Horizon House au Pérou conclut un accord avec le syndicat pour une augmentation de salaire – Shaw Local

Après que les employés d’Horizon House ont organisé un piquet d’information jeudi au Pérou pour des salaires plus élevés, un accord entre l’organisation et les travailleurs a été conclu.

Selon une déclaration de la PDG Michelle Rich, Horizon House et le syndicat des travailleurs ont négocié des conditions fructueuses. L’accord comprend des augmentations de salaire de base et toute répercussion sur les augmentations accordées par le biais du budget de l’État.

Les détails spécifiques de l’accord n’ont pas encore été publiés. Le syndicat partage des informations avec ses membres et ratifie le contrat.

Les employés d’Horizon House font partie de la section locale 1555 de l’AFSCME. La représentante syndicale Lori Laidlaw, qui a rencontré Rich au cours des négociations contractuelles, a déclaré que les travailleurs étaient satisfaits du résultat.

« C’est très favorable et cela a été ratifié à une écrasante majorité », a déclaré la représentante syndicale Lori Laidlaw. “Les travailleurs se sont unis en tant que syndicat et ils se sont levés et ils se sont battus et ils ont gagné, et c’est ce qui se passe lorsque vous vous unissez et parlez d’une même voix.”

Horizon House est une organisation à but non lucratif financée à 91% par l’État qui fournit des services de soutien aux adultes handicapés. De nombreux travailleurs qui ont participé à la manifestation de jeudi sont des professionnels de soutien direct pour Horizon House au Pérou, La Salle, Mendota et Spring Valley. Les DSP travaillent à domicile et dans des programmes de jour pour répondre aux besoins quotidiens et soutenir les adultes handicapés.

“Horizon House apprécie ses professionnels de soutien direct qui fournissent des services et des soutiens essentiels qui font avancer notre mission de découvrir, d’autonomiser et de soutenir les opportunités pour les personnes handicapées de réaliser leurs espoirs, leurs rêves et leurs désirs dans la communauté”, a déclaré Rich dans un communiqué vendredi. “Nous continuerons à valoriser, respecter et apprécier nos merveilleux employés.”