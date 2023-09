Horizon Worlds de Meta se dirige vers le mobile et le Web

Bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent voir ce qu’est Meta Mondes Horizon est sur le point mais n’a pas voulu en acheter un Casque Oculus Quest: La plateforme arrive bientôt sur mobile et web. Meta, la société mère de Facebook, dit jeudi que les gens pourront accéder à Horizon Worlds via l’application mobile Meta Quest et n’importe quel navigateur Web Dans les mois à venir.

« Le métaverse devrait être accessible à tous, quel que soit l’appareil utilisé », a déclaré Meta dans un communiqué de presse. « Amener Worlds sur davantage de surfaces est une étape vers la concrétisation de cette vision et l’ouverture de l’expérience à davantage de personnes. »

Meta a déclaré qu’un petit nombre de personnes peuvent accéder au Super grondement monde via Android Application Meta Quest maintenant. Meta a également déclaré qu’une application iOS serait disponible dans les prochaines semaines. La version Web de la plateforme est désormais en accès anticipé et vous pouvez vous inscrire sur la liste d’attente.

« L’accès anticipé sera déployé progressivement auprès d’un plus grand nombre de personnes à mesure que nous recueillons des commentaires et faisons évoluer l’expérience », a déclaré Meta.

Meta a également déclaré que davantage de mondes arriveraient sur la plateforme au cours des prochains mois.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter comment Meta a réorganisé Horizon Worlds pour un public plus jeune et pourquoi certains sénateurs ont dit que Meta ne devrait pas ouvrir le métaverse aux adolescents.

Meta devrait lancer cet automne son prochain casque de réalité virtuelle, le Meta Quest 3.