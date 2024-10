Horizon Zero Dawn Remaster ajoute « considérablement » plus de PNJ pour rendre les villes plus vivantes en plus d’autres améliorations

Horizon : Zero Dawn a été développé par Guerrilla Games, et ils travaillent également sur son remaster. Mais aujourd’hui, Nixxes, co-développeur du remaster, s’est mis sous les projecteurs sur le blog PlayStation pour souligner un certain nombre d’améliorations que nous verrons dans le remaster, notamment l’ajout de nombreux nouveaux PNJ.

Le poste décompose un certain nombre de mises à jour du jeudont le plus notable est peut-être qu’Horizon Zero Dawn Remastered « augmentera considérablement le nombre de personnages non-joueurs ». Cela ne signifie pas plus de quêtes ou d’histoire, mais cela signifie que les villages et les camps auront plus de gens qui se promèneront et s’occuperont de leurs affaires. Brian van Nunen, concepteur de jeux techniques senior chez Nixxes, a offert plus de détails et ce que je trouve être un délicieux exemple de ceci :

Créer le jeu pour PS5 nous a permis d’exploiter la quantité accrue de mémoire disponible, ce qui nous a permis d’augmenter considérablement le nombre de personnages non-joueurs », a-t-il déclaré. « Nous avons ajouté beaucoup plus d’endroits où les PNJ peuvent se tenir debout, s’asseoir, travailler et accomplir leurs tâches. besoins. Nous leur avons donné des horaires plus variés pour augmenter la mobilité et la vivacité dans les différents domaines. Nous avons également essayé d’utiliser de manière créative les animations existantes. Par exemple, il y a maintenant une femme qui nourrit des oies au puits de Meridian, réutilisant une animation de semis existante. De plus, sur le pont menant à Meridian, nous avons fait des progrès significatifs en termes d’amélioration de l’atmosphère et du sentiment d’activité.

Écoutons-le pour nourrir les oies !

L’augmentation du nombre de PNJ n’est pas le seul changement que les joueurs verront. Le blog explique également en détail comment le feuillage est remanié pour être plus dense, plus réaliste et plus proche du concept art original. Le terrain est également mis à jour, y compris la neige et le sable qui bougent lorsqu’ils sont perturbés. C’était une fonctionnalité de l’extension Frozen Wilds, mais dans le remaster, nous la verrons ailleurs.

En plus de ces améliorations, Horizon Zero Dawn Remastered bénéficie de 10 heures supplémentaires de données de capture de mouvement pour divers personnages, ce qui, selon Nixxes, rendra les conversations plus vivantes et plus proches de celles de Forbidden West. Mark Bazelmans, artiste technique senior, a une explication vraiment fascinante sur la façon dont toutes ces données ont été incorporées dans le jeu massif :

Horizon Zero Dawn compte près de 300 conversations et bien plus de 3 100 options de dialogue. Nous devions donc trouver un moyen d’intégrer facilement ce grand nombre d’animations mises à jour dans les conversations », a-t-il déclaré. « Nous avons créé un outil avec Python pour traiter les près de 2 500 fichiers mocap fournis par Guerrilla pour remplacer l’animation originale dans les conversations, en supprimant les événements obsolètes et en les remplaçant par le mocap et la configuration.

Nous nous sommes ensuite concentrés sur la création d’un pipeline dans Maya permettant à nos animateurs de charger, éditer et réexporter facilement les fichiers mocap individuels pour toute autre modification nécessaire, telle que l’animation des doigts, les commentaires sur la direction artistique et les correctifs. Les animateurs pouvaient sélectionner l’option de conversation et de dialogue ultérieur dans une liste qui créait la scène à partir de zéro, ou simplement l’ouvrir si elle existait déjà. Notre outil a référencé les personnages et importé l’audio des dialogues, afin que les animateurs puissent mieux chronométrer le mouvement et créer les coupes et la mise en page de la caméra. Plus tard, nous avons étendu ce pipeline pour inclure également les animations existantes pour les conversations et les cinématiques, car certaines d’entre elles nécessitaient également des modifications. Nos animateurs pourraient ensuite accéder au moteur DECIMA de Guerrilla et modifier ou modifier la conversation mise à jour.

Et il y a plus. Le billet de blog explique en détail comment l’éclairage a été amélioré, à la fois mondial et cinématographique, et comment les modèles de personnages ont été mis à jour pour avoir plus de détails sur les cheveux, la peau et les tenues. Aloy a du duvet de pêche, et apparemment, vous pouvez le voir. Et alors qu’avant, seule Aloy réagissait à l’environnement et à la météo, désormais, elle et ses compagnons réagissent lorsqu’il fait trop chaud ou trop froid.

Captures d’écran d’Horizon Zero Dawn Remastered – État des lieux de septembre 2024

Si vous êtes malade des explications fascinantes et approfondies sur le fonctionnement du développement de jeux, ce blog décrit en détail le fonctionnement de certains de ces éléments avec des citations d’un certain nombre de développeurs Nixxes. Voici à nouveau le lien pour tout lire.

Horizon Zero Dawn Remasterisé le 31 octobre pour PS5 et PC.

Rebekah Valentine est journaliste principale pour l’IGN. Vous pouvez trouver sa publication sur BlueSky @duckvalentine.bsky.social. Vous avez un conseil d’histoire ? Envoyez-le à [email protected].