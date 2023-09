Horizon Technology Finance Management élargit son équipe d’origination

FARMINGTON, Connecticut., 18 septembre 2023 /PRNewswire/ — Horizon Technology Finance Management LLC (« Horizon »), le gestionnaire et conseiller en investissement d’Horizon Technology Finance Corporation (NASDAQ : HRZN) et une filiale de Monroe Capital, a annoncé aujourd’hui avoir embauché Paul A. D’Agrosa au poste de vice-président du développement commercial. Horizon souscrit et gère des prêts garantis accordés à des entreprises des secteurs de la technologie, des sciences de la vie, de l’information et des services de santé et du développement durable.

Paul est basé à Denver et sera responsable de diriger la prospection et l’octroi de prêts à risque d’Horizon sur les marchés des sciences de la vie et des services d’information sur les soins de santé dans le sud-ouest des États-Unis.

Paul travaillait auparavant pour la Silicon Valley Bank, où il dirigeait les efforts de gestion des relations entre les entreprises des sciences de la vie dans le sud-ouest des États-Unis et était responsable, entre autres, de la génération de nouvelles affaires et de l’octroi de prêts à risque. Paul est titulaire d’un BSBA en Finance du Université de Denver École de commerce Daniels.

« Nous sommes très heureux que Paul se joigne à l’équipe d’Horizon. La décennie d’expérience de Paul dans le domaine des prêts à risque, ainsi que ses solides relations avec la communauté des sciences de la vie, ajouteront immédiatement de la valeur à Horizon », a déclaré Gérald A. Michaud, président d’Horizon. « Nous sommes impatients de tirer parti de l’expertise de Paul pour renforcer davantage la position de leader d’Horizon en tant que partenaire financier des entreprises des sciences de la vie et des soins de santé.

À propos de Horizon Technology Finance Management LLC

Horizon Technology Finance Management, une filiale de Monroe Capital, est un conseiller en investissement enregistré qui souscrit et gère des prêts garantis à des sociétés financées par du capital-risque dans les secteurs de la technologie, des sciences de la vie, de l’information et des services de santé et du développement durable, et est le conseiller externe d’Horizon. Société de financement technologique (NASDAQ : HRZN). L’objectif d’investissement d’Horizon est de maximiser les rendements de ses portefeuilles d’investissement en générant un revenu courant à partir de ses investissements dans la dette et une appréciation du capital à partir des bons de souscription reçus lors de la réalisation de ces investissements dans la dette. Horizon a son siège à Farmington, Connecticutavec un bureau régional à Pleasanton, Californieet des professionnels de l’investissement situés partout aux États-Unis. Monroe Capital est un 17 milliards de dollars société de gestion d’actifs spécialisée dans les marchés du crédit privé à travers diverses stratégies, notamment les prêts directs, le financement technologique, la dette à risque, le crédit opportuniste et structuré, l’immobilier et les actions. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.horizontechfinance.com.

