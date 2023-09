Horizon Technology Finance Management ajoute D’Agrosa à son équipe d’origination – Actualités

Horizon Technology Finance Management (« Horizon »), le gestionnaire et conseiller en investissement de Société de financement technologique Horizon et filiale de Monroe Capital, a embauché Paul A. D’Agrosa au poste de vice-président du développement commercial. Horizon souscrit et gère des prêts garantis accordés à des entreprises des secteurs de la technologie, des sciences de la vie, de l’information et des services de santé et du développement durable.

D’Agrosa est basé à Denver et sera responsable de diriger la prospection et l’octroi de prêts à risque d’Horizon sur les marchés des sciences de la vie et des services d’information sur les soins de santé dans le sud-ouest des États-Unis.

D’Agrosa travaillait auparavant à la Silicon Valley Bank, où il dirigeait les efforts de gestion des relations entre les entreprises des sciences de la vie dans le sud-ouest des États-Unis et était responsable, entre autres choses, de la génération de nouvelles affaires et de l’octroi de prêts à risque. Paul est titulaire d’un BSBA en finance de la Daniels School of Business de l’Université de Denver.

« Nous sommes très heureux que Paul se joigne à l’équipe d’Horizon. La décennie d’expérience de Paul dans le domaine des prêts à risque, ainsi que ses solides relations avec la communauté des sciences de la vie, ajouteront immédiatement de la valeur à Horizon », a déclaré Gerald A. Michaud, président. d’Horizon. « Nous sommes impatients de tirer parti de l’expertise de Paul pour renforcer davantage la position de leader d’Horizon en tant que partenaire financier des entreprises des sciences de la vie et des soins de santé.