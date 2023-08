Horizon House of Illinois Valley recueille un record de 126 000 $ dans le cadre d’une campagne – Shaw Local

Horizon House d’Illinois Valley, Inc. au Pérou a récemment terminé sa campagne annuelle Road to Independence et a dépassé son objectif de 110 000 $ avec un total record de 126 000 $.

Jeff Ellis, président de La Salle State Bank, a été président de la campagne Road to Independence de cette année. Ellis est bénévole pour Horizon House depuis de nombreuses années. Il a siégé au conseil d’administration et a été bénévole pour la campagne Road to Independence depuis ses débuts il y a près de 20 ans.

La campagne a débuté en mars lorsque près de 40 bénévoles de la campagne ont récupéré leurs paquets de campagne et ont commencé à contacter et à rencontrer d’anciens donateurs et dirigeants communautaires pour demander leur soutien à Horizon House.

« Nous avons eu un leadership de campagne très fort avec Jeff Ellis présidant la campagne », a déclaré Carol Fesco, directrice du développement pour Horizon House. « Il a dirigé une équipe de 40 bénévoles dont beaucoup font du bénévolat depuis des années. Nous avons la chance d’avoir autant de bénévoles de retour qui connaissent l’agence et croient en ce que nous faisons. Ils démontrent leur engagement en attirant de nouveaux donateurs, en établissant de multiples contacts avec d’anciens supporters et en donnant l’exemple en contribuant eux-mêmes.

« La communauté sait que Horizon House fait un excellent travail en offrant des opportunités et un soutien aux personnes handicapées », a déclaré Ellis. « Ils reconnaissent l’importance de ce qu’ils essaient d’accomplir et sont fiers de soutenir une organisation locale solide qui fournit un service très précieux à notre communauté. »

Horizon House est une organisation à but non lucratif qui fournit des services et un soutien aux personnes handicapées et à leurs familles. L’agence s’engage à découvrir, autonomiser et soutenir les opportunités pour les personnes handicapées de réaliser leurs espoirs et leurs désirs dans la communauté. Horizon House a déclaré qu’elle écoute les personnes qu’elle soutient, apprend d’elles et laisse leurs besoins et leurs désirs guider leurs services.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Horizon House ou sur le chemin de l’indépendance, contactez Carol Fesco au 815-223-4488, ext. 102.