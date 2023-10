Horizon Technology Finance accorde un prêt à capital-risque de 40 millions de dollars à Elligo Health Research

FARMINGTON, Connecticut., 2 octobre2023 /PRNewswire/ — Horizon Technology Finance Corporation (NASDAQ : HRZN) (« Horizon »), une société financière spécialisée de premier plan qui fournit des capitaux sous forme de prêts garantis à des sociétés soutenues par du capital-risque dans les secteurs de la technologie, des sciences de la vie, de l’information et des services de santé et du développement durable, a annoncé aujourd’hui avoir fourni un 40 millions de dollars facilité de prêt à risque à Elligo Health Research®Inc. (« Elligo »), dont 25 millions de dollars a été initialement financé.

Elligo révolutionne la recherche clinique avec sa plateforme technologique innovante, qui permet aux clients d’utiliser de manière transparente des sites d’essais cliniques non traditionnels, augmentant ainsi considérablement l’accès des clients à des participants inexploités aux essais. Ses solutions de recrutement d’essais cliniques et d’automatisation des flux de travail basées sur les données optimisent et rationalisent les flux de travail, tout en offrant aux utilisateurs un réseau intégré et diversifié de sites d’essais cliniques pertinents, de patients et de leurs propres médecins avec lesquels interagir. Elligo est soutenu par des investisseurs de premier plan, notamment Morgan Stanley, Ally Bridge Group, Norwest Venture Partners, Piper Sandler, Noro-Moseley Partners et Hatteras Venture Partners. La société utilisera le produit du prêt à des fins de croissance générale et de fonds de roulement.

« La technologie de pointe d’Elligo a le potentiel de résoudre le problème d’accessibilité des patients qui a toujours eu un impact sur le marché des essais cliniques », a déclaré Gérald A. Michaud, président d’Horizon. « Avec plus de 95 % des médecins et des patients ne pouvant pas participer aux essais cliniques, la plateforme d’Elligo présente une opportunité incontournable d’accélérer la recherche clinique, ce qui constitue une victoire pour l’ensemble de l’écosystème de la santé. Nous sommes heureux de soutenir Elligo dans ses efforts continus pour améliorer le système d’essais cliniques.

« Nous sommes ravis de bénéficier du soutien d’Horizon alors que nous continuons à faire de grands progrès dans l’amélioration de notre modèle d’engagement adaptatif », a déclaré John Potthoff, Ph.D., fondateur et PDG d’Elligo. « Notre fonctionnalité unique d’automatisation du flux de travail, IntElligo®en tandem avec les capacités de données d’Elligo, nous permet de faciliter l’accès à davantage de patients et à des essais plus efficaces et plus rentables, accélérant ainsi la mise sur le marché de nouveaux traitements et dispositifs, ce qui est essentiel à l’amélioration des soins de santé pour tous.

À propos d’Horizon Technology Finance

Horizon Technology Finance Corporation (NASDAQ : HRZN), géré en externe par Horizon Technology Finance Management LLC, une filiale de Monroe Capital, est une société financière spécialisée de premier plan qui fournit des capitaux sous forme de prêts garantis à des sociétés soutenues par du capital-risque dans les domaines de la technologie, des sciences de la vie, de l’information et des services de santé, et industries durables. L’objectif d’investissement d’Horizon est de maximiser le rendement de son portefeuille d’investissement en générant un revenu courant à partir des investissements en dette qu’il effectue et une plus-value en capital à partir des bons de souscription qu’il reçoit lors de ces investissements en dette. Horizon a son siège à Farmington, Connecticutavec un bureau régional à Pleasanton, Californieet des professionnels de l’investissement situés partout aux États-Unis. Monroe Capital est un 17 milliards de dollars société de gestion d’actifs spécialisée dans les marchés du crédit privé à travers diverses stratégies, notamment les prêts directs, le financement technologique, la dette à risque, le crédit opportuniste et structuré, l’immobilier et les actions. Pour en savoir plus, veuillez visiter horizontechfinance.com.

À propos de la recherche en santé Elligo®

Recherche en santé Elligo accélère les essais cliniques grâce à un accès direct à des patients connus et diversifiés provenant de plus de 115 hôpitaux et systèmes de santé majeurs, 200 sites de soins de santé et 100 sites de recherche, en exploitant les données DSE et en utilisant notre technologie exclusive IntElligo. Notre patienteSélectionner® Ce modèle engage notre réseau de réseaux pour optimiser l’intersection des soins de santé et de la recherche et amener davantage de patients à faire de la recherche clinique une option de soins. Le site d’ElligoSélectionner Le modèle et les services de partenaires de recherche permettent aux sites de participer de manière transparente aux essais, faisant ainsi progresser le développement de nouveaux produits pharmaceutiques, biotechnologiques, de dispositifs médicaux et de produits de diagnostic.

Énoncés prospectifs

Les déclarations incluses dans le présent communiqué peuvent constituer des « déclarations prospectives » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations autres que les déclarations de faits historiques incluses dans ce communiqué de presse peuvent constituer des déclarations prospectives et ne constituent pas des garanties de performances futures. conditions ou résultats et impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux des déclarations prospectives en raison d’un certain nombre de facteurs, y compris ceux décrits de temps à autre dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission. Horizon n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent document. Toutes les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de ce communiqué de presse.

SOURCE Horizon Technology Finance Corporation