Horizon Zero Dawn Remastered classé pour PS5 et PC

La série de remasters de Sony devrait se poursuivre avec la sortie de Horizon Zero Dawn Remastered pour PlayStation 5 et PC.

La confirmation vient d’une classification ESRB pour le jeu non annoncé, dont la rumeur disait qu’il était en préparation après que Sony ait retiré Horizon Zero Dawn du PS Plus plus tôt cette année.

La note, toujours en vie au moment de la publication de cet articlelit:

Il s’agit d’un jeu d’action/jeu de rôle dans lequel les joueurs incarnent un chasseur (Aloy) survivant dans un monde post-apocalyptique. Les joueurs guident Aloy alors qu’elle apprend à chasser des créatures robotiques et des animaux dans la nature. Aloy utilise des flèches, des lances et des pièges explosifs pour blesser et tuer des machines, des sangliers et des ennemis humains occasionnels. Les animaux et les humains émettent de petites bouffées de sang rouge lorsqu’ils sont touchés ; une séquence montre un camp abandonné avec de grandes taches de sang sur les rochers et les arbres. Le jeu contient une brève référence à du contenu sexuel (par exemple, « Dix-huit mois de travaux forcés en échange de trente ans passés à flâner à Elysium à regarder du porno ? »). Dans les fichiers texte/audio, les personnages font parfois référence à des drogues fictives, à des overdoses et à la drogue : « …je n’ai même pas encore terminé le collège et je suis déjà toxicomane » ; « …je suis tombé sur un dealer qui vendait du Razorwing pour huit dollars la pilule » ; « Je passais quelques jours à me défoncer, puis je faisais une overdose sous Overcast. » Le mot « merde » apparaît dans le texte/dialogue.

Horizon Zero Dawn est un jeu de rôle d’action de Guerrilla Games sorti en 2017 sur PlayStation 4 puis sur PC en 2020. Il met en scène Aloy qui combat des machines dinosaures dans un monde post-apocalyptique. Horizon Zero Dawn est l’un des jeux PlayStation Studios les plus vendus de tous les temps, avec plus de 24 millions d’unités écoulées depuis son lancement.

Ce remaster va certainement déclencher un débat houleux sur sa nécessité, non seulement parce qu’Horizon Zero Dawn reste l’un des jeux PlayStation les plus impressionnants du moment, mais aussi parce qu’il a reçu une mise à jour PS5 en 2021 qui a ajouté un mode 60 images par seconde et une résolution en damier 4K. L’annonce de la sortie imminente du remaster intervient avant le lancement de la PS5 Pro en novembre. Guerrilla pourrait mettre à jour Horizon Zero Dawn dans le cadre de la sortie de cette console.

C’est une période chargée pour la série Horizon. Le spin-off LEGO Horizon Adventures sortira plus tard cette année, et Guerrilla travaille toujours sur un jeu Horizon multijoueur.

