plus de distance entre eux et les coureurs de base, dans le but de réduire les collisions.

Le changement réduit également la distance de base à base de 4,5 pouces.