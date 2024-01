Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Le monde reste le plus proche qu’il ait jamais été de l’heure symbolique de l’apocalypse, avec l’horloge de la fin du monde réglée une fois de plus à « minuit » 90 secondes pour 2024. Les guerres au Moyen-Orient, en Ukraine, l’escalade de la crise climatique et l’essor de l’intelligence artificielle font partie des menaces qui continuent de mettre l’existence humaine sous pression, selon les personnes qui dirigent l’horloge.

L’horloge, utilisée depuis sept décennies, a été créée par le Bulletin of the Atomic Scientists en 1947 au milieu des tensions nucléaires de la Guerre froide – et est considérée comme « un indicateur universellement reconnu de la vulnérabilité du monde à une catastrophe mondiale causée par les technologies artificielles ». », a déclaré le groupe mardi.

« Ne vous y trompez pas : réinitialiser l’horloge à 90 secondes avant minuit n’est pas une indication que le monde est stable. Bien au contraire », a déclaré la PDG Rachel Bronson dans un communiqué. déclarationun an après la guerre russe en Ukraine, les mêmes prévisions désastreuses ont été formulées pour 2023. « Il est urgent que les gouvernements et les communautés du monde entier agissent. »

Le Bulletin of the Atomic Scientists a une fois de plus réglé l’horloge symbolique de la fin du monde à minuit moins 90 secondes le 23 janvier, le plus proche de l’Armageddon depuis 1947. (Vidéo : Jackson Barton/The Washington Post)

Qu’est-ce que l’horloge de la fin du monde ? Voici ce qu’il faut savoir

L’organisation à but non lucratif basée à Chicago s’est concentrée cette année en partie sur l’essor de l’IA, déclarant dans un communiqué déclaration que des chatbots sophistiqués tels que ChatGPT « ont amené certains experts respectés à exprimer leurs inquiétudes quant aux risques existentiels découlant de nouveaux progrès rapides dans le domaine ». Il appelle à une plus grande gouvernance mondiale de ce qu’il appelle une « technologie de rupture ».

Il a également déclaré que l’IA avait « un grand potentiel pour amplifier la désinformation et corrompre l’environnement informationnel dont dépend la démocratie », ainsi qu’exacerber la désinformation sur des sujets tels que les risques nucléaires, les pandémies et le changement climatique.

« Les utilisations militaires de l’IA s’accélèrent », ajoute-t-il. « L’IA est déjà largement utilisée dans les domaines du renseignement, de la surveillance, de la reconnaissance, de la simulation et de la formation. Les armes autonomes mortelles, qui identifient et détruisent des cibles sans intervention humaine, sont particulièrement préoccupantes.

Le créateur de ChatGPT, OpenAI, appelle à une réglementation de l’IA et met en garde contre un « risque existentiel »

Parmi les autres menaces citées par les scientifiques atomiques figurent la détérioration des accords de réduction des armes nucléaires ainsi que les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient. La guerre entre Israël et Gaza a fait des dizaines de milliers de morts, selon les autorités des deux endroits, et le conflit menace de s’étendre à la région.

La Terre a également connu son année la plus chaude jamais enregistrée en 2023, ainsi que des inondations dévastatrices, des incendies de forêt et des conditions météorologiques extrêmes affectant des millions de personnes dans le monde, a-t-il ajouté, ce qui a contribué à sa décision.

L’ancien gouverneur de Californie et président exécutif du Bulletin of the Atomic Scientists, Jerry Brown, compare la situation à celle du malheureux navire Titanic.

« Les dirigeants conduisent le monde vers une catastrophe – davantage de bombes nucléaires, d’importantes émissions de carbone, des agents pathogènes dangereux et l’intelligence artificielle », a déclaré Brown. « Seules les grandes puissances comme la Chine, l’Amérique et la Russie peuvent nous faire reculer. Malgré de profonds antagonismes, ils doivent coopérer – sinon nous sommes condamnés. Le Bulletin prend la décision annuelle en consultation avec son conseil de sponsors, qui comprend plusieurs lauréats du prix Nobel.

L’horloge a été réglée à minuit moins deux minutes en 2019 et à minuit moins 100 secondes en 2022. C’était le plus éloigné de « minuit » en 1991, lorsqu’il a été remonté à 17 minutes après la fin officielle de la guerre froide.

L’éducateur scientifique Bill Nye, qui a participé à l’annonce de 2024, a déclaré qu’il était « temps d’agir ».

« Depuis des décennies, les scientifiques nous mettent en garde contre les dangers auxquels l’humanité est confrontée. Nous pourrions être confrontés à une catastrophe si nous ne gérons pas mieux les technologies que nous avons créées », a déclaré Nye.

Certains ont critiqué l’horloge comme étant alarmiste ou ont remis en question son utilité. Dans un essai 2015un chercheur de l’Université d’Oxford en matière de risques catastrophiques mondiaux a mis en doute l’horloge en tant que mesure du « risque réel », écrivant qu’elle reflétait davantage le « fort sentiment d’urgence » concernant les risques au sein de l’équipe qui la gère.

Le groupe a déclaré qu’il y avait toujours un espoir d’éviter le désespoir. « L’horloge pourrait revenir en arrière », indique le Bulletin. Il a ajouté qu’il se sentait particulièrement « inspiré de voir les jeunes générations mener la charge ».