Horizon Therapeutics, Coupa Software, Rivian et plus

Jetez un œil à certains des plus grands déménageurs du pré-marché :

Horizon Thérapeutique (HZNP) – Les actions du fabricant de médicaments ont bondi de 14,7 % en précommercialisation après avoir accepté d’être rachetées par Amgen (AMGN) pour 116,50 $ par action en espèces, la transaction étant évaluée à 27,8 milliards de dollars. Les actions d’Amgen ont chuté de 2,6%.

Logiciel Coupa (COUP) – La société de capital-investissement Thoma Bravo a accepté d’acheter Coupa, un spécialiste des logiciels de gestion des dépenses des entreprises. L’accord vaut 8 milliards de dollars, soit 81 dollars par action en espèces. Les actions Coupa ont grimpé de 21,6% dans les échanges avant commercialisation.

Rivien (RIVN) – Le constructeur de véhicules électriques a interrompu les discussions avec Mercedes-Benz sur une coentreprise prévue pour construire des fourgonnettes électriques en Europe. Cette décision fait partie des efforts de Rivian pour être plus prudents dans ses dépenses de trésorerie face à la hausse des taux d’intérêt et aux préoccupations économiques. Rivian a chuté de 2,5% dans l’action de précommercialisation.

Weber (WEBR) – Le fabricant de grillades et d’autres produits de cuisine en plein air a accepté d’être privatisé par BDT Capital Partners pour 2,32 milliards de dollars en espèces, soit 8,05 dollars par action. Les actions Weber ont clôturé vendredi à 6,50 $.

Accenture (ACN) – Accenture a chuté de 1,7 % en précommercialisation après que Piper Sandler a rétrogradé l’action de la société de conseil de « sous-pondérée » à « neutre ». L’entreprise s’attend à ce qu’Accenture soit impacté négativement par des dépenses plus prudentes en 2023 dans le secteur de la technologie.

Sous protection (UAA) – Under Armour a bondi de 2,8 % dans les échanges avant commercialisation suite à une mise à niveau de Stifel pour « acheter » à partir de « conserver ». Stifel a fait l’éloge de la gestion des stocks du fabricant de vêtements de sport, qui, selon lui, donne à l’entreprise une meilleure certitude en matière de marge bénéficiaire.

Meilleur achat (BBY) – Le stock du détaillant d’électronique a augmenté de 1,6% dans le pré-marché après que Goldman Sachs l’ait mis à niveau de “neutre” à “vendre”. C’est parmi les actions de détail que Goldman estime avoir la capacité de maintenir les prix à mesure que l’inflation se modère et de gagner des parts de marché.

Écart (GPS), Tapisserie (TPR), Levi Strauss (LEVI) – Goldman Sachs a mis à niveau Gap et Tapestry pour “acheter” de “neutre” tandis que Levi Strauss a rétrogradé “neutre” de “acheter”. Goldman a déclaré que ses décisions étaient basées sur les entreprises qui peuvent prospérer dans une atmosphère qui verra les consommateurs devenir plus exigeants avec leurs dépenses vestimentaires. Gap a gagné 2,7 % en précommercialisation, Tapestry en hausse de 2 % et Levi Strauss en baisse de 1,2 %.

Brinker International (EAT) – L’action du restaurateur a chuté de 3,7% après que Goldman l’ait rétrogradée à “vendre” de “neutre”. Goldman s’est dit prudemment optimiste quant aux résultats à long terme des efforts de l’entreprise pour redresser sa chaîne Chili’s, mais pense que 2023 sera agitée en termes de ventes et de marges bénéficiaires.